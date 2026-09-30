'암살자(들)' 비판에서 처벌로... 나쁜 전례 돌려 쓰는 정치

▲육영수 여사 피격 사건을 다룬 영화 < 암살자(들) >을 둘러싼 논란이 확산하는 가운데 28일 국민의힘 일부 의원들은 "표현의 자유로 정당화될 수 없는 역사 왜곡"이라며 가세했다. 국민의힘 장동혁 대표는 이날 페이스북에 "노무현 대통령을 건드리면 줄줄이 고소·고발 당한다. 박정희 대통령 모욕은 '표현의 자유'다"라며 비판했다. 사진은 이날 서울의 한 영화관에 걸린 < 암살자(들) > 홍보물. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기