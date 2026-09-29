학교 식수 직접 돌보는 학생들… 캄보디아·미얀마에서 찾은 변화

‘프놈펜에서 만난 비’ 10편에 이어, 이번 회부터 ‘세계로 퍼지는 빗물의 지혜’를 연재합니다. 현장에서 확인한 가능성을 바탕으로 세계가 함께 실천할 길을 찾아갑니다.

큰사진보기 ▲우리 학교의 빗물을 함께 나누다2026년 9월 4일 캄보디아 RSC-004 퐁뜩 고등학교 현장견학에서 BiTS 조끼를 입은 학생이 급수대에서 물을 받고 있다. 이 시설에는 캄보디아 공인인증기관에서 받은 음용수 수질 적합 판정증을 붙여 놓았다. ⓒ 한무영 관련사진보기

큰사진보기 ▲우리 학교 빗물의 수질을 직접 살펴보다미얀마 Genius 고등학교 학생들의 출품 영상에서 한 학생이 물이 담긴 컵과 수질측정기를 보여주고 있다. 화면에는 TDS 측정값이 10 ppm이라는 자막이 표시된다. ⓒ 한무영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲얼마나 사용했을까… 계량기를 함께 읽는 학생들미얀마 Genius 고등학교 학생들이 빗물시설 배관에 설치된 수도계량기를 확인하고 있다. 일정한 간격으로 수치를 기록하면 그동안 계량기를 통과한 물의 양을 알 수 있다. 그만큼 병물이나 수돗물 값으로 비용을 지불하지 않았으니 학교에서 얼마나 돈을 벌었는지 알수 있다. ⓒ 한무영 관련사진보기

큰사진보기 ▲물 관리와 참여를 한 화면에출품 영상에 소개된 Skybot 화면. 집수량·사용량·기록 건수와 학교별 참여 순위를 보여주는 구성이다. 화면의 학교명과 수치는 실제 운영 실적으로 확인된 자료가 아니다. ⓒ 한무영 관련사진보기

"누구도 소외되지 않게 한다(Leave No One Behind)."

덧붙이는 글 | 빗물시설을 만들 때마다 내가 가장 중요하게 생각하는 것은 우리가 떠난 뒤에도 그 시설이 잘 운영될 수 있을까 하는 점이다. 현지에서 구할 수 있는 자재와 쉽게 사용하는 측정 도구, 학생과 교사의 참여, 필요할 때 도움을 받을 전문가를 함께 연결하려는 이유다. 학생들이 자기 학교의 물을 살펴보고 그 경험을 다른 나라 친구들에게 소개하는 모습에서, 지원받은 사람들이 변화를 이끄는 주체가 될 가능성을 보았다.



대한민국의 물 분야 ODA가 이러한 가능성에 더 주목하기를 바란다. 학교 한 곳에서 시작한 작은 실천도 꾸준히 운영되고 다른 학교로 이어진다면 큰 변화가 될 수 있다. 세종의 빗물 측정과 관리의 지혜를 오늘의 기술과 교육으로 되살리는 일이며, 빗물관리 종주국이라는 자부심을 세계와 나누는 길이기도 하다.



필자가 추진하는 세계 비의 날 역시 이러한 행동을 함께하는 날이 되기를 바란다. 비를 측정하고, 가치를 배우고, 모아 사용하며, 그 경험을 나누는 일이다. ‘누구도 소외되지 않게’라는 약속이 더 많은 아이의 물 한 잔으로 이어지도록, 작은 학교의 실천을 세계와 연결하는 일을 계속하고자 한다.

