'사랑을 살다, 소화를 잇다' 소화자매원 70주년 행사

큰사진보기 ▲소화자매원 설립 70주년 기념 직원 단체사진. ⓒ 소화자매원 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲광주 소화자매원 전경. ⓒ 사회복지법인 소화자매원 관련사진보기

사회복지법인 소화자매원의 설립 70년을 기념하는 행사가 내달 2일 열린다.소화자매원은 창립 70주년 기념식을 오는 10월 2일 오후 2시 전남광주통합특별시 남구 종합문화예술회관 대강당에서 개최한다고 29일 밝혔다.'소화 70년! 사랑을 살다, 소화를 잇다'를 주제로 ▲사전 공연(오카리나·그린앙살블) ▲기념사·축사 ▲기부금 전달식 ▲감사패 및 공로패 수여 ▲70주년 기념 영상 시청 ▲100년 비전 선포 ▲축하공연 순으로 진행한다.소화자매원의 70년 역사를 한눈에 볼 수 있는 사진전도 내달 2일부터 15일까지 남구 문화예술회관 다목적홀에서 만날 수 있다.소화자매원은 지난 1956년 무등산 중턱에서 결핵환자들을 보살폈던 고 김준호 레오 선생의 무등원에 뿌리를 두고 있다.5·18민주화운동의 산증인이자, 오월의 사제로 불리는 고 조비오 신부님이 이끌어 온 뿌리 깊은 역사를 간직하고 있다.1985년 법인 설립 인가를 받았으며, 현재까지 소화누리, 소화천사의집 등 다양한 산하기관과 함께 지역사회 소외 계층을 위한 복지 활동을 이어오고 있다.