"지뢰사고 진상 따라 조치" 이 대통령, 국힘에도 한마디

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.9.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 육군25사단 DMZ(비무장지대) 내 지뢰 추정 폭발 사고와 관련해 철저한 조사를 통해 진상을 밝히고 그에 따라 필요한 조치를 취할 것이라고 29일 약속했다. 다만 이 사안을 정쟁화하는 보수 야권을 염두에 둔 듯 "안보에 여야가 따로 있을 수 없다"는 말도 남겼다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 "지난주 군사분계선 인근에서 발생한 지뢰 사고로 세 명의 장병이 큰 부상을 입었다"며 "부상 장병들과 가족들에게 깊은 위로 말씀드리고 쾌유를 기원한다"고 말했다.또한 "군 당국은 유엔사와의 긴밀한 협조를 바탕으로 신속하고 철저한 조사를 통해 사건의 진상을 투명하게 밝혀야 될 것"이라며 "그리고 진상에 따라서 필요한 조치를 취해 나갈 것"이라고 했다.이 대통령은 "안보에 여야가 따로 있을 수 없다"며 "특히 이번 사안과 관련해 근거 없는 음모론을 부추기면서 국가 안보를 위태롭게 하는 일이 없었으면 좋겠다"고도 말했다. 국민의힘이 이번 사고와 관련해 '이 대통령의 유엔총회 기조연설 등을 의식해 현장 조사를 지연한 것 아니냐'고 주장하는 데 대한 비판으로 해석된다.청와대도 이날 같은 취지의 언론 보도를 두고 "군의 현장 조사는 대통령의 유엔 연설과 전혀 관련이 없다. 합참과 유엔사가 현장 지휘관들의 건의를 고려해 순전히 군사적 판단에 의해 계획하고 결정한 것"이라고도 반박한 바 있다.한편 이 대통령은 "강력한 국방력은 국민의 삶과 대한민국의 국익을 지키는 기본이자 핵심 기둥"이라며 '자주국방'도 재차 강조했다.그는 "지난 22일 우리 손으로 만든 최초의 전투기인 KF-21이 공군에 정식으로 인도됐다"며 "4.5세대급 전투기의 독자 개발에 성공한 국가는 우리를 포함해 전 세계 8개 국가에 불과하다. 그만큼 KF-21의 공식 도입이 자주국방이라는 측면에서 가지는 의미가 특별하다"고 짚었다.이 대통령은 "여기서 한 걸음 더 나아가 우리의 독자적 기술과 능력으로 하늘과 땅, 바다, 그리고 우주까지 철통같이 방위 하기 위한 최첨단 무기 체계 개발과 전력화를 계속해서 이어가야 할 것"이라며 "자주국방의 핵심 열쇠인 핵잠수함 건조와 극초음속 미사일 등 미사일 기술 첨단화에 더 속도를 내야 한다"고 말했다.또 "싸워서 이기는 것을 넘어서 싸울 필요 없는 진짜 평화를 만드는 노력도 꾸준하게 이어가야 한다"고 덧붙였다.