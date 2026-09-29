535만 건 분석해 찾아낸 지방의원 91명

지방의원이 자신이나 가족·지인과 관련된 업체를 통해 지방자치단체 수의계약을 따내는 문제는 이전에도 종종 보도됐다. 그러나 몇몇 지방의원의 사례로 흩어져 드러났을 뿐 전국적으로 얼마나 광범위하게 벌어지고 있는지는 제대로 확인되지 않았다.
<경향신문> 기획보도 '의원님은 수주왕'은 2022년 6월부터 2026년 6월까지 전국 광역·기초자치단체와 지방공공기관 계약 535만여 건을 분석하고 법인·부동산 등기부등본 500건 가까이를 대조했다. 그 결과 지방의원 91명과 관련된 업체가 2719건, 516억여 원의 수의계약을 체결한 사실을 확인했다.
취재진은 계약 건수와 금액을 집계하는 데 그치지 않고 가족·지인 명의 업체와 의원의 실제 관계, 의원이 확보한 예산으로 만든 사업을 관련 업체가 수주한 사례까지 추적했다. 보도 이후 경찰 수사와 정부의 제도 개선도 이어졌다.
민언련 이달의 좋은 보도상 시상식에서 황경상 <경향신문> 기자는 "금액이 계속 올라가는 걸 보면서 '사람들이 안 보고 있다고 이렇게 마음대로 하나' 하는 생각에 화가 나기도 했다"며 보도 이후 수사기관과 정부가 움직이는 모습을 보고 "오랜만에 기사를 쓰고 효능감을 느꼈다"고 말했다.
민주언론시민연합(이하 민언련)은 전국 단위의 방대한 계약·등기자료를 교차검증해 지방권력의 이해충돌 문제를 드러내고 실제 수사와 제도 개선까지 이끌어낸 <경향신문> '의원님은 수주왕'을 8월 '민언련 이달의 좋은 보도상'에 선정했다.
지난 21일 오후 서울시 종로구 민언련 교육관에서 유선희 <경향신문> 기자를 만나 전국 535만여 건의 계약을 들여다보게 된 이유와 현장에서 확인한 지방권력의 이해충돌 문제를 들어봤다.
"몇몇 사례만 봐서는 문제의 전체 규모가 보이지 않았다"
- 지방의원 수의계약 문제는 이전에도 종종 보도됐다. 그런데 이번에는 아예 전국을 다 들여다봤다. 왜 몇몇 사례만 봐서는 안 되겠다고 생각했나.
"마침 지방선거가 있었고 이해충돌방지법이 만들어진 지도 4년 정도가 지났다. 다음 민선을 앞두고 지난 민선 8기 동안 지방의원들이 수의계약이나 이해충돌 관련 규정을 얼마나 잘 지켰는지, 그동안 문제가 뜨문뜨문 드러났는데 실제로 근절되는 효과가 있었는지 검증해보자는 생각이었다. 기획취재팀이라 방대한 데이터를 다룰 수 있는 여건도 갖춰져 있었다. 몇몇 사례만 보는 게 아니라 전체적으로 한번 들여다보자는 취지에서 시작했다."
- '의원님은 수주왕'은 전국언론노동조합 민주언론실천상에 이어 민언련 이달의 좋은 보도상까지 받았다. 보도 이후 지역에서도 반응과 제보가 계속됐다고 들었다. 지방권력을 감시하는 언론의 역할을 체감한 순간도 있었나.
"지금도 취재했던 지역에서 연락이 온다. "기자회견을 했다", "이후에 살펴보니 이런 문제도 있더라"는 이야기도 듣고, 저희가 열어놓은 판을 통해 제보도 계속 들어온다. 그만큼 지방의회와 지방권력을 계속 감시해달라는 요구가 있는 게 아닐까 생각한다.
지역에 가보면 한 정당이 오랫동안 지방정부와 지방의회 다수를 차지해온 곳들이 있다. 시민단체가 없는 건 아니지만 지속적으로 활동하기가 현실적으로 어려운 경우가 많다. 의성군에서는 저희 기사가 나간 뒤 시민들이 처음으로 카카오톡방을 만들었다고 한다.
지역에서 뭔가 잘못됐다고 말하고 싶은 욕구는 있는데 그동안 창구가 충분하지 않았던 게 아닐까 싶었다. "이번에는 묻히지 않았으면 좋겠다", "문제가 있는 의원은 실제로 책임을 졌으면 좋겠다"는 요구가 지금도 이어지고 있다.
취재하면서 언론의 감시 역할도 다시 생각하게 됐다. 과거 지역보도를 찾아보면 수의계약 문제가 보도됐어도 의원 이름이 나오지 않은 경우가 꽤 있었다. 그러다 보니 같은 문제가 반복돼도 '어느 지역 의원 한 명의 비위' 정도로 받아들여지고, 전체 규모나 구조적인 문제는 잘 드러나지 않았던 것 같다. 그래서 이번에는 개별 사례를 하나씩 보도하는 데서 그치지 않고 전수조사를 통해 문제가 얼마나 광범위한지 보여줄 필요가 있다고 생각했다."
