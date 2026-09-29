이 대통령 "주거·일자리·서민금융 3대 핵심 사회정책 신속 추진"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.9.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 국무회의에 입장하고 있다. 2026.9.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 29일 국무회의에서 양극화 및 불평등 완화를 위한 주거·일자리·서민금융 등 3대 핵심 사회 정책의 신속한 추진에 총력을 다해달라고 주문했다. 또한 "국민의 더 나은 삶을 만들기 위해 잘못된 시스템과 제도, 관행을 개선하는 개혁도 중단없이 이어가야 한다"면서 이른바 '생활개혁'을 주문했다.이 대통령은 이날 "OECD가 올해 우리 경제성장률 전망을 1.1%p 상향한 3.7%로 예측했다. 주요 20개국 가운데 가장 큰 폭의 상향 조정"이라며 "이러한 성장의 온기가 모든 국민의 삶 구석구석으로 퍼질 수 있도록 민생 안정에 더욱 속도를 내야겠다"고 강조했다.특히 민생불안의 핵심요인을 양극화와 불평등으로 지적하고 이를 완화하기 위해 초과세수를 비롯한 가용재원과 정책수단을 적극 활용할 것이라고 밝혔다.구체적으론 "정부는 국민의 삶에 가장 큰 영향을 미치는 분야인 주거, 일자리, 서민금융에 대한 3대 핵심 사회정책을 추진할 것"이라며 ▲ 주거안정플랜 119만 호 공급 ▲ 국민 일자리 사업 ▲ 포용금융 확대 등의 대책에 가용자원을 집중 투입하겠다고 했다.이 대통령은 이와 관련해 "다행히 올해 세수도 당초 예상보다 대폭 늘어날 것으로 전망된다"라며 "국민 모두의 노력으로 거둔 성장과 회복의 과실인 초과세수를 국민 삶의 실질적인 개선, 양극화 완화의 마중물로 적극 활용해야 되겠다"며 3대 핵심 사회 정책의 신속한 추진을 독려했다.이 대통령은 "모두가 공평한 기회를 누리는, 공정하고 합리적인 세상을 만드는" 개혁을 중단하지 않겠다고도 밝혔다. 이미 여러 차례 언급했던 '겸손한 개혁' 기조를 놓지 않되, 현 정부의 주된 정체성은 '개혁'이라고 재차 강조한 것.이 대통령은 이날 "소수의 힘센 이들에게 유리하게 설계된 제도, 관행, 문화를 모두 바꾸는 일이기 때문에 개혁은 혁명보다 어렵다고 한다"라며 "특히 개혁이 성공하려면 보다 많은 국민들의 이해와 동참이 필요하다"고 했다.그러면서 "개혁은 고통을 수반하기 때문에 세심하고 가급적 조용하게, 기득권을 양보해야 하는 분들의 아픔을 위무해가며 실용적이고 효율적으로, '생활개혁' 해 나가야 한다"라며 "국민의 집단지성이 함께 해야 개혁의 방향성이 분명해지고 개혁의 힘도 그만큼 오래 지속될 수 있기 때문"이라고 강조했다.이 대통령은 또한 "개혁은 우리 정부의 정체성이자 존재의 이유"라며 "아무리 어렵고 힘들더라도 사회 전반의 불가역적 개혁이라는, 주권자들께서 부여하신 소명을 꼭 완수하겠다"고 다짐했다.이어 "말이 아니라 행동으로 국민께 평가받고 결과로 책임질 것"이라며 "국민주권정부의 민생, 개혁, 통합의 길에 우리 국민 여러분도 함께 해주실 것을 믿는다"고 덧붙였다.