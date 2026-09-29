고교 교원 83% "학생부 대입 활용, 의미 없어... 대필작가 신세"

큰사진보기 ▲전교조 조사 결과. ⓒ 전교조 관련사진보기

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우리나라 거의 모든 대학이 대입전형에서 주요 요소로 활용하는 학교생활기록부(학생부)에 대해 정작 이를 작성하는 고교 교원들의 83%가 "대입에서 활용되는 것에 대해 교육적으로 의미가 없다"라고 판단하는 것으로 나타났다. 교사들은 서술형 답변에서 "무조건 좋은 말로 포장만 하라니, 변별력은 진작에 사라졌다", "교사가 애들이 던져준 외부 자료나 다듬어서 입력해 주는 대필작가 신세로 전락했다"라고 밝혔다.29일, 전국교직원노동조합(전교조)이 유초중고 교원 2301명을 대상으로 조사한 '학생부 기록 실태와 제도개선 설문조사' 결과를 보면, '학생부가 대입에 활용되는 구조에 대해 교육적으로 의미가 있다고 생각하느냐?'라는 물음에 고교 교원(898명)의 82.8%가 "교육적으로 의미가 없다"('전혀 그렇지 않음' 45.4%, '그렇지 않은 편' 37.4%)라고 답했다. "교육적으로 의미가 있다"란 답변은 17.1%('그런 편' 15.9%, '매우 그렇다' 1.2%)였다.이에 대해 전교조 관계자는 <오마이뉴스>에 "학생부 내용이 부풀려진 내용이 들어있는 것이 현실인 상황에서 공교육 정상화에는 기여하지 못하고 있다는 것이 교원들의 냉정한 의견"이라고 설명했다.'학생부를 작성할 때 가장 중요하게 고려하는 기준'에 대해서도 고교 교원들의 54.2%가 '학생 진로·진학 및 대입'이라고 답했다. 과반수가 '대입 유불리 등'을 가장 많이 고려한다고 밝힌 것이다.반면, 같은 질문에 '수업 참여 과정과 성취'라고 답은 25.6%에 그쳤다. 이어 '기재 요령·점검 기준 준수'는 11.5%, '실제 관찰 기록의 정확성'은 8.2%였다.이렇게 학생부가 대입 등에 영향을 주게 되니 '최근 3년 사이 외부의 학생부 기재·수정 요구' 경험에 대해 유초중고 교원 71.1%가 "외부 부당 수정 요구를 경험했다"라고 답했다. 외부의 수정 요구 유형(복수 응답)은 "더 좋은 표현으로 변경 요구"(38.6%), "이미 입력된 내용 수정·삭제 요구"(38.5%), "특정 활동·스펙 기재 요구"(33.9%), "관리자를 통한 간접 수정 요구"(20.3%) 차례였다.교원들은 서술식 답변에서 "학생부의 질이 학생의 실제 역량이 아니라 교사의 작문 솜씨에 따라 갈리는 상황이다. 게다가 생성형 인공지능(AI)으로 인해 서술형 기록은 상향평준화 일변도의 거짓 진술이 판을 치고 있다", "고교는 특히 사교육 업체에서 만들어준 보고서를 들고 와서 '이대로 써달라'고 요구하는 게 일상이 됐다. 교사가 대필작가 신세로 전락한 것"이라고 적었다. "경제적으로 여유가 있어 컨설팅받은 학생들만 유리해지니 교육 불평등은 극에 달하고 있다"라는 의견도 있었다.이에 따라 전교조는 "과도한 학생부 서술을 축소하고 교사가 사실에 근거해 기록할 권한을 보장해야 한다"라면서 "교육부가 2027학년도 적용을 목표로 관련 지침 개정과 시스템 개선에 즉각 나서야 한다. 교사들이 미사여구 창작 노동에서 벗어나 학생과 상호작용과 수업 연구에 전념할 수 있도록 학생부 제도는 조속히 정상화돼야 한다"라고 요구했다.