"세상이 안 바뀌면..." 5·18 혐오 1년 넘게 추적한 까닭

큰사진보기 ▲<미디어오늘>은 장기 추적으로 5·18 왜곡과 지역혐오 문제를 드러냈다. ⓒ 미디어오늘 관련사진보기

AD

- 지난해에는 5·18 허위정보를 검증하는 데 집중했는데 올해는 '혐오'로 주제를 넓혔다. 팩트체크만으로 부족하다고 느낀 이유는 무엇인가.

- 스타벅스 '탱크데이'나 배재고 혐오응원처럼 큰 사건이 터졌을 때만 다루지 않고 사건 전후를 계속 추적했다. 왜 이 문제를 오래 붙들어야 한다고 생각했나.

큰사진보기 ▲금준경 <미디어오늘> 기자가 질문에 답하고 있다. ⓒ 민주언론시민연합 관련사진보기

- 댓글 328만여 건을 분석했는데 뉴스 댓글에서 지역혐오 비중이 디시인사이드나 유튜브보다 높았다. 예상한 결과였나.

- 댓글뿐 아니라 호남 출신이라는 이유로 실제 폭행까지 벌어진 사례도 판결문을 통해 확인했다. 혐오가 실제 폭력과 연결된 사례를 보면서 어떤 생각이 들었나.

- 미디어오늘은 이번까지 올해 벌써 네 번째 민언련 이달의 좋은 보도상을 받았다. 한 번 쓰고 끝내지 않고 같은 문제를 계속 붙드는 취재가 가능한 이유는 무엇인가.

큰사진보기 ▲<미디어오늘> ‘5·18 왜곡대응 프로젝트’가 2026년 8월 민언련 이달의 좋은 보도상을 수상했다. ⓒ 민주언론시민연합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 민주언론시민연합 홈페이지(www.ccdm.or.kr)에도 실립니다.

