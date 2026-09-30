'암살자(들)' 비판에서 처벌로... 나쁜 전례 돌려 쓰는 정치

영화 한 편을 둘러싼 정치권의 공방이 이틀 만에 국정감사와 형사책임 문제로 번졌다.
9월 28일, 국민의힘 의원들은 영화 <암살자(들)>이 육영수 여사 피격 사건을 왜곡했다며 잇달아 기자회견과 방송에 나섰다. 당 지도부 회의와 국회 문화체육관광위원회(아래 문체위) 전체회의로 논쟁의 무대가 옮겨진 것. 작품에 중국계 자본 400억 원이 들어갔다는 주장과 네이버 평점이 조작됐다는 의혹이 제기됐고, 허진호 감독을 국정감사에 부르자는 요구도 나왔다.
그러나 허 감독의 참고인 채택은 29일 문체위 전체회의에서 이뤄지지 않았다. 국민의힘은 허 감독의 출석을 계속 요구했지만, 여야 협의 과정에서 명단에 포함되지 않았다.
논란은 거기서 그치지 않았다. 주진우 국민의힘 의원은 영화의 상영 중지와 형사책임, 이른바 '불법 수익' 환수까지 거론했다. 작품에 대한 비판에서 시작된 논쟁이 제작 자금과 여론조작 의혹, 국회 출석과 처벌 문제로 확대된 것이다.
영화는 물론 비판받을 수 있다. 실제 사건을 다룬 작품이 역사적 사실을 어떻게 재구성했는지, 영화적 상상력의 범위가 어디까지 허용될 수 있는지는 관객과 평론의 영역에서 충분히 논쟁할 수 있다. 그러나 영화에 대한 비판과 외국 자본의 개입, 조직적인 여론조작, 형사책임은 서로 다른 문제다. 뒤의 문제를 제기하려면 각각에 맞는 근거가 필요하다.
이번 논란에서 눈에 띄는 대목은 지난해 국정감사 사례의 재등장이다. 국민의힘은 2025년 10월 열린 국정감사에 영화 <건국전쟁> 김덕영 감독이 참고인으로 출석했던 사례를 거론하며, 허 감독 역시 국회에서 설명할 필요가 있다고 주장했다.
김 감독은 영화의 제주 4·3 관련 내용과 관람 등급 등을 놓고 일부 민주당 의원들의 질의를 받았고, 과정에서 고성이 오가기도 했다. 조은희 국민의힘 의원은 김 감독을 향한 민주당 의원들의 질의 방식을 두고 "참고인이 나름대로 해명하는 것을 죄인 다루듯이 하는 것은 국회의원의 품위를 떨어뜨리는 것"이라고 비판했다.
그런데 이번에는 국민의힘이 허 감독의 국감 참고인 출석 요구 근거로 지난해 김 감독의 국회 출석 사례를 제시했다. 조 의원도 "더불어민주당이 했던 만큼만 같은 기준을 적용해 달라"는 취지로 요구했다. 이를 조 의원의 입장 변화로 단정할 필요는 없다. 지난해 조 의원이 비판한 대상은 감독의 출석 자체라기보다 출석 이후의 질의 방식이었기 때문이다.
국회가 영화감독을 참고인으로 부를 수 있는지와 별개로, 영화의 창작 의도와 역사관을 국정감사에서 직접 따지는 것이 적절한지는 또 다른 문제다.
중국 자본 400억, 확인된 것은 투자 추진
'중국계 자본 400억 원'이라는 주장도 구체적으로 따져볼 필요가 있다. 주진우 의원은 영화 제작사 하이브미디어코프에 대한 중국계 자본의 투자 가능성을 문제 삼았다.
그는 28일, 유튜브 채널 '주진우의 이슈해설'에서 "중신그룹이라고 하면 전부 다 중국 공산당의 지시를 받고 지휘를 받는 곳들"이라며 "중국계 자본으로서 뒤에서 배후 조정할 가능성도 염두에 두고 봐야 한다"고 말했다.
주 의원의 주장은 중국계 금융자본이 제작사에 투자하면서 영화 제작이나 내용에 영향을 미쳤을 가능성을 염두에 둬야 한다는 것이다. 그러나 현재 확인되는 400억 원은 영화에 직접 투자한 금액이 아니라 제작사 하이브미디어코프에 대한 투자 추진 규모다.
