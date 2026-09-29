임금·고용 다루는 노조가 왜 '공정보도'를 말할까

큰사진보기 ▲이구화 전국언론노동조합 서울신문지부장. ⓒ 본인 제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이구화 전국언론노동조합 서울신문지부장이 노조 회의를 주재하고 있다. ⓒ 본인 제공 관련사진보기

"언론사는 기업인 동시에 '사회적 공기(公器)'로서의 역할을 합니다."

"노동자의 근로조건 개선은 물론, 언론 본연의 역할이 훼손되지 않도록 감시하고 지켜내는 것이 언론사 노조가 반드시 짊어져야 할 사명입니다."

"노동의 가치죠."

"정량 평가만으로 성과 평가가 이뤄져서는 안 된다고 생각합니다. 수치화되지 않는 요소도 함께 평가돼야 합니다."

임금과 고용을 다루는 노동조합이 왜 '공정보도'를 이야기할까. 이구화 서울신문 노조위원장(전국언론노동조합 서울신문지부장)은 1999년 <서울신문>에 입사해 줄곧 기술직으로 일했다. 그는 현재 기자직을 포함해 여러 직군의 조합원을 대표하고 있다.신문 제작 현장은 빠르게 변하고 있다. 종이신문을 읽는 독자는 줄었고, 기사는 종이신문이 나오기 전 독자의 휴대전화로 먼저 전달된다. 윤전기에서 신문이 쏟아져 나오던 풍경도 달라졌다.그 변화의 한가운데에서 기술직으로 일해온 이구화 위원장을 9월 2일 만나 신문 제작 현장의 변화와 언론사 노동조합의 역할에 대해 이야기를 나눴다.신문사에 기술직도 있느냐는 질문에 이 위원장은 자신도 "입사 전에는 신문사에 기자들만 있는 줄 알았다"고 말했다. 하지만 실제로는 취재와 편집뿐 아니라 영업, 사업, 독자 관리, 경영지원, 제작 등 다양한 직군이 신문 한 부를 만들기 위해 톱니바퀴처럼 맞물려 돌아간다고 설명했다.신문 제작 현장은 '시간과의 싸움'이다. 취재와 편집을 거쳐 인쇄와 배달까지 이어져야 신문 한 부가 독자에게 닿는다. 그 과정이 끝나야 하루의 일도 마무리된다.이 위원장이 입사 후 처음 맡은 일은 윤전기의 전기·전자 장비를 유지하고 보수하는 업무였다. 3~4층 높이에 이르는 거대한 윤전기는 그에게도 낯선 기계였다.그는 "난생처음 보는 거대한 기계에 압도당했던 기억이 생생하다"고 말했다. 선배들에게 기계 작동법을 하나씩 배우며 신문 제작 현장을 익혔다.전기과를 나온 그는 <서울신문>이 첫 직장이다. 처음부터 오랫동안 다닐 생각으로 입사한 것은 아니었다. '경험 삼아' 시작한 일이 적성에 맞아 계속 일하게 되었다.입사 후 27년, 신문을 둘러싼 환경은 크게 달라졌다. 종이신문을 읽는 독자는 줄었고, 기사는 종이신문이 나오기 전 독자의 휴대전화로 배달된다. 서울신문 역시 자체 윤전 인쇄를 중단하고 다른 인쇄시설을 이용하는 방식으로 제작 환경을 바꿨다.변화는 노동자의 일에도 영향을 미쳤다. 기존 직무가 사라지면서 다른 업무로 이동하는 경우도 생겼다. 이 위원장 역시 오랫동안 해온 윤전기 관련 업무가 사라지면서 새로운 직무를 맡게 됐다.제작 환경의 변화 자체를 막을 수는 없지만, 직종이 사라지는 과정에서 고용 안정을 전제로 합리적인 대안을 찾는 것 역시 노조의 역할이라고 그는 말했다.