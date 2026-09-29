"방송사는 안 믿어도 의사는 믿는다" 협찬방송 4년 5개월 추적한 이유

"방송에 나오는 의사의 말을 믿는다고 하더라고요."
박채린 <뉴스어디> 기자가 건강정보 프로그램 시청자들을 만나 확인한 답이다. 방송사 자체를 믿는다고 한 사람은 없었지만 의사가 얼굴과 이름을 내걸고 전하는 건강정보에는 신뢰를 보였다. <뉴스어디> '협찬방송 대해부'는 그 믿음이 어떻게 만들어지고 있는지 추적했다.
2022년부터 2026년 5월까지 지상파3사와 종편4사의 4년 5개월 치 협찬고지 내역을 살펴 건강 관련 협찬방송 3만여 건을 확인했다. 방송에 등장한 학술자료를 원문과 대조하고 광고대행사의 단가표도 확보했다. 광고주로 가장해 대행사·제작사 7곳과 13차례 통화하며 방송 내용과 홈쇼핑 판매가 맞물려 돌아가는 과정도 확인했다.
정작 박 기자는 기사를 내보낼 때마다 "실패했다고 생각했다"고 했다. 이미 여러 언론이 협찬방송 문제를 다뤘고, 현장의 문제를 자신의 취재로 충분히 검증해냈는지 아쉬움이 남았기 때문이다. 이번 수상도 "방대한 방송자료를 들여다본 끈기로 계속 추적하라는 뜻"으로 받아들인다고 했다.
민주언론시민연합(아래 민언련)은 방대한 협찬내역과 학술자료를 검증하고 광고주 위장취재까지 벌여 광고와 정보의 경계가 흐려진 방송 현실을 보여준 <뉴스어디> '협찬방송 대해부'를 8월 '민언련 이달의 좋은 보도상'에 선정했다.
민언련 모니터링 활동가를 거쳐 이제 3년 차 독립언론을 운영하고 있는 박채린 기자를 지난 21일 오후 서울시 종로구 민언련 교육관에서 만났다. 4년 5개월 치 방송자료를 모두 살펴본 이유부터 협찬방송이 만들어지는 과정, 혼자 언론사를 꾸려가는 고민까지 들어봤다.
"한 달 치 자료 못 받으니 차라리 5년 치 다 보기로 했다"
- 건강정보 프로그램과 건강식품 판매가 연결돼 있다는 얘기는 전에도 있었다. 그런데 이번에는 4년 5개월 치 협찬내역을 모두 들여다봤다. 왜 이렇게까지 파고들어야겠다고 생각했나.
"2024년 뉴스타파가 보도한 <방송인가 광고인가 : 아침 방송에서 체리를 팔아봤습니다>
를 재미있게 봤다. 협찬방송이나 연계편성이라는 게 일반 시민에게는 낯선 용어인데 그걸 흥미롭고 유익하게 잘 전달한 보도라고 생각했다. 그 이후 얼마나 나아졌을까 계속 확인해보고 싶었다. 마음속에 품고 있던 주제였는데 마침 제보가 들어와 취재를 시작했다. 물론 처음부터 이렇게 많은 자료를 볼 생각은 전혀 없었다. 인원이 많지 않으니까.
방송미디어통신위원회가 매년 한 달 정도 모니터링한 자료를 내놓는다. 우선 그 자료부터 들여다보려고 했다. 과거 언론에서도 활용했던 자료라 쉽게 받을 수 있을 줄 알았다. 그런데 정보공개청구를 하니 비공개됐고 이의신청을 하니 열람은 허용하지만 직접 와서 보라고 했다. 결국 행정심판까지 갔다.
그 기간 동안 넋 놓고 기다릴 수는 없었다. 어차피 한 달 치 자료를 기다릴 거라면 차라리 방송사 홈페이지에 올라온 걸 다 모아서 5년 치를 보기로 했다. 그렇게 하면 협찬방송이 실제로 얼마나 많이 이뤄지고 있는지도 시민들에게 더 잘 보여줄 수 있을 거라고 생각했다."
"의사가 얼굴 걸고 말하는데 설마 거짓말하겠나 싶어"
- 방송에서는 전문가가 나오고 논문도 보여준다. 직접 확인해보니 실제 제품 효능과 관계없는 자료도 있었다. '시청자가 이걸 광고라고 생각하기 어렵겠구나' 느낀 순간이 있었나.
