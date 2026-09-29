총기 세리머니 아니라 당구 동작? 그 해명이 믿기 어려운 이유

스페인의 우승으로 북중미 월드컵이 막을 내린 후, 국제축구연맹 회원국들은 9월 하순에서 10월 초 A매치 주간을 맞이해 친선경기나 대륙별 예선을 하고 있다. 우리나라의 경우 에콰도르와의 A매치에서 활발한 전방압박과 공격적 축구로 3-0 완승을 거둬, 북중미 월드컵 악몽에서 벗어나려는 움직임을 보이기 시작했다.
유럽에선 유럽축구연맹(UEFA) 가입국들이 실력에 따라 4개 리그(리그 A(1위~16위), B(17위~32위), C(33위~48위), D(49위~55위))로 나뉘어 승강제로 진행하는
네이션스리그가 진행 중이다. 각 리그의 조 1위 국가는 상위리그로 승격되고, 조의 최하위 국가는 하위리그로 강등되는 시스템이다. 그런데 이 네이션스리그
리그 C에 소속된 이스라엘과 오스트리아 간의 경기에서 이런 일이 있었다.
사예드 아부 파키 선수의 논란의 세리머니와 세리머니 해명
알자지라의 보도에 따르면, 지난 25일(한국시각) 오스트리아 린츠 라이파이젠 아레나에서 열린 이스라엘과 오스트리아 간의 경기에서 전반에 오스트리아가 로마노 슈미트의 페널티킥 선제골로 1-0으로 앞서나갔다. 후반전 10분 무렵, 동점골을 넣은 이스라엘 사예드 아부 파키가 코너 쪽으로 천천히 달려가 코너플래그를 뽑아 들고 총을 쏘는 듯한 동작을 취했다.
이 경기 주심이었던 게오르기 카파코프 주심은 첫 번째 경고 후 단 4분 만에 두 번째 옐로카드를 꺼내들어 아부 파키 선수를 퇴장시켰다. 당시 동작이 무기를 흉내낸 총기 격발 세리머니라는 해석이 지배적이었다. 숫자로 우위에 선 오스트리아는 후반 45분 파울 바너의 크로스를 받은 필립 음웨네의 결승골과 추가시간 사샤 칼라지치의 근거리 추가골에 힘입어 이스라엘에 3-1 승리를 거뒀다.
골 세리머니에 대해 당사자인 사예드 아부 파키는 인스타그램에 관련 영상을 재공유하며 당구 등에서 쓰이는 검은색 8번 공 이모티콘을 덧붙였다. 이 게시물엔 카리브해 출신 래퍼 돈 미겔로(Don Miguelo)의 2023년 곡 'Y Que Fue?'도 포함돼 있었다. 그 노래 가사엔 'Y Que Fue? no hiciste na(그래서 무슨 일인데? 넌 아무것도 안 했잖아!)라는 구절이 있었다. 이 게시물이 논란이 커지자 해당 인스타그램 계정은 현재 비공개로 전환됐다.
총기 세리머니를 할 의도가 아니었다고 해명한 셈이다. 그런데 이 행동을 팔레스타인 민중들이 본다면 어떨까?
팔레스타인 집단학살 맥락 속에 면죄부가 될 수 없는 '당구 동작' 해명
스페인 매체 <엘 파이스>의 보도에 따르면, SNS 플랫폼 틱톡(Tiktok)에서 가자지구 전쟁은 하나의 게임이다. 이스라엘 군인들은 휴대폰으로 가자지구 파괴현장을 조롱하고 자신의 아이들에게 건물 폭파 장면을 헌정한다. 팔레스타인인이 버린 집을 털고 삽을 가지고 노는 영상까지 공유하는 등 가자지구에서 이스라엘 군인들이 촬영한 영상은 수십 편에 달한다.
중동 전문 국제 언론 <알자지라>의 2024년 5월 단독 영상 보도에서 드러났듯, 이스라엘 군인들이 비무장 항복 상태의 팔레스타인 민간인 남성 2명을 총격 사살한 뒤 군용 불도저로 시신을 모래와 쓰레기 더미 속에 매장했다. 이스라엘군은 이와 유사한 반인도적 범죄 행위들을 자행하고 있다. 이런 현실들을 반영이라도 하듯, 최근 국제형사재판소는 이스라엘 총리 네타냐후와 국방장관 요아브 갈란트를 상대로 고의적 살해 또는 살인, 민간인 집단을 향한 의도적 공격 등의 공식 범죄 혐의를 부여했다.