지난 9월 4일, 제4회 국제물협회(IWA) 빗물관리 국제학술대회 현장견학으로 찾은 캄보디아 퐁뜩 고등학교. 빗물저장시설 옆 급수대에 사람들이 모였다. 연두색 BiTS 조끼를 입은 학생이 웃으며 물을 받고, 주변에는 컵을 든 외국의 빗물 전문가들이 함께하고 있었다.이 학교는 레인스쿨 사업에 참여한 RSC-004다. 학교 지붕에 내리는 비를 모아 저장하고, 처리와 수질 확인을 거쳐 마실 물로 이용한다. 이날 참가자들은 시설을 둘러보고 빗물을 직접 맛보았다.내가 주목한 것은 탱크의 크기만이 아니었다. 시설 곁에서 함께하는 학생들의 모습이었다. 자신들이 이용하는 물을 이해하고 관리에 참여하는 사람들이 그곳에 있었다.물 공급사업은 흔히 시설의 준공으로 성과를 설명한다. 그러나 학교에서 중요한 시간은 준공식 다음 날부터다. 누가 시설을 살펴보고, 물의 상태를 기록하며, 문제가 생기면 대응할 것인가. 레인스쿨은 이 질문에 답하려는 시도다.비슷한 모습을 미얀마 학생들의 영상에서도 보았다. 이번 학술대회 비디오 콘테스트에 출품한 Genius 고등학교 학생들의 영상이다. 연두색 BiTS 조끼를 입은 학생이 물이 담긴 컵과 측정기를 들고 카메라를 바라본다. 화면에는 'TDS 수치가 10 ppm을 나타낸다'는 영어 자막이 나온다.학생들이 사용하는 것은 어항이나 농작물 관리에도 쓰이는 휴대용 수질측정기다. 산성·알칼리성 정도를 나타내는 pH, 총용존고형물(TDS), 전기전도도(EC), 온도 등 네 가지 지표를 확인할 수 있다. 비교적 저렴하고 구하기 쉬우며 사용법도 간단하다.학생들은 사용법을 익힌 뒤 정해진 절차에 따라 물을 측정하고 결과를 기록한다. 물론 이 네 가지 지표가 전문적인 식수 수질검사를 대신하지는 않는다. 평소 물의 상태를 살피고 변화를 알아차리는 일상 점검에 활용하는 것이다.내 눈길을 끈 것은 측정값보다 학생의 역할이었다. 자신이 사용하는 물을 직접 살펴보고 그 결과를 다른 사람에게 설명하고 있었다. 국제개발협력에서 흔히 '수혜자'로 불리는 학생이 이 영상에서는 물을 관찰하고 설명하는 주체로 등장했다.영상 속 학생들은 물의 양도 확인한다. 두 학생이 배관에 설치된 수도계량기를 함께 들여다보고, 한 학생이 손가락으로 눈금을 가리킨다. 수도계량기는 일상에서 익숙한 도구다. 오늘의 수치와 지난번 기록의 차이를 구하면 그동안 계량기를 통과한 물의 양을 알 수 있다. 설치 위치에 따라 시설로 들어온 양이나 사용한 양을 파악하는 데 활용할 수 있다.수질측정기와 수도계량기처럼 간단한 도구가 학생들의 물 관리 참여를 돕는다. 물을 얼마나 이용하고 있으며 그 상태는 어떻게 달라지는지, 학생들이 직접 숫자를 읽고 변화를 살펴보는 것이다. 물을 계산하는 수학과 물의 특성을 배우는 과학이 자기 학교의 급수시설에서 만난다. 교과서에서 배운 내용이 일상에 쓰이는 경험이다.두 나라 학생들의 조끼에 적힌 BiTS는 한국어 '비'와 교사(Teacher), 학생(Student)을 연결한 이름이다. 교사와 학생이 함께 빗물을 배우고 일상적인 관리에 참여하는 활동이다. 이 이름에는 학생들에게 다가가는 재미도 있다. 방탄소년단 BTS를 떠올리게 해 학생들이 친근하게 받아들인다. 