"안보 포기 대통령" 이재명 정조준한 보수야권

▲정점식 국민의힘 원내대표가 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에 참석해 지난 21일 육군 25사단 DMZ에서 발생한 지뢰 폭발 사고를 언급하며 "북한의 저열한 도발행위가 사실상 확실히 드러났다"라며 이재명 정부의 단호한 대응을 촉구했다. ⓒ 유성호 관련사진보기