"의사들이 '이게 효과가 좋다'고 말하는 걸 듣다 보면 저조차 일정 부분 믿게 된다. 저는 그런 말에 뭔가 생략된 부분이 있을 거라는 걸 알고 보는데도 그렇다. 별다른 문제의식 없이 프로그램을 보는 시청자는 더 쉽게 믿을 수 있겠다고 생각했다.
화면 아래 '협찬방송이다', '개인의 사례이며 일반화할 수 없다' 같은 자막도 나온다. 그런데 인터뷰를 해보니 그게 정확히 어떤 의미인지 모르는 분들이 많았고 아예 자막 자체를 기억하지 못하는 분들도 많았다.
의사 말에 집중하면 자막은 금방 지나간다. 의사가 자기 얼굴을 걸고 방송에 나오고 검색하면 어느 병원에서 일하는지도 나온다. '설마 자기 얼굴과 이름을 걸고 거짓말하거나 시청자를 속이겠어'라는 생각이 자연스럽게 든다. 인터뷰한 분들도 그런 이야기를 많이 했다.
특히 이런 건강정보 프로그램을 많이 보는 분일수록 내용을 의심하기 더 어려울 수 있겠다는 생각이 들었다."
"'홈쇼핑 연계 가능'이 옵션, 직접 흥정해보니 더 놀라웠다"
- 광고주인 척 대행사와 제작사에 직접 전화했다. 협찬금액뿐 아니라 방송 내용과 홈쇼핑 판매 일정까지 조율하는 과정도 확인했는데 가장 놀라웠던 것은 무엇인가.
"단가표를 받아봤을 때 놀랐다. 시청자는 굉장히 공익적인 정보 프로그램이라고 생각하는데 단가표에는 '재방송 협의 가능', '홈쇼핑 연계 가능' 같은 게 옵션으로 적혀 있었다.
홈쇼핑 연계편성을 선택하면 금액이 두 배가 된다는 이야기도 들었다. 이전 보도를 통해 이런 구조가 있다는 사실은 알고 있었다. 그런데 직접 광고주인 척하면서 흥정을 하다 보니 또 다르게 다가왔다. 시청자에게는 건강정보를 전달하는 프로그램인데 안에서는 상품처럼 옵션과 가격을 놓고 이야기하고 있다는 게 놀라웠다."
"방송사 재원 얘기는 많은데 시민이 입을 피해는 누가 고민하나"
- 최근 방송광고 규제는 오히려 더 풀자는 방향으로 가고 있다. 광고인지 정보인지 구분하기 어려운 현실에서 규제를 풀기 전 꼭 따져봐야 할 문제는 무엇인가.
"굉장히 기본적이고 상식적인 이야기인데 이런 내용이 방송을 통해 시청자에게 전달됐을 때 어떤 영향을 미치는지를 먼저 봐야 한다.
국회 회의자료 등을 많이 찾아봤는데 시청자가 겪을 수 있는 피해에 대한 논의는 정말 부족했다. 방송미디어통신위원회 등에서 이야기하는 걸 보면 방송사 재원이 부족하다는 얘기는 많이 나온다. 물론 그것도 중요한 문제다. 그런데 이런 방송을 접한 시민이 어떤 영향을 받고 어떤 피해를 볼 수 있는지는 누가 고민하고 있는지 모르겠다.
지난 10년간의 기록을 살펴보면서 그런 가장 기본적인 논의조차 충분히 이뤄지지 않았다는 생각이 들었다. 규제를 더 풀기 전에 최소한 그 영향을 따져보려는 시도부터 해야 한다."
"'이제 활동가가 아니다'라는 말을 듣고 저널리즘을 다시 생각했다"
- 민언련 모니터링 활동가에서 기자가 됐다. 밖에서 언론을 감시할 때와 직접 취재할 때 가장 크게 달라진 점은 무엇인가.
"사실 안 달라지려고 노력한다.