5·18민주화운동을 둘러싼 허위 정보는 이미 수없이 검증됐다. 그런데 왜곡은 사라지지 않았고, 스타벅스 '탱크데이'와 배재고 혐오응원처럼 5·18과 호남을 향한 혐오는 새로운 모습으로 반복됐다.미디어오늘 '5·18 왜곡대응 프로젝트'는 지난해 허위 정보 팩트체크에서 올해 '혐오대응'으로 취재 범위를 넓혔다.스타벅스 사건 60일 전부터 배재고 사건 이후까지 110일간 네이버 뉴스·디시인사이드·유튜브 댓글 328만여 건을 분석해 지역혐오 표현 5만 5,102건을 확인했다. 호남 출신이라는 이유로 실제 폭행이 벌어진 사건의 판결문을 살피고, 혐오발언을 단순한 '논란'으로 표현하는 언론 보도와 심의·교육·법 제도까지 취재했다.민언련 이달의 좋은 보도상 시상식에서 윤수현 <미디어오늘> 기자는 취재 과정에서 만난 한 광주지역 학생의 이야기를 전했다. 온라인에서 "5·18은 폭동", "북한군이 개입했다"는 말을 접하다 보니 자신도 광주가 부끄럽게 느껴지고 5·18을 의심한 적이 있었다는 학생이었다. 윤 기자는 "우리에게는 쉽게 넘길 수 있는 말이어도 실제 당사자들이 겪는 문제는 심각하다"고 말했다.민주언론시민연합(이하 민언련)은 5·18 왜곡을 한두 차례 다루고 끝내지 않고 1년 넘게 추적하며 역사왜곡을 오늘날의 지역혐오와 차별 문제로 확장한 미디어오늘 '5·18 왜곡대응 프로젝트'를 8월 '민언련 이달의 좋은 보도상'에 선정했다. 미디어오늘은 올해 들어 벌써 네 번째 '민언련 이달의 좋은 보도상'을 받았다.지난 9월 21일 오후 서울시 종로구 민언련 교육관에서 프로젝트를 함께 이끈 금준경 미디어오늘 기자를 만나 이미 여러 차례 팩트체크된 5·18을 왜 다시 취재해야 하는지, 같은 문제를 계속 붙드는 것이 왜 언론의 역할이라고 생각하는지 들어봤다."올해 스타벅스, 배재고 사건부터 여러 일이 계속 이어졌다. 저희뿐 아니라 수많은 언론사가 이미 5·18 관련 허위정보를 팩트체크했다. 그런데도 문제가 바로잡히거나 사회적으로 개선되기보다 오히려 그런 말을 할 수 있는 공간이 더 커지고 있다는 생각이 들었다.사실 점검도 필요하지만 그 기저에 깔린 혐오의 정서를 좀 더 들여다봐야겠다고 생각했다. 그래서 올해 1월 5·18기념재단과 함께 '혐오'를 주제로 정했다. 실제로 이후 혐오와 관련된 사건들이 끊임없이 등장했다. 기획 단계에서 생각했던 문제가 현실에서 계속 나타나는 걸 보면서 이 주제를 정하기 잘했다는 생각도 들었다.""기자들이 원래 이런 문제에 관심을 갖고 취재해왔다. 각각 관심이 있거나 이미 취재하던 분야가 있었고 그걸 5·18이라는 주제와 연결하면서 시너지가 났던 것 같다.언론은 자기 자신에 대한 이야기를 잘 다루지 않는 편이다. 그런데 <미디어오늘>은 언론을 전문적으로 취재하는 매체다. 이번 기획에서도 혐오발언을 언론이 '논란'이라고 표현하는 게 적절한지 따져봤고, 5·18 보도를 잘한 기자들을 만나 취재 뒷이야기를 듣기도 했다. 판결문을 살펴 실제 혐오범죄를 추적했고, 방송미디어통신심의위원회의 혐오표현 심의가 현장에서 어떤 한계를 보이는지도 들여다봤다. 미디어오늘이 할 수 있는 취재와 혐오 문제에 대한 대응이 잘 결합됐다고 생각한다.기자들도 가끔 "이거 작년에 했던 얘기인데 또 쓰면 좀 그렇지 않나"라고 주저한다. 그런데 세상이 안 바뀌었다면 같은 얘기를 계속해도 된다고 생각한다. 독자들에게 반복해서 알리는 효과도 있다. 하나의 의제를 계속 끌고 가는 게 상당히 중요하다. 이번 상을 받으면서 '우리가 해온 방향이 맞았구나' 하는 생각도 들었다.""어느 정도 예상은 했다. 뉴스 댓글을 쓰는 이용자 가운데 정치적으로 강한 성향을 보인 사람들이 있고 정치 소재 기사도 많기 때문에 그런 경향이 뉴스 댓글에서 더 많이 나타날 수 있다고 봤다.그런데 생각보다 더 많았다.기사 자체가 혐오를 담고 있는 게 아닌데도 혐오 댓글이 달렸다. 호남 지역에서 교통사고가 났다는 기사에도 특정 지역을 향한 혐오 댓글이 붙고, 사건과 아무 관련 없는 기사에도 호남혐오가 섞였다.'생각보다 혐오가 훨씬 만연해 있구나'라는 걸 데이터로 다시 한번 확인했다.민언련을 포함해 여러 곳에서 오래전부터 포털 댓글 문제를 지적해 왔고 실제 개선도 많이 이뤄졌다. 저희는 그런 토대 위에서 지금 상황이 어떤지 다시 확인한 셈이다.청소년들도 여러 번 만났다. 호남지역 학생뿐 아니라 영남지역 학생들도 만났다. 아이들 이야기를 들어보면 어른들이 실제로 호남을 비하하는 표현을 쓰거나 지역혐오를 부추기는 경우도 여전히 있었다. '10대 극우화'라는 말은 계속 나오는데, 정작 네이버 댓글을 쓰는 사람들이 10대인 것은 아니다. 오히려 50~60대 등 성인세대의 극우화 문제는 왜 제대로 들여다보지 않느냐는 지적도 인상 깊었다.""처음 기획 단계에 있던 아이템은 아니다. 취재 과정에서 기자가 "이것도 한번 해보면 어떻겠느냐"고 제안하면서 추가로 취재하게 됐다.판결문에 나온 사건들을 쭉 보면 '전라도 깽깽이' 같은 표현이 나온다. 그게 무슨 뜻인지도 몰랐다. 그런데 사건들을 보다 보니 '호남을 비하해야겠다'고 작정하고 욕하는 것만은 아니었다. 그냥 화가 나서 욕하는데 욕 안에 자연스럽게 호남혐오가 들어 있는 경우가 있었다.욕할 때 여성혐오 표현을 쓰면서 정작 자신은 여성을 비하한다고 생각하지 않고 그냥 욕이라 여기는 경우도 있지 않나. 비슷하다. 호남을 비하하겠다고 의식적으로 생각하지 않아도 이미 혐오표현이 일상적인 욕 안에 들어와 있는 것이다.또 하나는 그 혐오가 실제 폭력으로 이어지고 있다는 점이다. 공무집행방해 과정에서 경찰에게 "전라도냐"는 식으로 말한 사건도 있었다. 무엇이 먼저인지는 알 수 없지만 혐오와 범죄가 연동돼 나타나는 사례가 분명히 있었다. 우리 사회에서 혐오를 어떻게 다룰지 더 들여다볼 필요가 있다.""기자들도 매일 발생하는 이슈들을 처리하면서 그사이에 시간을 내 기획기사를 쓴다. 같은 분야를 계속 취재하다 보면 반복적으로 지적하는 문제가 생긴다. 그런데 '반복해서 지적했으니까 이제 그만해야겠다'고 생각하는 게 아니라 '이번에는 문제를 어떻게 더 깊게, 영향력 있게 전달할까'를 생각하는 것 같다.<미디어오늘>이라는 매체 특성도 있다. 기자들이 출입처가 바뀌더라도 완전히 다른 분야로 옮겨가는 경우가 많지 않고 자신이 관심 있고 잘하는 취재를 비교적 오래 할 수 있다. 그런 연속성이 있다.데스크에서도 기획을 하겠다고 할 때 "그걸 왜 해야 하느냐"고 막은 적이 없다. 지면도 요청하는 만큼 내주고 출장도 갈 수 있게 한다. 그런 부분에 비교적 많은 투자를 하는 편이다.물론 저희도 기획만 쓸 수 있는 환경은 아니다. 다른 일을 하면서 현장 기자가 시간을 내 취재하고 있다.현장에서 고생한 기자들 덕분에 좋은 평가를 받을 수 있었다고 생각한다. 저희는 기자가 20명이 안 돼 한국기자협회 회원사 가입 요건을 충족하지 못한다. 그래서 민언련이나 전국언론노동조합, 다른 시민사회에서 주는 상을 더 중요하게 느낀다. 좋은 상을 주셔서 오히려 감사하다."