이 위원장은 노조위원장에 출마하기 전 2년 동안 노조 사무장을 맡았다. 기술직 출신으로 언론사 노조위원장에 출마한 이유를 묻자 그는 "극적인 계기가 있었던 것은 아니다. 노조의 정책과 활동에는 어느 정도 연속성이 필요하다고 생각했다"며 "조합원들의 다양한 요구를 하나로 모으는 과정은 고되지만, 누군가는 앞장서야 한다"고 말했다.위원장을 맡겠다고 나서는 조합원을 찾기 쉽지 않은 현실도 출마를 결심한 배경이 됐다. 그 역시 망설임이 있었다고 했다. 오랫동안 맡아온 업무가 사라진 뒤 새로운 일을 맡은 상황에서 노조위원장까지 하는 게 부담스러웠기 때문이다.그럼에도 그는 노조의 역할이 필요한 시점이라면 누군가는 나서야 한다고 생각했다.그가 노조가 풀어야 할 과제로 꼽은 것 중 하나는 편집국 조합원의 이탈이었다. <서울신문>이 호반그룹 계열사로 편입된 후 세 명의 노조위원장이 모두 비편집국 출신이었다. 그 과정에서 기자 조합원의 요구와 고충을 노조가 충분히 수용하지 못한 측면이 있었다고 그는 말했다.편집국 조합원의 이탈에는 조직 분위기와 노조를 바라보는 생각의 차이 등 여러 요인이 복합적으로 작용했다는 설명이다. 그렇다면 조합원들이 노조에 기대하는 것은 무엇일까.이 위원장은 조합원들과 대화에서 공통적으로 나오는 말이 '효능감'이라고 했다. 노조에 가입한 뒤 자신에게 무엇이 달라졌는지, 어떤 실질적인 가입 효과가 있는지 따져본다는 것이다.<서울신문> 노조에는 기자직·기술직 등 여러 직군이 속해있다. 직군마다 처한 환경과 요구가 다른 만큼 집행부 회의에서는 각자의 의견을 조율한다. 임금 인상과 복지처럼 공통적으로 체감할 수 있는 의제에 비중을 둔다.집행부는 단순히 다수의 의견을 따르는 것에 그치지 않고 대화를 통해 더 합리적인 대안을 찾으려 한다. 회사와 협의한 안의 최종 수용 여부는 조합원 투표로 결정한다.다만 회사 측과 의견이 엇갈리는 상황에 대해서는 회사의 경영적 판단을 기본적으로 존중한다는 입장이다. 그러나 그 결정으로 고용이 불안정해지거나 근로조건이 악화한다면 노조가 문제를 제기해야 한다고 했다.그가 노사관계에서 가장 중요한 기준으로 꼽은 것은 '실질적인 고용 안정'이다. 노사 간 갈등이 생길 수 있다는 점을 서로 인정하고, 각자의 입장을 존중하면서 합리적인 대안을 찾는 과정이 중요하다는 것이다. 노조 역시 회사가 감당하기 어려운 요구만 내세워서는 안 된다고 했다.이 위원장은 언론사 노동조합이 일반 기업의 노동조합과 다른 점에 대해서는 언론사의 특수성을 강조했다.그는 <서울신문> 단체협약에 '공정보도'와 '자유언론 구현'에 관한 내용이 명시돼 있다고 설명했다. 단체협약 전문에도 회사와 노조가 상호 이해와 신뢰를 바탕으로 자유언론 구현과 공정보도를 위해 함께 노력한다는 내용이 담겨 있다.노동자의 고용과 근로조건은 독자에게 전달되는 기사와도 무관하지 않다. 이 위원장은 업무량이 늘거나 근로조건이 나빠진 상황에서 이전과 같은 양의 기사를 요구하면 기사 품질에 부정적인 영향을 줄 수 있다고 말했다.마지막으로 이 위원장에게 <서울신문>에서 노조위원장으로서 가장 중요하게 생각하는 것이 무엇인지 물었다. 그의 답은 간단했다.그는 업무 성과를 수치로 평가하는 방식에도 아쉬움을 나타냈다. 정량적인 지표만으로는 노동의 가치를 온전히 평가하기 어렵다는 것이다.