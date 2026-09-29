진실화해위, '고대생 김성학 실종사건' 다시 조사한다

지난 2021년 <오마이뉴스>가 단독으로 발굴해 보도했던 '고려대 학자추위원장 김성학 실종사건'과 관련해 진실.화해를 위한 과거사정리위원회(진실화해위원회, 위원장 송상교)가 두 번째 조사개시를 결정한 것으로 뒤늦게 확인됐다.
<오마이뉴스>가 입수한 진실화해위원회의 '결정통지서'에 따르면, 진실화해위원회는 지난 7월 23일 김성학(고려대 수학과 88학번) 고려대 학자추위원장의 동생인 김성진 Y마트 대표에게 김성학 위원장 실종사건에 대한 '조사개시 결정'을 통보했다. '조사개시일'은 7월 21일이다. 이는 지난 2021년 9월에 첫 조사개시를 결정한 이래 두 번째다.
동생이 2021년 3월 진상규명 신청한 지 6개월 만에 첫 조사개시 결정
진실화해위원회는 결정통지서에서 "2기 진실화해위원회는 귀하의 진실규명 신청사건에 대해 조사를 진행하였으나 조사기간 만료(2025. 5. 26) 전까지 조사를 완료하지 못하여, '진실규명 신청 및 조사에 관한 규칙' 제43조 제3호의 '더 이상 사건조사를 진행할 수 없는 경우'에 해당한다고 판단하여 해당 사건의 조사를 중지하고 종결하였다"라고 밝혔다.
이어 진실화해위원회는 "2026. 2. 26. 출범한 3기 진실화해위원회는 '진실.화해를 위한 과거사정리 기본법' 부칙 제7조(진실규명에 관한 경과조치)에 의거 하여 조사중지 결정된 귀하의 신청사건을 2026. 7. 21. 조사개시 결정하였다"라고 알렸다.
2기 진실화해위원회에서 '조사중지'가 결정된 '고대 학자추위원장 김성학 실종사건'을 올 2월에 출범한 3기 진실화해위원회에서 다시 조사하겠다는 것이다.
앞서 김성학 위원장의 동생인 김성진 대표는 지난 2021년 3월 15일 진실화해위원회에 '진상규명신청서'를 제출했다. 김 대표는 진상규명신청서에서 "종합적으로 미루어 보면 공안기관의 조직사건 조작을 위한 납치가 의심되며 이후 30년간 행방이 드러나지 않음을 볼 때 외력에 의해 목숨을 잃었을 것으로 추정된다"라고 주장했다.
이에 진실화해위원회는 같은 해 9월 15일 "귀하가 신청한 사건에 대한 진실규명 필요성을 인정하여 진실·화해를 위한 과거사정리기본법 제22조 제1항에 따라 조사개시(를) 결정하였다"라며 '김성학 고대 학자추위원장 실종사건'에 대한 첫 조사개시를 결정하였다. <오마이뉴스>의 보도(2021년 3월 13일)가 나간 지 6개월 만이었다.
진실·화해를 위한 과거사정리 기본법은 과거사 진상규명의 범위를 '1945년 8월 15일부터 권위주의 통치시까지 헌정질서 파괴행위 등 위법 또는 현저히 부당한 공권력의 행사로 인하여 발생한 사망, 상해, 실종사건, 그밖에 중대한 인권침해사건과 조작의혹 사건'으로 규정하고 있다(제2조 제1항 제4호).
이를 근거로 진실화해위원회는 '고대 학자추위원장 김성학 실종사건'을 권위주의 통치시기에 일어난 실종사건으로 규정하고 조사개시를 결정한 것이다. 조사를 진행한 뒤에는 '진상규명결정'과 '진실규명불능결정'을 내린다.
