남편은 왜 명절 마다 낯선 모습 보일까

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엄마, 요즘에는 결혼해야 명절 때 집안일을 안 한대요. 집에 있는 딸들은 이렇게 전을 부치고요.

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 브런치에도 실립니다.

추석 연휴가 끝나고 출근하니, 연휴를 어찌 보냈는지 입을 모아 대화하느라 분주하다. 평소보다 짧은 이번 추석을 각자의 방식으로 떠올리며 이런저런 에피소드를 공유하였다. 같은 사건, 다른 생각이라는 말이 있듯이 딸과 며느리, 시어머니와 친정 엄마, 남자와 여자, 등등 각자의 처한 위치와 역할에 따라 이야기가 다양하게 이어졌다.추석 내내 저마다 세련되고 합리적인 방법으로 차례와 명절을 슬기롭게 맞이한 이야기들이 인터넷에 가득했다. 웬만하면 모두가 행복하고 웃을 수 있는 명절을 만들기 위해 애쓰는 모습이 보기 좋았다. 특히 내 주변에는 너도나도 쿨한 60대 시어머니들이 넘쳐났다. 차례 대신 외식이나 여행으로 명절을 맞이하고, 일찌감치 계획한 여행을 떠나고, 며느리는 먼저 친정으로 향하거나 오더라도 손님처럼 놀다 갈 수 있게 아량을 베푸는 친구들이 많았다. 명절 증후군이라는 말이 무색할 정도로 세상은 빠르게 변하고 있었다.그런데 또 다른 모습이 펼쳐지기도 했으니, 바로 우리 집 주방에서다. 차례를 준비하는 나를 도와 전을 부치던 둘째가 이런 말을 하였다. 아마 요즘 세상을 반영하는 놀라운 말일 텐데, 결혼 후 처음 시댁에서 명절을 쇠고 있는 첫째가 보낸 메시지를 보고 나서, 다소 뾰로통한 말투로 한 말이다.사부인도 시어머니가 된 내 친구들처럼 며느리에게 명절 일을 선뜻 나누지 못한 듯하다. 그 배려가 고맙고 감사하나 사부인의 수고와 노고가 전해졌다. 그 많은 일을 해내시느라 얼마나 힘드셨을까? 딸이 눈치껏 사부인 일을 도와드려야 할 텐데...불현듯 지난번 한 식당에서 본 장면이 떠올랐다. 남편과 둘이 식당에서 밥을 먹는데, 서너 살쯤 보이는 아이를 데리고 젊은 부부가 들어와 내 맞은편에 자리했다. 밥을 먹는 내내 그 부부의 모습에서 눈을 뗄 수 없었다. 아이를 위해 유아식탁을 가져오는 일, 행여 불결한 게 있을까 노심초사하며 정성껏 의자를 닦는 일, 아이를 어르고 달래며 다정하게 떠먹이는 일, 아이가 칭얼대자 잠시 안았다가 다시 앉혀 밥 먹이기를 이어가는 일, 등 이 모든 것을 아이 아빠가 하고 있었기 때문이다. 엄마는 그저 맞은편에서 다정한 미소로 부녀를 바라보며 자신의 식사를 이어가고 있었다.이 젊은 부부의 단편적인 찰나의 장면이라 하더라도 여간 부러운 게 아니었다. 우리 아이들이 어릴 때, 나만을 위한 이런 식사를 한 적이 있었던가! 온전히 허둥대지 않고 미소 지으며 내 수저만을 챙길 수 있었던가! 우리 세대 엄마가 주로 하던 일을 젊은 아빠가 도맡아 하는 모습을 보니 감회가 새로웠다.맞벌이로 같이 출퇴근하면서도 독박 육아는 물론이고 가사도 대부분 여자들의 몫이었기에 1960년생 세대가 보기에 그저 부러운 1990년대생 딸들의 모습이었다. 아들을 바라보는 엄마로서 친구의 마음은 나와는 많이 다르겠지만 말이다.이렇게 변화하는 세상에서 맞이한 이번 추석, 불화는 1960년 대생 아빠와 1990년대생 딸들 사이에서 시작되었다. 여느 때와 마찬가지로 일 년에 한두 번 하는 일이니 그냥 내가 한다는 생각으로 차례를 준비하는데, 청춘이 된 딸들은 왜 아빠는 가만히 앉아 있는지, 식탁에 앉아 자잘한 심부름을 시키기만 하는지, 차례상을 차리는 일에 왜 적극적이지 않은지 의문을 품기 시작하더니, 급기야 요양원에서 모셔 온 할머니 수발에 왜 적극적으로 나서서 않는지 불만을 토로하기 시작했다.중간에 선 나는 중재에 나설 수밖에 없었다. 딸들의 지적 사항은 하나도 틀리지 않고 맞는 말이었지만 한편으로 평소 격무에 시달린 남편을 생각하면 얼마나 피곤하면 저럴까 싶어 안쓰러운 마음이 앞서기도 했기 때문이다. 그런데 정작 내가 이해할 수 없는 것은 추석 당일, 이때만 되면 어김없이 가부장적인 모습으로 변하는 남편의 모습이다.심지어 남편은 평소에 다정한 성격으로 아내와 딸들을 잘 살피는 가정적인 사람이다. 