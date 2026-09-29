일하는 저소득 청년 2만4145명, '청년내일저축계좌' 받는다

큰사진보기 ▲자산형성포털의 청년내일저축계좌 안내 홍모 안내문 ⓒ 한국자활복지개발원 관련사진보기

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일하는 저소득 청년의 자산 형성을 돕는 '청년내일저축계좌'의 올해 가입자로 2만4145명이 선정됐다. 특히 올해부터 실직 등으로 저축이 어려운 청년들이 계좌를 중도 해지하지 않고 만기까지 유지할 수 있도록 '납입 일시 정지 기간'을 최대 12개월로 확대됐다.보건복지부는 29일 '2026년 청년내일저축계좌 가입자' 선정을 완료했다고 밝혔다. 올해 가입자 모집은 지난 5월부터 진행됐으며, 신청 이후 소득·재산 조사 등을 거쳐 최종 선정됐다.청년내일저축계좌는 기준 중위소득 50% 이하 가구의 일하는 청년이 매월 10만 원 이상을 저축하면 정부가 매월 30만 원을 추가 적립해 주는 사업이다. 3년 만기 때 본인 저축액을 포함해 최대 1440만 원의 적립금과 이자(최대 연 5%)를 받을 수 있다.선정 안내를 받은 청년은 가까운 하나은행 지점을 방문하거나 하나은행 원큐 앱을 이용해 비대면으로 통장을 개설한 뒤 본인 적립금으로 매월 10만 원에서 50만 원을 납입하면 된다.다만 정부 지원금을 받기 위해서는 일정한 유지 조건을 충족해야 한다. 가입자는 근로 활동을 지속하면서 최소 24개월 이상 본인 저축금을 꾸준히 납입해야 한다. 또 자산형성포털 등을 통한 자립역량교육 10시간을 이수하고 자금활용계획서를 제출해야 한다.정부는 가입자가 예상치 못한 사정으로 저축을 이어가기 어려운 경우를 고려해 '적립 중지제도'도 운영하고 있다.기존에는 실직 등 부득이한 사유가 발생하면 최대 6개월까지 본인 적립금 납입을 중지할 수 있었지만, 올해부터는 그 기간을 최대 12개월로 두 배 늘렸다. 일시적인 소득 단절 때문에 계좌를 중도 해지하는 것을 막고 만기 수령 가능성을 높이기 위한 조치다.입대나 임신·출산·육아로 휴직 하거나 퇴사한 경우에는 '특별적립 중지'를 신청할 수 있다. 이 경우 최대 2년까지 납입을 일시 정지할 수 있으며, 그만큼 만기 기간도 연장할 수 있다.청년내일저축계좌가 실제 가입 청년들의 경제적 자립에도 긍정적인 영향을 준 것으로 나타났다.복지부가 가입 청년을 대상으로 진행한 패널 연구 결과를 보면, 2022년 가입자의 월평균 총소득은 2022년 183만 원에서 2025년 235만 원으로 증가했다. 같은 기간 월평균 부채 상환액도 34만 원에서 48만 원으로 늘었다.상용직·전일제 근로 비율이 높아지고 근로 소득도 꾸준히 증가하는 등 고용과 재무 건전성 측면에서도 긍정적인 변화가 확인됐다.복지부는 앞으로도 청년내일저축계좌 가입자의 만기 수령을 높이는 한편, 저소득 청년의 자산 형성을 보다 효과적으로 지원하기 위한 제도 개선을 추진할 방침이다. 2027년 청년내일저축계좌의 가입 일정과 선정 규모 등은 내년 1분기에 확정해 공지할 예정이다.김문식 복지부 복지정책관은 "일하는 저소득층 청년이 청년내일저축계좌를 통해 자산을 형성하여 미래의 꿈을 키워나갈 수 있도록, 적립 요건을 완화하고 맞춤형 지원을 강화하는 방안도 검토하겠다"고 말했다.