저널리즘 교육을 받을 때 '너는 이제 활동가가 아니다'라는 말을 들은 적이 있다. 2024년 <가습기 살균제 "독성" 인정됐지만… "인체 무해" 언론 보도 여전히 방치>
, <경향, 20년 만에 '가습기 살균제' 홍보 기사 정정⋯ '나 몰라라' 언론도>
를 통해 가습기 살균제 관련 보도를 했다. 과거 가습기 살균제 홍보 기사가 여전히 남아 있는 언론사에 연락해 '이 기사가 왜 아직 남아 있느냐'고 입장을 물었다.
그런데 기사를 평가받는 과정에서 그런 식으로 직접 개입하는 건 언론의 역할이 아니라는 피드백을 받았다. '내가 활동가 출신이어서 직접 행동하는 데 경계심이 없었나' 하는 고민도 했다. 동시에 '그러면 내가 기사를 쓰는 목적은 뭘까'라는 생각이 들었다. 독립언론을 연구하는 교수님께 이런 고민을 말씀드렸더니 기존 언론인들이 만들어놓은 저널리즘에 자신을 가두지 말고, 직접 언론사를 만들었으니 자신이 생각하는 저널리즘을 하라는 말을 해주셨다.
그 말에 용기를 얻었다. 활동가로 일하면서 문제라고 느꼈던 것, 더 해보고 싶었던 일을 계속하자고 생각했다."
"가장 읽었으면 한 사람에게 기사가 닿지 못할까 괴로웠다"
- 혼자 취재부터 운영까지 모두 하는 1인 독립언론이다. 취재기자로서 가장 힘든 점은 무엇인가.
"기사에 온전히 정성을 다 쏟지 못하는 게 가장 힘들다.
이번 협찬방송 기사를 가장 읽었으면 했던 분들은 건강정보 프로그램을 보면서 자신도 모르게 믿고 지갑을 여는 분들이었다. 대부분 연령대가 높은 분들이다.
그런데 기사를 다 쓰고 다시 보니 시각화 자료에 숫자도 많고 너무 복잡해 보였다. 기사 자체도 어려운 것 같았다. '정작 이분들에게 닿지 못하겠구나' 하는 생각이 들어서 괴로웠다. 더 쉽게 바꾸고 더 정성을 쏟고 싶은데 이미 몸이 너무 힘들어 다시 손대기 어려웠다.
<뉴스어디> 후원자도 50대 이상이 적지 않다. 그분들이 5천 원, 1만 원씩 후원하는데 '그 돈이 아깝지 않을 만큼 기사를 썼나' 생각했을 때 스스로 부족하다고 느껴지면 힘들다."
"후원자를 저널리즘을 같이 만드는 동료로"
- 좋은 기사를 쓰는 것과 그 기사를 계속 쓸 수 있는 언론을 유지하는 건 또 다른 문제일 것 같다. 지금 가장 어려운 점과 앞으로의 고민은 무엇인가.
"운영상 가장 어려운 건 후원자가 많지 않다는 것이다. <뉴스어디>의 역량 문제도 있을 것이고 한국 사회에 기부나 후원 문화가 충분히 자리 잡지 않은 문제도 있을 것이다.
지난 9월 19일부터 이틀간 열린 '한국독립언론네트워크(Korea Independent Newsroom Network, KINN) 콘퍼런스'
에서 10년 넘게 살아남은 독립언론들이 어떻게 운영되는지 들었다. 공통점이 있었다. 후원회원이 있는 곳을 끊임없이 들여다보고 취재하고, 그분들을 같이 저널리즘을 만들어가는 동료라고 생각하면서 여러 시도를 하고 있었다.
<뉴스어디>는 지난 3년 동안 '일단 기사를 잘 쓰자'는 데 집중하느라 허덕이다 보니 후원회원들의 이야기를 충분히 듣지 못했던 것 같다. 이제는 후원회원들과 더 많이 소통해보고 싶다. 왜 직접 홈페이지까지 찾아와 후원 버튼을 눌렀는지, <뉴스어디>에 어떤 것을 기대하는지 이야기를 들어보고 싶다. 그분들과 함께 <뉴스어디>가 할 수 있는 일들을 더 많이 만들어가면서 이 문제를 풀어가려고 한다."
덧붙이는 글 | 이 글은 민주언론시민연합 홈페이지(www.ccdm.or.kr)에도 실립니다.