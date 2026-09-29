162조 미래대응기금... "농어촌기본소득·청년 정책 등에 써야"

큰사진보기 ▲진보당충남도당은 29일 충남도청에서 기자회견을 열고 “초과세수는 국민 모두가 만들어낸 사회적 성과”라며 “국민 모두를 위한 미래와 불평등 구조 타파를 위해 투자해야 한다”라고 주장했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

"농촌은 양극화의 끝판왕이다."

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소멸 위기에 처한 농촌에 살고 있는 한 농민이 기자회견에서 한 말이다. 반도체 산업의 호황으로 2027년도 세수가 대폭 증가될 것으로 예상되고 있는 가운데 정부는 최근 내년도 예산안에 162조원 규모의 미래 대응기금 신설 계획을 발표했다. 일각에서는 초과세수를 농어촌기본소득과 정년정책 등에 적극 사용해야 한다는 주장이 나온다.진보당충남도당은 29일 충남도청에서 기자회견을 열고 "초과세수는 국민 모두가 만들어낸 사회적 성과"라며 "국민 모두를 위한 미래와 불평등 구조 타파를 위해 투자해야 한다"라고 주장했다. 진보당은 초과세수를 ▲ 농어촌기본소득 전면도입 ▲ 청년 일자리 보장제 ▲ 공공임대주택 100만호 공급 ▲ 간병 국가책임제 ▲ 기후에너지녹색전환 등에 투자해야 한다고 강조했다.이날 기자회견에는 진보당 소속의 지역 농민과 청년도 참석했다. 김지숙(부여군 농민)씨는 "양극화의 끝판왕이 농업과 농민이다. 지금 농촌은 일할 사람이 없다. 더 큰 문제는 아무리 열심히 일해도 정당한 소득을 보장받기 어렵다는 것이다. 농자재 가격과 인건비는 계속 오르고 있다"라고 호소했다.그러면서 "기후 위기로 폭염과 가뭄, 해마다 반복되는 집중호우 피해로 농민의 삶이 위협 받고 있다. 이제는 복구비를 지원하는 방식만으로는 안된다. 하천과 배수로를 정비하고, 침수 취약 농지를 체계적으로 관리해야 한다"고 주장했다.이어 "농촌의 소멸위기는 일부 지역만의 문제가 아니다. 농어촌 기본소득을 통해 지역 공동체를 되살려야 한다"라고 덧붙였다.홍성에 살고 있는 청년이라고 발힌 이나라씨는 "지역은 답이 없다. 친구들을 만나면 (일자리를 찾아) 서울이나 도시로 가야 하는 게 아닌가하는 이야기가 나온다. 지역에선 어렵게 취업해도 월급으로 한 달 벌어 한 달을 사는 경우가 많다. 그렇게 지방은 점점 비어가고 있다"라고 토로했다. 그러면서 "청년들과 서민들을 위한 미래에 써야 한다. 이 기회를 놓치면 불평등은 더욱 심해질 것이다. 정부의 (미래대응기금) 예산은 불평등을 해소하는데 쓰여야 한다"고 주장했다.진보당 충남도당(아래)은 이날 기자회견문을 통해 농어촌 기복소득 도입을 촉구했다. 도당은 "충남 농가 인구는 최근 10년 만에 3분의 1이 사라졌다"며 "농민들이 농사를 포기하고 고향을 떠나는 것은 지자체 예산만으로 막을 수 없다. 국가 미래대응기금 162조 원을 충남 농촌 유인책과 농가 기본소득에 과감히 투자해야 한다"라고 주장했다.기후에너지 녹색전환 문제와 관련해서도 "전국 석탄화력발전소의 절반이 충남에 있다. 정부는 대책도 없이 발전소 문을 닫으라며 충남의 노동자와 지역 주민들에게만 일방적인 희생을 강요하고 있다. 미래대응기금 162조는 바로 이런 곳에 쓰여야 한다"고 강조했다.그러면서 "충남의 화력발전 노동자들의 고용을 보장하고 서해안권을 친환경 신재생에너지 거점으로 전환하는 '정의로운 녹색전환 예산'으로 기금을 즉각 투입해야 한다"고 덧붙였다.진보당 충남도당은 "나라에는 돈이 많은데 서민들의 삶은 더욱 어려워지고 있다. 상위 10%의 부자들이 대한민국 전체 부의 58%를 차지하고 있다"며 이같이 주장했다.