내 글에 40만 파운드 투자 한다고? 이후에 벌어진 일

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"저자님께, 안녕하세요. 저는 Rutherford Shelly이며, 영국에 기반을 둔 도서 홍보 및 국제 마케팅 전문 기업 Eastonlitpress PR을 대표하고 있습니다. 최근 Brunch에서 저자님의 작품을 접하게 되었으며, 저자님의 글과 작품 세계에 깊은 인상을 받았습니다."

큰사진보기 ▲지난 9월 21일 필자 글에 달린 댓글. 전형적인 스캠(Scam) 제안 메시지다. ⓒ 최호림 관련사진보기

"개인 재정 의무와 관련하여, 현재 적용되는 유일한 수수료는 제안된 국제 홍보 프로그램에 필요한 국경 간 홍보 수수료 인증과 관련된 1150달러입니다. 이 인증 비용은 제안된 40만 파운드 규모의 기업 투자금과 별개입니다."





큰사진보기 ▲40만 파운드의 환상 뒤에 숨겨진 1,150달러 선불 수수료 ⓒ 최호림 관련사진보기

큰사진보기 ▲거창한 출판 제안을 남겼던 스캐머의 계정은 어느새 '탈퇴한 회원' ⓒ 최호림 관련사진보기

온 세상이 멈춰 있던 코로나 시기, 나이 오십을 코앞에 뒀던 3년 전의 일이다. 갑작스레 뇌경색 발병으로 쓰러져 덜컥 병원 신세까지 지게 된 필자는, 아무것도 할 수 없던 그 답답한 병상에서 뜻밖의 열망과 마주했다. 남들보다 조금 더 굴곡졌던 내 인생을 한 권의 책으로 묶어내고 싶다는 강렬한 갈증이었다.그렇게 품게 된 열망을 처음 쏟아낸 곳은 '브런치(지금의 브런치스토리)'였다. 당시만 해도 누구나 쉽게 글을 올리는 여느 SNS와는 달리 '작가 신청'이라는 만만치 않은 문턱이 있었다. 그동안 살아온 이야기와 앞으로 쓰고 싶은 글의 구상, 내 딴에는 꽤 절실했던 진심을 담아 신청서를 내고는 얼마나 가슴을 졸였는지 모른다. 마침내 심사를 통과해 '브런치 작가'가 되었다는 연락을 받았을 때의 그 짜릿한 기분은 지금도 잊히지 않는다.그날 이후 수년째 묵묵히 글을 이어왔다. 오롯이 나를 위한 고해소이자 치유의 공간. 하지만 최근, 이 조용한 나만의 세계에 정체를 알 수 없는 '낯선 방문객'들이 등장하기 시작했다.예전에는 쉽게 보지 못했던 해외 이용자 계정들이 하나둘 등장하더니, 내 글에 댓글을 남기기 시작한 것이다. 처음에는 내 서사가 국경을 넘어 퍼진 것인가 싶어 반가웠다. 그러나 이상하게도 댓글 내용은 내가 쓴 글의 본질과 완전히 동떨어져 있었다. 마치 어디선가 가져온 문장을 무작위로 붙여놓은 듯한 어색함이 감돌았다.처음엔 당연히 스팸인 줄 알았다. '다른 SNS에 돌아다니는 이상한 메시지들이 나한테도 오네' 하고 대수롭지 않게 넘겨버렸다. 그런데 지난 9월 21일, 도저히 무시하고 넘길 수 없는 장문의 제안이 브런치 댓글로 달렸다. 어색한 한글로 달린 그 긴 댓글을 읽어 내려가는 순간, 단순한 스팸으로 치부하기엔 왠지 모르게 진지한 구석이 있었다.영국, 캐나다 등 해외 독자들에게 소개할 수 있도록 '도서 후원 및 국제 마케팅 프로그램(Book Sponsorship & International Marketing Program)'을 운영 중이라며, 현재 연재 중이거나 완성된 원고 모두 검토 대상이라는 솔깃한 이야기였다.'해외 출판'이라는 단어는 자서전을 꿈꾸던 내 마음을 흔들기에 충분했다. 평생의 숙원이었던 자서전 집필을 이어가던 작가 입장에서, 누군가 먼저 찾아와 "당신의 글을 세계 무대에 소개하고 싶다"고 말하는데 어찌 마음이 흔들리지 않겠는가.하지만 눈길을 끈 것은 하단의 연락처였다. 