한국 해명 요구 무시하고 또 북한 언급, 젤렌스키는 왜 그럴까

큰사진보기 ▲23일(현지시간) 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미국 뉴욕 UN본부 총회장에서 열린 제81차 총회에서 연설하고 있는 모습. ⓒ UPI/연합뉴스 관련사진보기

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28일(아래 현지시간) 젤렌스키 대통령이 다시 북한을 언급했다. 그는 이날 밤 대국민 영상 연설을 통해 "러시아가 외국군을 늘리고 있다"면서 "북한이 현재 러시아에 있는 8천 명에 더해 추가로 1만여 명의 병력 배치를 준비하고 있다"고 주장했다. 그러면서 "러시아는 추가 파병에 대한 대가로 북한에 기술을 지원해 사헤드형 공격 드론을 평양에서 생산하고 있다"고 덧붙였다.앞서 23일 유엔 총회 연설에서 북한군 포로 2명의 한국 이송을 공개한 데 대한 한국 정부의 유감 표명과 설명 및 사과 요구에 대해서는 아무런 대응을 하지 않은 채, 다시 북한을 언급한 것이다. 이를 통해 젤렌스키 대통령은 북한이 러시아-우크라이나 전쟁에 심각한 영향을 미치고 있음을 강조했다.'북한군 포로 한국 이송 공개'가 이미 심각한 외교 문제가 됐음에도 한국 정부의 문제제기에 별다른 입장을 밝히지 않은 채 다시 북한을 언급한 건, 한국의 적인 북한이 우크라이나에게도 적이라는 점을 강조하기 위한 것으로 보인다. 또한 이를 통해 우크라이나에 대한 한국 무기 지원의 정당성을 우회적으로 주장하며 한국을 압박하려 한 것으로 보인다.젤렌스키 대통령의 유엔 총회 연설로 발생한 한국과 우크라이나 간 문제는 '외교 참사'로 불릴만한 일이다. 한국 정부는 비공개 합의를 위반했다며 유감과 사과를 요구한 가운데, 젤렌스키 대통령이 왜 갑자기 북한 포로 이송을 공개했는지에 대한 의문을 가지고 있다. 그런데 젤렌스키 대통령이 처한 사면초가의 상황을 보면 왜 외교적 약속을 깨는 무리수를 두었는지를 짐작할 수 있다. 비록 한국 정부의 강한 반발을 예상하지 못했을 수는 있지만 말이다.젤렌스키 대통령이 처한 가장 큰 문제는 모두가 짐작하듯 전쟁의 장기화다. 러시아와의 전쟁은 5년째 계속되고 있고 5주년이 되는 내년 2월에도 끝나지 않을 것으로 보인다. 젤렌스키 대통령의 최근 몇 달 동안의 전략은 러시아 깊숙한 지역까지 공격을 강화해 정유시설과 물류 창고 등 사회 기반시설을 파괴하는 것이다. 이를 통해 러시아에 경제적 타격을 입힘은 물론 푸틴 대통령에게 정치적 부담을 느끼게 해 종전 협상에 나오도록 하려는 것이다.이 전략은 어느 정도 효과를 보고 있는 것으로 보인다. 우크라이나의 공격으로 러시아는 연료 부족, 항공 여행과 이커머스 혼란 등을 겪었다. 그러나 이것이 러시아에 치명적 타격이 되지는 않고 있고, 특히 이로 인해 푸틴 대통령이 정치적 타격을 받고 있다는 증거는 어디에서도 찾을 수 없다. 오히려 우크라이나의 공격 강화에 대응한 러시아의 우크라이나 공격 또한 강해지고 있다.전쟁 장기화에 대한 비판의 목소리도 높아지고 있다. 젤렌스키 대통령의 전 보좌관인 세르히 베스크레스트노우는 9월 초 <가디언>과의 인터뷰에서 "누구도 이기지 못할 것"이라고 강조했다. 