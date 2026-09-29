대형 건설사 현장에서 5년간 121명 사망

큰사진보기 ▲김주영 국회의원(더불어민주당, 김포갑) ⓒ 김주영의원실 관련사진보기

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대우건설, 현대건설 같은 대형 건설사 공사 현장에서 추락과 붕괴, 중장비 충돌 같은 사고로 많은 노동자가 사망한 것으로 나타났다.기후에너지환경노동위원회 김주영 국회의원(더불어민주당, 경기 김포갑)이 28일 고용노동부로부터 받은 자료에 따르면, 지난 2022년부터 2026년 6월까지 20대 건설사(시공 능력 평가 기준) 공사 현장에서 총 111건의 사망 사고가 발생해 노동자 121명이 숨진 것으로 나타났다.연도별 사망자는 2022년 33명, 2023년 26명, 2024년 31명, 2025년 26명이다. 올해도 상반기에만 5명이 목숨을 잃었다.고소 작업대 등에서 일하다 떨어지는 사고가 41건으로 가장 많았다. 붕괴·무너짐·매몰 사고는 11건이었지만 사망자는 19명이나 됐다. 크레인과 굴착기, 지게차 등 중장비에 부딪히거나 끼이고, 떨어지는 자재에 맞아 숨진 사고도 있었다.대우건설 현장 사망자가 15명으로 가장 많았다. 그다음 현대건설 13명, 현대엔지니어링·DL이앤씨 각 11명, 롯데건설·포스코이앤씨·HDC현대산업개발 각 10명 순이었다. 이들 7개 건설사의 사망자는 총 80명으로 전체의 66.1%를 차지했다.한 번의 사고로 여러 명이 숨진 대형 사고도 있었다. 2022년 1월 HDC현대산업개발 건설 현장에서는 콘크리트 타설 작업 중 구조물과 가시설 등이 붕괴해 노동자 6명이 숨졌고, 2025년 2월 현대엔지니어링의 교량 공사 현장에서는 거더 붕괴로 노동자 4명이 사망했다.김주영 의원은 "안전을 선도해야 할 대형 건설사 현장에서 추락과 붕괴 같은 사고가 해마다 반복되고 있다는 점을 무겁게 받아들여야 한다"며 "특히 같은 기업에서 사망 사고가 되풀이된다면 사고 이후 마련한 재발 방지 대책이 현장에서 제대로 작동하고 있는지부터 철저히 따져봐야 한다"고 지적했다. 이어"고용노동부는 사고가 반복되는 건설사의 본사와 현장을 함께 점검하고, 사고 원인에 따른 개선 조치와 재발 방지 대책이 실제 작업 과정에 반영되는지 철저히 확인해야 한다"고 강조했다.