영국 기반의 전문 출판 마케팅 기업이라는 거창한 소개와 달리, 회신용 이메일은 기업 도메인이 아닌 일반 구글 계정으로 표기되어 있었다.요즘 온라인 피싱 수법이 날로 정교해진다는 소식을 접했던 터라, 나는 상대에게 질문을 담은 이메일을 보냈다. 내 글을 어떤 경로로 접했는지, 구체적으로 어떤 원고의 어떤 문장에 관심을 가졌는지, 그리고 어떤 방식으로 협력할 것인지 꼬치꼬치 물었다. 이윽고 도착한 답신 메일에는 한글과 영어가 정교하게 병기되어 있었다. 하지만 내용을 읽어 내려갈수록 호기심은 의구심으로 바뀌어 갔다.상대방은 답신에서 무려 '40만 파운드(약 수억 원)'라는 거대한 후원 및 투자 규모를 언급했다. 회사가 전문 번역, 편집 및 교정, 책 디자인, 인쇄, 미디어 마케팅 등을 위해 약속하는 금액이라며 화려한 서비스 목록을 나열했다. 그러고는 편지의 후반부에서 은근슬쩍 진짜 목적을 드러냈다.수억 원을 후원하겠다며 달콤한 말을 늘어놓은 그들의 결론은 허무했다. '국경 간 인증 수수료'로 1150달러(약 150만 원)를 선불로 내라는 것. 영락없는 스캠이었다. 그러나 그 어처구니없는 요구 앞에서 내 관심사는 결코 그깟 150만 원이 아니었다. 이 황당한 제안을 보낸 자들에게 내가 진정으로 묻고 확인하고 싶었던 것은 오직 하나뿐이었다. '이들은 정말 내 글을 읽고 움직였는가' 였다.첫 메일에서는 작품 세계에 깊은 인상을 받았다며 거창한 칭찬을 건넸지만, 정작 구체적인 질문을 던지자 내 원고에 대한 피드백은 온데간데없이 사라지고 40만 파운드 투자 설명과 1,150달러 수수료 납부 안내만 가득했다.작가 대상 사기 사례를 추적하는 해외 권위 단체 '라이터 비웨어(Writer Beware)'에 따르면, 최근 출판사나 문학 에이전시, 마케팅 업체를 사칭해 작가들에게 접근한 뒤 선불 비용을 요구하는 수법이 기승을 부리고 있다 전하고 있다.특히 지적된 최신 수법은 생성형 AI를 활용해 작가의 글을 실제로 깊이 읽은 것처럼 과도하게 개인화된 칭찬을 건네며 작가의 감성을 자극한다. 그리고 영어와 한국어 번역본을 동시에 제시하여 마치 정식 국제 계약인 것처럼 속인 뒤, 결국 번역·편집·홍보 등의 명목으로 선불금을 요구하는 이른바 '배니티 출판(Vanity Press) 스팸' 형태가 대표적이라는 것이다.눈부신 기술의 발전이 사기 수법마저 이토록 교묘하게 고도화시켰다는 사실에 씁쓸함을 넘어 깊은 허탈감이 밀려왔다. 하지만 그보다 더 나를 뼈아프게 한 것은, 아주 잠시나마 '내 글이 해외에서도 통할 만큼 필력이 대단한가?'라며 스스로를 과신했던 내 순진한 모습이었다.뒤늦게 진상을 파악하고 다시 들여다본 브런치 댓글 창. 그토록 거창한 제안을 남겼던 계정 위에는 어느새 '탈퇴한 회원'이라는 차가운 꼬리표가 붙어 있었다. 플랫폼의 제재를 피하려 무차별적으로 스팸을 뿌리고 달아난 전형적인 수법. 그들이 내 글을 단 한 줄이라도 읽었을지에 대한 서글픈 대답은, 흔적 없이 증발해 버린 그 계정이 너무도 명확히 말해주고 있었다.40만 파운드의 환상과 '탈퇴한 회원'의 도주. 씁쓸한 해프닝은 이렇게 끝이 났지만, 지금 이 순간에도 거창한 오퍼를 받고 가슴이 뛸 누군가를 위해 뼈아픈 현실을 전하고 싶다.진정 내 글을 존중하는 곳은 작가에게 비용을 전가하지 않으며, 신뢰를 쌓기 위해 충분히 기다려준다. 어설픈 지름길과 같은 허황된 유혹을 경계하고 묵묵히 내 글을 다듬는 것. 그것이 조금 느려 보여도 '진짜 작가'가 되는 가장 현실적이고 빠른 길이다. 부디 이런 허무맹랑한 제안에 미래 작가분들의 소중한 열정을 다치지 않으셨으면 한다.