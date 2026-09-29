1100곳 전기요금 계약서 뒤진 주무관, 뭘 찾았냐면

큰사진보기 ▲논산시 기획감사실 박은영 주무관이 29일 오전 논산시청 북카페에서 인터뷰하고 있다. 박 주무관은 공직 생활 중 마주한 의문을 그냥 지나치지 않는 것이 중요하다고 말했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲29일 오전 논산시청 북카페에서 인터뷰하던 박은영 주무관이 환하게 웃고 있다. 해군에 복무하는 남편과 두 딸을 둔 그는 수상 소감보다 함께 일한 동료들에 대한 고마움을 먼저 전했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"위대해지려면 고통이 따른다는 이야기가 인상 깊었어요. 일을 잘하려고 할 때 겪는 어려움도 따라오는 것이라고 생각하고 받아들이려 했습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

"전기요금에 대해서 뭘 바꾸래?"충남 논산시 기획감사실에서 감사 업무를 담당하는 박은영 주무관은 각 부서에 전기요금 계약을 다시 살펴보자고 했을 때 이런 반응이 있었다고 전했다. 건물마다 매달 청구서가 오면 담당 부서는 요금을 냈다. 그러나 처음 전기를 신청할 때 정한 계약 조건이 지금도 맞는지 확인하는 일은 드물었다.29일 오전 논산시청 북카페에서 만난 박 주무관은 읍·면·동 감사와 일상경비 검사를 하면서 공공요금에 눈길이 갔다고 말했다. 다른 지방자치단체의 전기요금 점검 사례를 살펴본 뒤 지난해 11월부터 논산시의 요금도 확인해 보고 싶었다.올해 1월 본격적으로 자료를 모으자 예상보다 일이 커졌다. 시설마다 요금을 관리하는 부서가 달랐고, 공공시설 1100여 곳의 계약 정보와 사용 내역을 합치니 1만 건이 넘었다.처음에는 전기를 많이 쓰는 시설에서 절감할 방법을 찾았다. 그런데 자료를 들여다볼수록 상대적으로 적게 쓰는 시설의 계약 조건에도 문제가 보였다. 시설에 맞지 않는 요금 종류가 적용됐거나, 계약 때 정한 전력 규모가 실제 사용량과 맞지 않는 경우였다. 박 주무관은 "오히려 전기를 적게 쓰는 시설에서 요금 체계를 제대로 확인하지 않아 손해를 보고 있다는 것을 알았다"고 말했다.그는 한국전력공사의 전기공급 약관과 세칙을 공부해 점검 기준을 세웠다. 낯선 용어와 복잡한 계산을 익힌 뒤에는 확인이 필요한 계약을 골라낼 엑셀 서식을 만들었다. 그렇게 찾아낸 요금 문제는 9가지 유형이었다. 계산 결과가 맞는지 확인하려고 일부 계약은 한전에 직접 전화해 적용 기준을 거듭 물었다.어르신회관(경로당) 전기요금도 그냥 지나칠 수 없었다. 요금이 자동이체로 빠져나가다 보니 복지할인을 받고 있는지 확인하기 어려웠다. 박 주무관은 읍·면·동 자료와 한전 자료를 대조해 할인 적용이 필요한 사례 153건을 찾아 100세행복과 등 담당 부서에 알렸다. 이후 부서 직원들이 대상을 더 찾아 실제 개선 건수는 193건으로 늘었다.박은영 주무관은 문제를 찾아내는 것만으로는 요금이 줄지 않는다고 했다. 계약을 바꾸고 할인을 신청하려면 시설을 맡은 부서가 움직여야 했다. 그는 "부서에서 움직여주지 않았다면 쉽지 않았을 것"이라며 "적극적으로 도와준 직원들에게 정말 고마웠다"고 말했다. 고마운 마음에 피자를 사 들고 찾아간 부서도 있었다. 시가 권고한 개선사항의 이행률은 94%다.공직 20년 차인 박 주무관에게도 1만 건이 넘는 자료와 낯선 전기요금 규정을 파고드는 일은 만만치 않았다. 어려움을 어떻게 넘겼느냐는 질문에 그는 엔비디아 최고경영자 젠슨 황의 말을 떠올렸다.논산시가 계약 조정 등을 토대로 산정한 연간 절감액은 약 1억2644만 원이다. 같은 절감 효과가 5년간 이어진다고 가정하면 약 6억3000만 원이다. 박 주무관이 발표한 이 사례는 지난 8월 '2026 충청남도 적극행정 우수사례 경진대회'에서 대상을 받았다. 도와 시·군, 공공기관이 제출한 69건 가운데 최고상이다.박은영 주무관은 상 이야기가 나오자 자신이 찾아낸 절감액보다 함께 계약을 고치고 할인을 신청한 동료들의 수고를 말하며 환하게 웃었다.