김성진 대표는 28일 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "진실화해위원회에서 형과 자취했던 대학 후배들을 만나서 증언을 들으면 실마리가 나올 수 있을 것이다"라며 "특히 당시 대학가를 담당했던 안기부(국가안전기획부) 직원들도 조사한다면 실종사건의 진상을 규명하는 데 큰 도움이 될 것 같다"라고 말했다. 그러면서 "이번에는 꼭 '진상규명결정'이 나오길 기대한다"라고 덧붙였다.
가족과 대학 선배 등은 '공권력에 의한 타살 가능성'에 무게
지난 2021년 3월 13일 <오마이뉴스>는 1991년 3월 '학교에 다녀오겠다'는 말만 남기고 자취방을 나간 뒤 35년(2026년 현재 기준) 동안 실종된 '고대 학자추위원장 김성학 실종사건'을 단독으로 발굴해 보도한 바 있다. 이와 함께 김성학 위원장의 동생과 작은아버지, 김 위원장의 고려대 수학과 1년 후배이자 자취방 후배의 '증언 인터뷰'도 진행했다.
전남 영암 출신인 김성학 위원장은 지난 1988년 고려대 수학과에 입학했고, 지난 1991년 고려대 이과대 학원자주화추진위원회(학자추) 위원장에 이어 고려대 총학생회 산하 학자추위원장을 맡았다. 학자추는 등록금 인상 등 학내문제에 대응하기 위한 학생자치조직이었다.
당시 학자추의 핵심현안 중 하나는 등록금 인상 문제였다. 김성학 위원장이 학자추위원장을 맡았을 때도 학교는 15% 등록금 인상을 예고했고, 총학생회는 '총학생회로 등록금을 납부하자'는 투쟁을 벌였다. 이렇게 "등록금 인상을 둘러싼 문제제기와 시위를 벌이게"(<고려대대학교 학생운동사>) 된 상황에서 학자추위원장이라는 막중한 역할을 맡은 것이다.
하지만 김성학 위원장은 1991년 3월 어느날 함께 자취생활을 하던 후배들에게 "학교에 다녀오겠다"라고 말한 뒤 자취방을 나갔다가 돌아오지 않았다. 후배들과 가족들에게는 "유서 같은 편지"만 남겼다. 한장짜리 "유서 같은 편지"에는 동생 김성진 대표에게 '성진아 미안하고, 네가 잘했으면 좋겠다'라고 당부하는 내용이 포함돼 있었다. 김 대표는 "내용만 보면 유서라고 생각할 수도 있다. 필체도 거의 맞을 거라고 보는데 느낌은 이상했다"라고 전했다(2021년 2월 광주 현지 인터뷰).
김성학 위원장의 실종을 두고 '위장취업설', '자살설', '타살설', '월북설' 등이 제기됐다. 하지만 가족들은 '자살설'이나 '월북설'을 부인하면서 '공권력에 의한 타설 가능성'에 무게를 두고 있다. 김성진 대표는 "몇 년 전에 아는 사람을 통해 옛날 안기부(국가안전기획부)에 근무했던 직원한테 알아보니 형이 요주의 인물 리스트에 있어서 바위를 달아 바다에 수장했다는 얘기를 들었다"라고 주장한 바 있다(2021년 2월 광주 현지 인터뷰).
고려대 학자추 교육과정위원장으로 활동했던 김규환씨(한문학과 87학번, 전 고려대 생활도서관장)도 "1991년이면 노태우 정권이 '신공안정국'이라고 해서 학원탄압을 엄청나게 심하게 했던 시기였다"라며 "당시 핵심인물들은 그냥 두고 중간간부들만 족치든가 죽여버리는 시대여서 성학이도 안기부가 데려가서 (바다나 호수에) 던졌든가 (땅에) 묻었든가, 그거밖에는 없다"라고 '타살 가능성'에 무게를 실었다(2021년 2월 전남 화순 현지 인터뷰).
[관련기사]
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- [증언1] "안기부가 바위 달아 수장했다는 얘기 들었다"
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