그는 "양국 모두 전쟁으로 경제와 사회 기반시설이 파괴될 것이기 때문에 이건 어리석은 짓이다. 이 전쟁을 끝내야 하고 러시아에 종전을 제안해야 한다"고 말했다. 그는 특히 다가올 겨울과 우크라이나 국민의 안전을 우려했다.그러나 이런 우려와는 반대로 세르히 코레츠키 우크라이나 총리는 이번 겨울엔 우크라이나가 "지난해보다 겨울을 더 잘 대비하고 있다"고 주장했다고 28일 <키이우 인디펜던트>가 보도했다. 보도에 따르면 그는 "우크라이나가 예비 장비와 병력을 축적해 놓고 있다"고 강조했다. 그러나 이 보도는 지난 겨울 러시아 공격으로 파괴된 에너지 시설조차 완전히 수리되지 못한 상태라며 대비 태세가 향상됐다는 정부 고위 인사들의 주장에도 불구하고 우크라이나 상황은 매우 취약하다고 지적했다.올해 안에 사실상 종전이 불가능한 상황에서 겨울 전쟁에 제대로 대비하지 못하고 있는 건 젤렌스키 대통령이 처한 힘든 상황을 잘 말해준다. 이에 더해 러시아에 실질적 타격을 입힐 전력과 전략이 없는 전쟁 지속에 대한 비판은 큰 부담일 수밖에 없다.젤렌스키 대통령이 처한 또 다른 문제는 전쟁에 대한 국민 지지율 하락이다. 갤럽이 6월 30일 발표한 연례 여론조사 결과에 따르면 승리할 때까지 전쟁을 계속해야 한다는 응답 비율은 24%에 불과했다. 반면 가능한 빨리 전쟁 종식 협상을 해야 한다는 비율은 66%에 달했다. 2022년 전쟁 찬성이 73%, 종전 지지가 22%였던 조사와 비교하면, 전쟁 지속과 협상을 둘러싼 여론이 크게 역전된 것이다. 2025년 조사에서도 종전을 원하는 비율은 2026년 결과와 비슷했다.계속되는 측근 부패와 이에 대해 젤렌스키 대통령에게 책임이 있다고 생각하는 비율이 압도적으로 높은 것 또한 부담이다. 9월 28일 키이우국제사회연구소(KIIS)의 발표에 따르면 응답자의 72%가 젤렌스키 대통령에게 이에 대한 개인적, 정치적 책임이 있다고 답했다. 책임이 없다고 답한 비율은 25%에 불과했다. 또한 72%는 러시아와의 전쟁 후 부패 수준이 높아졌다고 답했다.이런 비판적 여론에 더해 젤렌스키 대통령이 직면한 가장 큰 도전 중 하나는 반대 세력의 높아지는 비판 목소리다. 북한군 포로 한국 이송에 대해 한국이 유감을 표시하자 즉각 젤렌스키 대통령을 비판하는 목소리가 나온 것이 이런 상황을 잘 말해준다. 영국 주재 우크라이나 대사 발레리 잘루즈니의 미디어 고문인 옥사나 토로프는 사회관계망을 통해 젤렌스키 대통령의 연설을 "정치 쇼"라고 비판했고 이에 대해 대통령 보좌관인 드미트로 리트빈이 "그런 합의는 없었다"며 사회관계망에서 언쟁을 벌인 것이 대표적이다.전 국방부장관인 미카일로 페도로브가 지난 8월 19일 유튜브 영상을 통해 "(우크라이나) 민주주의가 러시아의 인질이 될 수는 없다"며 대선을 주장한 것 또한 주목할 만한 일이었다. 지난 7월 젤렌스키 대통령은 임명 후 6개월 만에 그를 해임했고 해임에 항의하는 대대적인 시위가 있었을 정도로 그에 대한 우크라이나 국민의 지지는 높다. 그의 대선 주장은 2024년 5월 임기가 끝났음에도 전쟁으로 인한 비상계엄으로 선거가 치러지지 않는 상황을 언급한 것이다.