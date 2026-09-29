"투명테이프 붙였다면..." 우체국 사칭 구별법

큰사진보기 ▲정상 '우편물 도착안내서'(왼쪽)와 위조된 안내서(오른쪽) ⓒ 우정사업본부 관련사진보기

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우체국을 사칭한 가짜 '우편물 도착안내서'를 이용한 레터피싱(우편물 빙자 사기) 의심 사례가 발견돼 주의가 요구된다. 특히 최근에는 집배원 연락처나 큐알(QR)코드만 바꿔 놓는 등 실제 안내서와 구별하기 어려울 정도로 정교하게 위조된 사례도 확인됐다.과학기술정보통신부 우정사업본부는 29일 일부 지역에서 위·변조된 '우편물 도착안내서'가 발견되고 있다며 국민들에게 각별한 주의를 당부했다.우편물 도착안내서는 등기우편물을 수취인 부재 등의 이유로 배달하지 못했을 때 우편물 도착 사실을 알리기 위해 집배원이 주소지 출입문 등에 부착하는 안내문이다. 최근 적발된 위조 안내서는 집배원 연락처를 피싱용 번호로 바꾸거나 QR코드만을 변조하는 등 육안으로 구별하기 어렵게 제작된 것으로 확인됐다.다만 용지와 부착 방식에서 차이가 있다. 우정사업본부는에 따르면 정상적인 우편물 도착안내서는 특수 감열지, 이른바 영수증 용지로 제작된다. 안내서를 붙이는 점착제 역시 포스트잇처럼 떼었다 붙일 수 있고, 제거했을 때 부착 표면에 접착제가 남지 않도록 만들어져 있다.따라서 일반 종이에 안내서가 인쇄돼 있거나 투명테이프로 붙어 있는 경우, 또는 일반 스티커처럼 떼었을 때 접착제가 남는다면 위·변조를 의심해야 한다.가짜 안내서가 의심된다면 안내서에 적힌 전화번호나 QR코드를 바로 이용하기보다는 우편고객센터(1588-1300)나 가까운 우체국에 직접 연락해 실제 우편물이 배달되고 있는지 확인하는 것이 안전하다.특히 우체국은 우편물 도착안내서뿐 아니라 인터넷이나 전화를 통해 주민등록번호나 계좌번호 등을 수집하지 않는다. 안내문에 적힌 QR코드나 인터넷 주소를 통해 개인정보 입력을 요구하거나 전화로 주민등록번호·계좌번호 등을 요구한다면 응해서는 안 된다.우정사업본부는 위·변조가 의심되는 우편물 도착안내서를 발견하면 가까운 우체국이나 경찰에 신고해 줄 것을 당부했다.박인환 우정사업본부장은 "최근 다양한 형태로 우체국을 사칭하는 방법이 증가하고 있다"며 "우체국에서 보낸 것이 의심되는 경우에는 직접 우체국에 연락하여 확인하는 것이 큰 피해를 막는 방법"이라고 말했다.우정사업본부는 우체국 사칭으로 발생할 수 있는 고객 피해를 막기 위해 관련 안내와 예방 활동을 지속할 계획이다.