"15명 중 7명, 개인 일탈이 아니라 구조적 문제라고 봤다"
- 전국 계약 535만여 건에 등기부등본도 500건 가까이 확인했다. 자료를 보다 '몇몇 의원의 일탈이 아니구나' 싶었던 순간이 있었을 것 같다. 특히 기억에 남는 사례가 있나.
"의성군 사례다. 자료를 정리하다 보니 의성이 유독 눈에 띄었다. '의성군이면 의원 숫자도 많지 않을 텐데' 하고 확인해보니 광역·기초의원을 합쳐 15명인데, 그중 7명이 수의계약 관련 업체와 연관성이 확인된 의원이었다. 그걸 보고 몇몇 의원의 문제가 아니라 의성군의 구조적인 문제일 수 있겠다고 생각해 직접 현장에 갔다.
현장 취재의 중요성도 많이 느꼈다. 계약자료만 봐서는 업체가 실제로 어떻게 운영되고 있는지 알기 어렵다. 그런데 직접 찾아가 보니 수의계약을 따낸 업체 사무실이 문을 닫은 채 꽤 오랫동안 운영되지 않은 것으로 보이는 곳도 있었다. '공무원이 한 번만 더 제대로 살폈다면 이런 업체에 수의계약을 계속 맡기지는 않았을 텐데'라는 생각이 들었다.
현지 취재 과정에서는 '저 사람도 하는데 나는 왜 못하느냐'는 식의 인식이 퍼져 있다는 이야기도 들었다. 서로 감시하고 견제해야 할 사람들이 오히려 함께 수의계약 문제에 연루된 모습을 보면서 개인의 일탈만으로 볼 수 없다고 생각했다."
"명백한 불법보다 법망 피해가는 방식이 더 문제였다"
- 가족이나 지인 명의로 업체 대표를 바꾸거나 자신이 가져온 예산으로 만든 사업을 관련 업체가 수주하기도 했다. 취재를 마치고 보니 지금 제도에서 가장 큰 빈틈은 무엇이었나.
"이번 취재에서는 크게 세 유형으로 나눴다. 본인이 업체를 소유하면서 수의계약을 따낸 경우, 본인 명의 회사를 가족이나 친구에게 맡겨놓은 경우, 처음부터 가족이 운영하던 업체가 의원 당선 이후 수의계약을 맺은 경우다.
취재하면서 더 주목하게 된 건 명의를 가족·지인에게 맡겨놓거나 가족회사를 통해 수의계약을 맺는 경우였다. 본인이 직접 소유한 업체라면 법 위반 여부를 비교적 명확하게 따질 수 있는데, 명의를 다른 사람에게 돌려놓거나 형제·자매처럼 현행법상 규율 대상에서 빠진 관계를 통하면 책임을 묻기가 훨씬 어려워진다.
실제로 의원의 영향력이 작용했다고 의심할 만한 정황이 있고 공무원들도 "문제가 있다"고 이야기하는데도 법적으로 책임을 묻기 어려운 경우가 있었다. 이렇게 법의 빈틈을 이용하는 방식이 취재 과정에서 확인됐다. 제도 보완도 필요하지만 모든 문제를 법으로만 해결할 수는 없다. 그래서 개인적으로는 지역 시민사회의 움직임도 중요하게 봤다.
이번 취재가 던지는 근본적인 질문은 결국 '지자체 예산이 제대로 쓰였느냐'는 것이다. 그 예산을 감시하는 건 넓게 보면 풀뿌리 민주주의의 핵심이라고 생각한다. 지역 시민사회가 문제를 제기하고 지방자치단체가 그것을 받아들여 스스로 고치는 힘을 갖는 데까지 이어져야 한다."
"우리가 찾은 것도 빙산의 일각, 그래서 데이터를 공개했다"
- 지역 문제는 지역언론에서도 꾸준히 감시하기 쉽지 않고 중앙언론의 관심에서도 벗어나기 쉽다. 관심을 계속 이어가기 위해 무엇이 필요할까. 후속 취재 계획도 궁금하다.
"저희는 이번 취재에서 조사한 업체와 계약기간 등 데이터를 '지방자치단체 계약정보 통합 검색'
페이지를 마련해 공개했다. 저희가 찾아낸 게 빙산의 일각이라고 생각하기 때문이다. 취재에서 확인하지 못한 명의변경이나 가족·지인을 통한 사례도 분명히 더 있을 것이다.
지역 사정을 더 잘 아는 분들이 데이터를 직접 검색해보고 문제가 있는 업체를 발견하면 저희에게 제보해도 좋고 수사기관에 알려도 좋다. 그게 개선의 출발점이 됐으면 좋겠다는 의도로 공개했다.
실제로 지금도 제보가 꾸준히 들어온다. 산발적으로 들어오는 내용을 하나씩 기사로 쓰기보다 조금 더 모아볼 필요도 있을 것 같다. 현재 관련 내용을 계속 모으고 있고 어느 정도 정리되면 후속 보도로 이어갈 수 있을 것 같다."
덧붙이는 글 | 이 글은 민주언론시민연합 홈페이지(www.ccdm.or.kr)에도 실립니다.