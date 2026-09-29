"돌봄 기본 도시 부산 위해선 노동자 정책 함께 마련 돼야"

큰사진보기 ▲민주노총부산본부 돌봄 요구안 발표 기자회견 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

29일 화요일 오전 10시 부산시청 광장에서 민주노총부산본부 돌봄요구안 발표 기자회견이 개최됐다.민주노총부산본부는 이날 "전재수 부산시장은 초고령사회에 대한 대안으로 '돌봄기본도시 부산'을 제시했다. 그러나 부산시의 돌봄 정책은 돌봄 노동자들이 요구했던 고용 안정 문제와 종사자 복지 수당, 돌봄경비 지급, 각종 수당의 차별 없는 지급 등을 제대로 반영하고 있지 않다. 돌봄기본도시 부산을 실현하기 위해서는 돌봄을 받는 부산 시민들을 위한 정책뿐만 아니라 돌봄을 보장하고 있는 노동자들을 위한 정책이 반드시 함께 마련되어야 한다"고 주장했다.진은정 서비스연맹 전국돌봄서비스노조 부산지부 지부장은 "올해 5월 기준 부산의 65세 이상 고령 인구는 84만 명을 돌파했다. 전체 인구 중 고령층 비중이 무려 25.3%에 달해 대한민국 8대 특별광역시 중 압도적인 1위이자 가장 가파르게 초고령 사회에 진입한 도시가 바로 우리가 사는 부산이다"라면서 "그러므로 돌봄 노동자가 안정적으로 일할 수 있을 때 84만 부산 지역 어르신들이 안전하고 품격 있는 돌봄을 누릴 수 있다"라고 말했다.전 지부장은 또한 "돌봄 노동자에 대한 실질적이고 가시적인 처우 개선을 이루기 위해서는 반드시 구체적이고 지속 가능한 재정적 예산 마련이 선행되어야 할 것이다. 부산시는 즉각 돌봄 노동 환경 개선을 위한 예산을 편성하고, 종사자 단위 임금제 도입과 공공 돌봄 인프라 확충을 위한 구체적인 예산 로드맵을 수립해야 할 것이다"라고 말했다.양미자 민주일반연맹 공공연대노조 부산본부 본부장은 "돌봄 노동자들은 우리 사회를 지탱하는 가장 숭고한 노동을 하면서도 불안정한 고용, 최저임금 수준의 저임금, 그리고 휴식조차 허락되지 않는 가혹한 노동 환경 속에 있는 것이 현실이다"라면서 "아이 돌봄사들은 아이들의 안전을 온전히 책임지는 고강도 노동을 하고 있다. 또 쪼개기식 시간제 근무로 인해 극심한 일자리 불안에 시달리고 있다. 또, 주 15시간을 채우지 못해 4대보험, 주휴수당이 해당되는 달이 있고 안 되는 달이 있는 어이없는 상황이다"라고 짚었다.양 본부장은 이어 "노인생활지원사는 고용 승계, 고용 유지의 지침이 있으나 일터에서는 준수해야 될 사항이 아니라 권고로 치부하며 고용 불안을 겪고 있다"라면서 "다문화 가정 방문 지도사의 노동 조건 역시 열악하다. 다문화 가정의 아이들과 결혼 이주민에게 한국어와 한국 생활을 지도하는 중요한 역할을 하지만 단시간 저임금 노동에 몰려 있다"라고 말했다. 그는 또한 "부산시에게 강력히 요구한다. 돌봄 노동자의 실질적인 고용 보장과 명절 수당, 교통비, 통신비 등 처우 개선을 위한 수당 지급으로 그 의지를 증명하라"고 말했다.김재남 민주노총부산본부 본부장은 기자회견문 낭독을 통해 "민주노총 부산본부는 돌봄 노정협의체계를 구축, 돌봄 공공성 강화, 돌봄 노동자 처우개선을 통해 돌봄 노동자와 돌봄 서비스를 받는 부산시민들이 함께 존중 받는 행복한 부산을 위해 계속 투쟁할 것이다"라며 민주노총부산본부의 돌봄노동자 요구안을 발표했다.