공식적인 연계는 없지만, 익숙한 이름을 연상시키는 효과가 빗물 활동에 대한 관심으로 이어지는 것이다.여기에 노래와 춤, 영상 제작, 경연대회와 레인캠프가 더해진다. 학생들은 자신들의 경험을 표현하고 다른 학교, 다른 나라의 친구들과 나눈다. 일상적인 물 관리가 학교의 자랑이 되고 세계와 소통하는 소재가 된다."좋은 일이니 관리하라"는 당부만으로 참여를 오래 이어가기는 어렵다. 함께하는 재미와 배움, 성취감을 통해 스스로 참여하고 싶게 만드는 것이 BiTS가 지향하는 방식이다. Genius 고등학생들의 출품 영상도 그런 사례다. 물을 측정하고 시설을 살펴보는 활동을 직접 영상으로 만들어 다른 사람에게 전하고 있었다.학생들이 맡는 것은 정해진 절차에 따라 일상적으로 측정하고 기록하는 것이다. 수질을 전문적으로 진단하거나 문제를 혼자 해결하는 역할까지 맡는 것은 아니다. 평소와 다른 수치나 이상 징후가 나타나면 담당 교사에게 알린다. 학교는 현지 전문가의 도움을 받거나 한국에 있는 필자에게 원격 자문을 구해 신속하게 초기 대응을 할 수 있다.필요하면 현장 점검과 추가 수질검사로 이어진다. 가정에서 혈압을 재다가 평소와 다른 수치가 나오면 의사를 찾는 것과 비슷하다. 학생들의 측정은 변화를 알아차리는 출발점이다. 원인 판단과 필요한 조치는 전문가의 지원을 받아 결정한다.학교장과 교사, 학부모 등이 참여하는 운영위원회는 예산과 관리체계를 뒷받침한다. 학생의 일상 점검, 학교의 운영 책임, 전문가의 기술 지원을 연결하는 것이다.가까이 있는 사람이 꾸준히 살피고 필요할 때 전문적인 도움을 받을 수 있다면, 작은 학교도 지속적인 물 관리체계를 갖출 수 있다.이 활동을 돕는 도구가 Skybot이다. 학생과 교사가 스마트폰으로 빗물 시설의 운영 자료를 입력하고 확인하는 디지털 관리 도구다. 강우량과 저장된 물의 양, 사용량, 수질 측정값 등을 기록하면 학교의 물 상태를 지속적으로 확인할 수 있다. 기록은 담당자가 바뀌거나 후배들이 활동을 이어받을 때도 남는다.이상 징후가 나타났을 때에도 자료가 도움이 된다. 평소 수치와 최근 변화를 함께 살펴보면 멀리 있는 전문가도 상황을 이해하고 필요한 점검을 안내하기가 쉬워진다. 영상에 소개된 화면에는 기록 건수와 학교별 참여 순위도 표시된다. 이런 구성은 꾸준한 기록과 참여를 격려하는 데 활용할 수 있다.BiTS가 함께 관리할 사람과 참여 동기를 만들 수 있다면, Skybot은 그 활동을 기록하고 지원하는 도구다. 학생들의 관찰이 학교의 대응과 전문가의 자문으로 이어지도록 돕는다.이 장면들을 보며 국제회의에서 자주 듣는 문구가 떠올랐다.유엔 지속가능발전목표를 관통하는 약속이다. 가장 뒤처진 사람들에게 먼저 다가가겠다는 뜻도 담겨 있다. 그러나 물이 필요한 사람에게 이 약속은 얼마나 빨리 도착하고 있는가? 큰 계획을 세우고 예산을 확보해서 사업을 추진하는 동안, 오늘 마실 물이 필요한 아이는 얼마나 더 기다려야 하는가?댐과 정수장, 수도관은 중요한 기반시설이다. 다만 인구가 적거나 마을이 흩어져 있는 지역은 공급의 우선순위에서 뒤로 밀리기 쉽다. 기존 공급망이 닿기 어려운 사람에게 수도관이 도착할 때까지 기다리라고만 할 수는 없다.학교 지붕에 내리는 비도 물 공급의 가능성으로 살펴야 한다. 