올해 8월 중순엔 이스라엘 벤그비르 국가안보장관이 팔레스타인 민중들이 살아갈 가치가 없는 인간이라는 식의 뉘앙스로 가자지구에 사는 팔레스타인인들을 매일 30~40명씩 표적 살해해야 한다고 주장하지 않았던가? 이런 현실인데, 총기 세리머니로 보이는 선수의 행동을 팔레스타인 민중들이 본다면, 이들로선 이스라엘 군인들의 잔인함이 자동적으로 생각나게 되어 극심한 스트레스와 트라우마를 경험하게 되지 않겠는가?
사예드 아부 파키 선수는 이스라엘을 대표하는 축구 선수다. 국가대표로서 보인 세리머니와 이를 SNS 영상으로 재공유하는 행위는 불특정 다수에게 파급력이 크다. 시온주의라는 민족 우월주의에 기반한 이스라엘의 식민주의 시선과 이를 은폐하거나 방조하는 미국과 서구세계의 보도 행태가 팽배한 상황이라면, 그의 이런 행위는 설령 의도가 없더라도, 팔레스타인 민중들에 대한 극심한 혐오를 부추기는 매개체가 될 수 있다.
더군다나 차별이 특정 권리와 자유를 해할 목적이나 효과를 가지면 협약에 배치된다는 유엔 인종차별철폐위원회 일반권고 제14호의 협약 제1조 1항
을 상기할 필요가 있다. 이스라엘의 팔레스타인인 집단학살이 자행되는 참혹한 맥락 속에 나온 총기 세리머니는 팔레스타인인들의 극심한 트라우마는 물론 이들의 존엄성과 인권, 자유를 해칠 위협이 되는 적대적 환경의 효과만 재생산할 뿐이다. 그러니 선수가 내세우는 정치적 의도의 부재, '당구 동작'이었다는 해명은 국제법 기준에선 어떤 면죄부도 성립되지 못하는 무력한 변명이 될 뿐이다.
국제시민사회의 연대와 국제축구연맹(FIFA)의 이중잣대 철폐
사실 러시아의 우크라이나 침공에 대해 평화와 인권이라는 이름으로, 국제축구연맹(FIFA)은 러시아를 회원국에서 제명한 사례가 있다. 하지만 서구의 패권과 자본력이 국제축구연맹에 강력히 작용하는 관계로, 팔레스타인이 주장하는 국제축구연맹의 이스라엘 제명은 실현되지 못하고 있다. 인종차별 금지(No Racism)라는 국제축구연맹의 슬로건은 국제축구연맹엔 사실상 이중잣대이자, 선택적 정의인 정치적 수사일 뿐이다.
그러나 인권은 타협되거나 양도될 수 있는 권리가 아니다. 더구나 표현의 자유란 타국, 타인의 기본권과 자유를 침해하고 혐오하는 것을 허용하지 않고, 오히려 금지한다. 타국, 타인을 차별할 권리는 없고 그래서도 안 되니 말이다. 그러기에 다시금 말하지만, 이를 방치하는 서방의 침묵이든, 정치적 의도가 없었다는 선수의 해명이든 집단학살이란 참혹한 맥락 속에 혐오란 적대적 환경을 재생산할 효과에 대해선 어떤 면죄부도 성립되지 못한다.
그러므로 이번 사안을 단 한 번의 퇴장에 그치게 해서는 안 된다. 물론 선수에게 엄중한 처벌을 내려야 하지만, 국가적 차원의 혐오와 집단학살을 주도하고 시온주의에 매몰된 이스라엘의 존재가 이번 사안의 근원적 본질이다. 이스라엘을 국제축구연맹에서 제명하지 않는 한 사예드 아부 파키의 팔레스타인 혐오 효과를 불러일으키는 행동과 비슷한 본질의 행동은 언제든 다른 이스라엘 선수들이 또 반복할 우려가 크다.
따라서 러시아를 전격 제명했듯, 팔레스타인 집단학살을 자행하는 이스라엘도 국제축구연맹은 예외 없이 무관용 원칙을 적용해 회원국에서 제명하도록 국제앰네스티 등의 국제 시민사회가 목소리를 높여 압력을 가해야 한다. 그럴 때 국제축구연맹이 자신들의 이중잣대를 철폐할 수 있을 것이며, 이를 통해 팔레스타인엔 진정한 자유와 권리가 깃들 실마리가 마련될 것이다.