2023년 10월 18일자 경제지 <더벨> 보도에 따르면, 하이브미디어코프는 미래에셋증권 PE와 CLSA캐피탈파트너스코리아 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하고 400억 원 규모의 투자를 추진했다. 당시 투자 대상은 하이브미디어코프가 발행하는 전환사채와 기존 주주의 구주였고, 투자 재원을 마련하기 위한 프로젝트펀드가 추진 중이었다. 따라서 이 400억 원을 곧바로 영화 <암살자(들)>의 제작비로 볼 수는 없다.
CLSA는 홍콩에서 설립된 금융그룹으로, 2013년 중국 중신증권(CITIC Securities)이 100% 지분을 인수했다. CLSA와 중국계 금융자본의 연결 관계는 확인되지만, 해당 투자가 실제 성사됐는지, 투자금이 영화 제작에 사용됐는지, 제작이나 내용에 영향을 미쳤는지는 공개된 자료만으로 확인되지 않는다.
하이브미디어코프도 29일 입장문을 내고 관련 주장을 부인했다. 회사는 "당사 및 영화 <암살자(들)>의 제작과 투자 과정에 중국 자본이 유입된 사실은 전혀 없다"고 밝혔다. 제작사에 대한 외국계 투자 추진만으로 영화에 대한 자본의 영향까지 단정하기도 어렵다.
한편 <암살자(들)>에는 영화진흥위원회가 출자한 영화투자조합의 자금도 투자된 것으로 확인된다. 영화진흥위원회 자료
에는 '미시간 한국영화 메인투자조합 2호'가 2026년 7월부터 투자를 시작한 것으로 나와 있으며, 지난 8월 해당 조합이 <암살자(들)>을 포함한 영화들에 투자했다는 보도
도 있다. 이 영화에 투자된 정확한 금액과 조건은 공개되지 않았다.
국회가 투자 문제를 확인하려 한다면 감독 개인의 창작 의도와 투자 과정도 구분해 살펴볼 필요가 있다. 투자와 관련해서는 공공자금이 출자된 투자조합과 운용사를 대상으로 어떤 기준과 절차로 투자가 결정됐는지, 이해충돌은 없었는지, 계약과 투자금 회수 장치는 적절했는지 등을 자료를 통해 확인할 수 있다. 하지만 영화의 역사적 해석에 대한 논쟁과 투자 과정에 대한 검증 역시 별개의 문제다.
확인된 사실과 의혹은 구분해야
네이버 평점 의혹도 마찬가지다. 주진우 의원은 보좌진이 직접 시험해보니 평점이 "무제한으로 눌린다"며 중국 댓글부대와 접속 국가 표시 문제를 제기했다.
네이버 영화 고객센터에 따르면 영화별로 1개 ID당 한 차례만 평점을 등록할 수 있고, 하루에는 최대 3개 영화까지 평점을 등록할 수 있다. 따라서 화면에서 별점 버튼을 여러 차례 누를 수 있었다는 사실만으로 실제 평점이 중복 등록됐다고 보기는 어렵다.
더구나 그것만으로 접속자의 국적이나 특정 세력의 개입을 확인할 수는 없다. 이를 밝히려면 계정과 접속 기록, 반복 등록 여부 등 플랫폼 자료가 먼저 필요하다.
정치가 저렴해졌다는 말은 정치인이 거친 표현을 사용한다는 뜻만은 아니다. 증명에 드는 수고는 줄이고, 상대를 국회로 불러 세우는 장면의 효과에 기대려 할 때 정치의 값은 내려간다. 오래된 투자 추진 기사와 평점 버튼을 누른 화면만으로 거대한 배후를 암시하고, 사실관계가 충분히 확인되기도 전에 국감과 처벌부터 꺼내는 방식이 그렇다.
비평은 거칠 수 있다. 그러나 혐의에는 증거가 필요하다. 국정감사는 그보다 더 높은 문턱을 넘어야 한다. 과거의 논란을 새로운 요구의 근거로 삼는 데 그친다면, 비슷한 논쟁이 되풀이 될 가능성도 있다.