그러나 이는 동시에 전쟁을 이유로 임기가 만료 후에도 대통령직을 이어가고 있는 젤렌스키 대통령을 정면으로 겨냥한 것으로 볼 수 있다. 이런 노골적인 반대와 비판 목소리가 높아지는 건 젤렌스키 대통령이 정치적인 위기에 처해 있음을 잘 말해준다.전쟁 장기화와 전력의 부족, 종전 여론 상승, 반대 세력 확산 등은 젤렌스키 대통령이 처한 사면초가의 상황을 잘 말해준다. 북한 포로 한국 이송 언급은 이런 상황에서 우크라이나가 처한 어려움을 국제사회에 환기시키고 지원을 요청하기 위해 나온 것으로 보인다. 동시에 우크라이나가 한국처럼 무기 지원 능력이 있는 국가와 협력을 강화하고 있음을 언급하면서 전쟁에 대한 국내 지지를 높이기 위한 것으로도 해석된다. 북한과 적대관계인 한국에 북한군과도 싸우고 있는 우크라이나에 무기 지원을 압박하기 위한 것으로도 보인다.그러나 젤렌스키 대통령의 이런 선택은 한반도 상황과 남북관계의 민감성에 대한 인식 부족, 그리고 한국의 대북정책에 대한 무지에서 나온 것으로 보인다. 북한은 한국에게 적이지만 동시에 평화적 공존을 이뤄야 할 상대이고 그것이 한국 정부의 대북정책임을 알지 못한 것이다.이런 무지는 27일 키릴로 부다노우 대통령 비서실장이 인터넷 매체인 <뉴스포스>와의 인터뷰에서도 드러났다. 그는 북한군 파병을 언급하면서 "북한이 이를 통해 전투 경험을 쌓고 있다"면서 "세계가 이를 주시해야 한다"고 언급했다. 그러면서 최근 비무장지대 지뢰 폭발 사고를 언급했다. 그는 "상황이 악화하고 있고 통제불가능한 상황으로 이어질 수 있다"면서 남북 군사적 충돌 가능성을 언급했다. 이는 어느 쪽도 전쟁을 원하지 않는 남북관계에 대한 무지에 더해 한반도 군사적 긴장을 이용하려는 불순한 의도를 드러낸 선을 넘은 발언으로 볼 수 있다.젤렌스키 대통령이 북한 포로 이송 문제를 들어 한국을 언급한 건 무기 지원을 요청하기 위해서일 가능성이 가장 크다. <키이우 인디펜던트>는 28일 "우크라이나는 어떻게 한국을 화나게 했고 왜 이것이 문제인가"라는 제목의 기사를 통해 이번 외교 문제를 상세히 보도했다. 그리고 말미에서 우크라이나의 논리는 간단한 것으로 "러시아 파병을 통해 북한이 전투 경험을 쌓고 있고 탄도 미사일 기술을 향상시키고 있는 것이 한반도의 안보를 위협한다"는 것이라고 지적했다.그러면서 "한국의 최선의 대응은 우크라이나와 협력을 강화하는 것"이라는 것이 젤렌스키 대통령의 주장이라고 보도했다. 또한 한국이 그동안 젤렌스키 대통령의 방공망 체계 등 살상 무기 지원을 원칙적으로 거부해 왔지만 그럼에도 이전에 미국과 합의에 따라 우회적으로우크라이나에 포탄을 지원했던 사실을 지적했다. 그러나 최근의 외교 문제로 양국 신뢰에 금이 가고 이런 비밀 무기 지원조차 가능하지 않게 됐다고 보도했다.젤렌스키 대통령의 발언이 한반도 상황과 한국 정부의 대북정책에 대한 무지에서 비롯되었다 하더라도 그 의도는 북한을 빌미로 한국에 무기 지원을 압박하려는 것이었음이 분명해 보인다. 그런데 이는 곧 한반도의 군사적 긴장 상황을 이용하려는 우크라이나의 불손한 의도를 드러낸 것으로 볼 수밖에 없다. 자국 전쟁을 위해 다른 국가의 군사적 긴장과 심지어 무력 충돌 상황까지 이용하려는 건 분명 잘못된 행동이고 외교적으로 절대 묵과하기 힘든 일이다.