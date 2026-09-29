정치 26.09.29 10:47ㅣ최종 업데이트 26.09.29 10:47 [만평] '일당백' 한동훈의 입 정치 홍순구(donggramicari) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 구글 검색 선호 출처로 추가 큰사진보기 ▲한동훈의 마이크 정치'일당백' 한동훈의 입 정치 ⓒ 동그라미 관련사진보기 #한동훈 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 홍순구 (donggramicari) 내방 아이콘구독하기 페이소스를 그리다. 이 기자의 최신기사[만평] 씁쓸한 한가위 갤러리 오마이포토 "신규 핵발전소 NO" 탈핵순례단 16일만에 서울로 1/16 이전 다음 이전 다음 주한 네팔인들, 대홍수참사 희생자 추모 기도회 개최 "호르무즈 파병? 한국이 미국 똘마니인가" 601개 시민단체 "청년들을 죽음의 바다로 내몰 수 없다" '장관'보다 '원내정당' 택한 용혜인… 후보직 사퇴 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.