강우량과 지붕 면적, 필요한 물의 양을 따져 시설을 설계하고 관리한다면 그곳에서 얻을 수 있는 물을 활용할 수 있다. 건기의 부족분을 어떻게 확보할지도 함께 계획해야 한다.거창한 약속일수록 그것을 확인하는 질문은 구체적이어야 한다. 어느 학교의 어느 아이가 언제부터 안전한 물을 마실 수 있게 되었는가? 그 물을 계속 이용할 수 있는가? 문제가 생기면 누가 도와주는가? 학생들의 참여는 여기에 또 하나의 의미를 더한다. 지원받는 사람들이 자기 학교의 물을 이해하고 돌보는 과정에도 참여하게 된다.대한민국의 물 분야 공적개발원조(ODA)도 레인스쿨을 핵심 사업으로 키워 보면 어떨까. 물이 부족한 학교를 찾아 지붕을 활용한 식수 공급과 교육, 유지관리를 함께 지원하자는 것이다.기존 학교의 지붕과 공간을 활용하고 현지 자재와 인력으로 시설을 만든다면 비교적 작은 규모로 사업을 시작할 수 있다. 지역 여건에 따라 대규모 기반시설을 기다리는 동안에도 학생들이 이용할 물을 확보할 수 있는 길이 될 수 있다.지원에는 시설뿐 아니라 BiTS 활동과 측정 도구, Skybot 활용 교육, 정기적인 수질 검사와 전문가 지원 체계까지 포함해야 한다. 현지에서 수리할 여건을 마련하고 유지관리 비용도 확보해야 한다.성과를 평가하는 기준도 달라져야 한다. 탱크를 몇 개 설치했는가에 더해, 얼마나 많은 학생이 안전한 물을 계속 마시는지 확인해야 한다. 관리 기록이 이어지는지, 이상 징후가 나타났을 때 실제로 도움을 받을 수 있는지도 살펴야 한다.작은 사업에서 비용과 운영 성과를 검증하고, 그 경험을 다음 학교에 적용해 확장할 수 있다. 지원받은 학교가 다른 학교에 경험을 전하는 주체가 된다면 확산의 힘은 더욱 커질 것이다.대한민국은 비를 측정하고 국가적으로 관리해 온 역사적 지혜를 가지고 있다. 세종 시대의 측정과 기록이 오늘날 학생들의 수질 측정기와 스마트폰, 그리고 전문가의 원격 지원으로 이어질 수 있다. 비교적 적은 비용과 짧은 기간에 시작할 수 있는 사업을 꾸준히 확산한다면, 대한민국은 빗물 관리의 역사와 실천을 함께 보여주는 나라가 될 수 있다. 빗물관리 종주국이라는 자부심도 세계의 학교에 도움이 되는 성과를 쌓을 때 더 큰 공감을 얻을 것이다.캄보디아 급수대에서 물을 받던 학생, 미얀마 영상에서 수질측정기와 수도계량기를 살펴보던 학생들은 물 공급사업이 무엇을 남겨야 하는지 생각하게 했다. 시설과 함께 물을 이해하는 사람, 기록하는 사람, 다음 사람에게 경험을 전할 사람이 남아야 한다. 그리고 이들이 필요할 때 도움을 요청할 수 있는 전문가와 지원 체계가 있어야 한다.세계 비의 날 제정으로 이런 실천이 확산되는 계기가 되기를 바란다. 학교마다 자신들의 지붕에 내리는 비를 살펴보고, 관리 경험을 나누며, 더 많은 아이가 안전한 물을 이용하도록 행동하는 날이 되는 것이다."누구도 소외되지 않게"라는 약속은 물을 기다리는 학교 한 곳에서 시작할 수 있다. 물을 공급하고, 그 물이 계속 공급되도록 함께 돌보는 과정에서 실현된다.9월 4일 캄보디아 학교 급수대에서 만난 물 한 잔은 작았다. 그러나 그 물을 함께 관리하고 나누는 경험은 다른 학교와 다른 나라로 퍼져 나갈 수 있다. 세계로 전하고 싶은 빗물의 지혜는 바로 그것이다.