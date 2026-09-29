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26.09.29 13:50최종 업데이트 26.09.29 13:50

[사진] 만개한 가을 대명사, 지금 하동에서 볼 수 있습니다

제20회 하동 북천 코스모스 메밀꽃축제 현장을 다녀와서

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하동 북천면 직전리 넓은 들판은 코스모스와 하얀 메밀꽃으로 가득했다.
하동 북천면 직전리 넓은 들판은 코스모스와 하얀 메밀꽃으로 가득했다. ⓒ 김숙귀

제20회 하동 북천 코스모스 메밀꽃축제가 오는 10월 5일까지 계속된다고 한다. 명절 연휴에는 찾는 사람들이 많아 혼잡할 것 같아 연휴가 끝난 지난 28일 하동 북천에 갔다.

아침 이른 시각이어서인지 축제장에 사람이 많지 않아 여유롭게 둘러볼 수 있었다. 너른 들판은 온통 활짝 핀 코스모스와 메밀꽃으로 가득했다. 코스모스는 국화과의 한해살이풀로 꽃말은 소년의 순정이라고 한다. 가녀린 몸으로 바람에 하늘거리는 모습을 보고 있노라면 가을이 그대로 느껴진다. 코스모스가 왜 가을의 대명사처럼 여겨지는지 실감 난다. 한쪽에는 하얀 메밀꽃도 가득하다.

하얀 메밀꽃. 이효석의 '메밀꽃 필 무렵'이 떠올랐다.
하얀 메밀꽃. 이효석의 '메밀꽃 필 무렵'이 떠올랐다. ⓒ 김숙귀

만개한 메밀꽃과 코스모스
만개한 메밀꽃과 코스모스 ⓒ 김숙귀

메밀꽃밭을 거니노라니 문득 가산 이효석의 소설 <메밀꽃 필 무렵>이 떠오른다. "산허리는 온통 메밀밭이어서 피기 시작한 꽃은 소금을 뿌린 듯이 흐붓한 달빛에 숨이 막힐 지경이다"라는 구절은 아름답다. 봉평은 아니고 달빛도 없지만 하얀 메밀꽃은 가슴 가득히 들어왔다.

바람에 하늘거리는 코스모스를 보며 곁에 와있는 가을을 실감한다.
바람에 하늘거리는 코스모스를 보며 곁에 와있는 가을을 실감한다. ⓒ 김숙귀

돌아 나오며 동정호에 잠깐 들렀다. 호수에는 노랑어리연이 예쁘게 피어 있었다. 송림에도 들러 소나무 숲길을 걸으며 섬진강을 바라보았다. 섬진강은 언제 보아도 어머니의 품처럼 넉넉하고 푸근하다. 재첩잡이를 하는 사람도 보인다. 재첩특화마을에서 먹은 재첩국은 섬진강의 맛을 제대로 느끼게 해주었다.

혹독한 폭염을 몰고 왔던 여름을 이겨내고 가을은 코스모스처럼 말간 얼굴로 곁에 와있다.

두꺼비의 서식지로 알려진 동정호에 노랑어리연이 예쁘게 피어있다.
두꺼비의 서식지로 알려진 동정호에 노랑어리연이 예쁘게 피어있다. ⓒ 김숙귀



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김숙귀 (dafodil113) 내방

여행은 마치 숨을 쉬는 것처럼 나를 살아있게 한다. 그리고 아름다운 풍광과 객창감을 글로 풀어낼 때 나는 행복하다. 꽃잎에 매달린 이슬 한 방울, 삽상한 가을바람 한 자락, 허리를 굽혀야 보이는 한 송이 들꽃을 사랑하는 마음으로 살아갈 수 있기를 날마다 꿈꾼다.

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