가족 간의 대화와 여행을 즐기고, 물심양면으로 가족의 웃음을 위해 배려하며, 말씨도 고운 참 좋은 아빠이자 남편이다. 평소에 멋진 아빠로 추앙받는 사람이 꼭 명절 때만 되면 유독 가부장적인 낯선 모습을 고집하니 여간 민망한 게 아니다.집안의 장남으로서 시동생과 시어머니 앞이라 이해해 주는 일은 나까지인가 보다. 딸들은 명절 때 보이는 아빠의 낯선 모습을 절대 권위로 봐주지 않는다. 아빠의 그런 모습에 뒤에서만 불만을 가지더니, 올해는 구체적으로 토로하기 시작한 것이다.우리 세대는 명절 때 여성들의 수고와 희생이 가정의 평화를 지키고, 효를 실행하는 미덕이라 배우며 자랐다. 차례를 준비하는 일, 차례를 지내는 일 등에 양성평등을 외치기라도 하면 어느새 예의 없고 심지어 되바라진 이가 되기 십상이었다. 차라리 하루 정도 고생하고 이 오해를 피하는 게 더 나을지도 모른다고 생각했을 것이다.그러나 우리 딸들은 이제 그런 행동을 미덕이라 여기지 않는다. 누구만의 희생으로 이룬 가족의 웃음이나 행복은 더 이상 옳지 않다는 것을 주장한다. 딸들이 추구하는 가치관과 현실 사이에 괴리가 생기면 그들은 즉각적으로 고치려 힘을 쏟는다. 이들의 올곧음이 통하지 않는 세대가 아마 아버지 세대일지 모른다.추석 연휴 동안, 그런 딸들의 불만과 서운함이 나에게 이어져 중간에서 난처했다. 남편은 왜 명절 때만 되면 가부장적인 모습을 고수하려 하는가! 그 세대의 시대적 한계인가, 그것을 극복하는 일이 그리 난처한 일인가! 실수를 인정하고 수정하는 일에 그렇게 큰 용기가 필요한 것인가!이런 딸들이 결혼하여 며느리가 되면 어떤 모습일까? 시어머니가 된 친구들은 어떤 모습의 며느리를 지금 보고 있을까? 아마 우리가 젊은 며느리일 때의 모습을 요구하거나 바랄 수는 없을 것이다. 앞선 세대의 잘못을 지적하는 '며느리 자라 시어미 되니, 시어미 티를 더 잘한다'는 속담처럼 자신이 겪은 일을 며느리에게 대물림하는 시어머니도 거의 찾아볼 수 없을 것이다.어느 누구만의 희생으로 이룬 행복은 불공정하다. 내가 편하다면 나의 수고를 덜어주는 그 누군가의 짐을 기꺼이 나눠야 한다. 상대의 배려를 귀하게 여기고 감사해야 한다. 남녀 차이를 떠나, 세대 간의 갈등을 넘어 누구든 마땅히 해야 할 일이다. 예전에 눈살 찌푸린 시집살이, 군림하는 남편 등의 표현처럼 '며느리 눈치 보는 시대'라는 말 역시 씁쓸하게 들리는 이유다. 물 한 방울 손에 묻히지 않는 며느리, 딸만 있는 엄마지만 역시 불편하게 들리는 표현이다.딸이든, 며느리든 또는 아들이든, 사위든 서로 존중하고 배려한다면 이런 불편은 생기지 않을 것이다. 딸과 며느리를 차등하지 않는다면 시어머니와 친정어머니의 다름도 너무 드러나지 않으리라. 딸과 아들을 똑같이 대한다면 며느리와 사위도 차별 없이 대할 수 있을 것이다.'효'를 생각하는 마지막 세대라는 자조적인 말을 들은 지도 꽤 시간이 흘렀다. 예전 부모님 세대가 되었지만, 달라진 위치와 역할에서 자칫 갈피를 잡지 못해 길을 잃을 수 있는 60년 대 생이다. 아내, 남편으로서, 부모로서, 어른으로서 인습을 버리고 전통을 살리는 성숙함을 보여야 할 때라 생각한다.눈치 보지 말고, 흔들리지 말고, 굳건하게 아름답고 멋진 인생을 향하여! 평화로움과 공정함을 따지고 고민하며 행복을 추구해야 할 것이다. 아직 가사를 돕는다고 표현하는 남편도 많고, 육아휴직을 선뜻 쓴다는 남편도 많지 않다는 것도 안다. 우리가 길러낸 90년 대 생 청춘들과 함께 이해하고 배려하며 때로는 넉넉한 품도 내어주며 어른으로서의 자리를 지켜내야겠다.이 글을 읽은 남편의 생각은 어떠할까? 무작정 버럭 화를 내지는 않을 것이다. 변하는 세상을 받아들이고, 요즘 청춘의 생각과 지향하는 바를 딸들을 통해 깊이 체득하리라 믿는다. 역지사지의 마음으로 나의 편리와 상대의 배려를, 나만의 일과 함께 할 일 등을 돌아보며 무엇보다 소중한 가족을 떠올릴 것이다.화목, 사랑, 평화 등이 빠진 가족의 행복은 존재할 수 없다. 누구나 사랑하는 이 단어가 우리 곁에 오래 머무는 데 노력을 게을리해도 되는 사람은 아무도 없다. 부모, 딸과 아들, 사위와 며느리 가리지 말고 가족의 행복과 웃음을 위한 수고라면 함께 마땅히 나눠야 할 것이다.