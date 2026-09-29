"북한군 지뢰 가능성 높다"는데... DMZ 사고 놓고 여야 충돌

큰사진보기 ▲권대원 합동참모본부 차장이 9월 28일 서울 용산구 국방부에서 '비무장지대 지뢰 추정 폭발 사고' 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.9.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김병주 더불어민주당 의원이 8월 31일 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에서 질의하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정점식 국민의힘 원내대표가 9월 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에 참석해 지난 21일 육군 25사단 DMZ에서 발생한 지뢰 폭발 사고를 언급하며 "북한의 저열한 도발행위가 사실상 확실히 드러났다"라며 이재명 정부의 단호한 대응을 촉구했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

9월 21일 발생한 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고를 두고 현장조사를 진행한 합동참모본부(합참)가 "이번 지뢰 폭발 원인은 북한군의 지뢰일 가능성이 매우 높다"고 밝혔다. 여당에서는 북한의 책임을 묻고 군의 단호한 대응을 주문한 반면, 야권에서는 합참의 발표가 늦었다며 정부가 북한의 눈치를 보고 있다는 주장을 이어갔다.지난 28일 '합동 현장조사 TF장'으로 현장조사 1차 발표에 나선 권대원 합참차장은 북한군 지뢰일 가능성이 높은 근거로 ▲ 해당 지역에 아군 지뢰 매설이 기록이 없고 인근에서 북한군의 지뢰 매설 흔적이 발견된 점 ▲ 국립과학수사연구원의 감정 결과 갈색 이물질이 검출되고 철제 파편은 발견되지 않은 점 ▲ 폭발지점 인근에서 갈색의 북한군 지뢰가 발견되었다는 진술이 있었던 점 ▲ 폭발지점의 화구 및 화염 형태, 피해 장병의 부상 정도, 작전 인원의 진술 등을 제시했다.권 차장은 "만약 최종 조사 결과 우리 군의 피해 원인이 북한군이 매설한 지뢰로 판정된다면, MDL 이남에서 정상적으로 DMZ 작전을 수행하던 우리 장병이 북한군 지뢰에 의해 부상을 입은 것이며, 이에 대한 모든 책임은 북한에 있다"면서 "우리 군은 이에 합당하고 상응한 조치를 시행해 나갈 것"이라고 밝혔다.합참의 1차 발표가 나오자 여당에서도 북한에 책임을 물어야 한다는 목소리가 나왔다. 국회 국방위원회 여당 간사인 김병주 더불어민주당 의원은 28일 자신의 페이스북에 "합참 1차 조사 결과, 북한군 지뢰일 가능성이 매우 높다고 한다"라며 "MDL 남쪽 10여m, 우리 땅에서 작전하던 장병들이 쓰러졌다. 분노를 금할 수 없다"고 적었다.김 의원은 이어 "최종 결과 북한 소행으로 판명된다면 이는 명백한 정전협정 위반이자 도발"이라며 "우리 군은 최선을 다해 진실을 밝히고, 최종 결과 북한 소행이면 단호한 조치를 취해야 한다"고 촉구했다.정성호 민주당 의원도 29일 페이스북을 통해 "만일 북한 지뢰로 최종 판명될 경우, 고의 매설이든 유실이든 그 책임의 최종 종착지는 북한"이라며 "북한은 분명히 사과하고 재발 방지 대책을 약속해야 한다"고 주장했다.정 의원은 "특히 고의적인 침투적 매설로 드러난다면 이는 명백한 정전협정 위반이자 좌시할 수 없는 중대한 도발"이라며 "정부는 반드시 그리고 단호히 상응하는 조치를 취해야 한다. 분명한 원칙이 있어야 대화도 가능하다"고 강조했다.그러면서 정부와 군을 향해 "지뢰의 종류, 매설 시점과 경위를 한 점 의혹 없이 규명하고, 결과도 국민께 투명히 공개해주길 바란다"고 당부했다. 또한 "진상조사가 이미 국과수 감정과 유엔사 합동조사 등 공식적인 절차에 따라 진행되고 있다"며 "유엔사가 함께하는 만큼 은폐와 축소의 여지도 없다"고 덧붙였다.야권에서는 합참이 북한군 지뢰일 가능성을 높게 판단하고도 '추정'이라는 표현을 사용한 데 대해 강하게 반발했다.28일 박성훈 국민의힘 수석대변인은 논평을 통해 "누가 봐도 명백한 북한의 도발 행위인데, 아직도 '추정'이라는 단어로 꽁무니를 빼고 있다"며 "북한을 자극할까 표현 하나까지 에둘러 가는 사이, 정작 대한민국의 안보와 우리 장병의 희생은 뒷전으로 밀렸다"고 비판했다.박 대변인은 정부가 "우리 장병이 피를 흘렸는데도 북한의 소행으로 밝혀지는 것이 두려워 눈치를 살피고 현장 조사를 미루며 시간을 허비했다"고 주장하며 "국민이 묻기 전에 숨기고, 더 이상 숨길 수 없을 때 마지못해 밝히는 것이 이재명 정부의 안보인가"라고 따져 물었다.이어 "이재명 정부와 군 당국에 엄중히 촉구한다"며 "지금이라도 얄팍한 은폐 시도를 중단하고, 확보된 바디캠 영상과 국과수 감정 결과를 한 점 의혹 없이 국민 앞에 투명하게 공개하라"고 요구했다.국방부 청사 앞에서 이번 사고와 관련한 1인 시위를 벌였던 한동훈 무소속 의원도 합참 발표 이후 자신의 페이스북에 "북한 지뢰 공격에 대해 상응하는 강력한 조치가 있어야 할 것"이라고 밝혔다.한 의원은 "유엔사의 즉시 조사 요구를 거부하고 29일 조사 착수를 결정한 사람이 누구인지 반드시 밝혀 엄중히 책임을 물어야 한다"고 주장했다.또 다른 게시글에서 그는 "(합참의 조사 결과 발표가) 일주일 만이다. 북한에 강력히 책임을 묻고, 일주일 이상 미룬 범인에게도 강력히 책임을 물어야 한다"며 정부의 늑장 대응을 거듭 지적했다.다만 한 의원의 주장과 달리 과거에도 DMZ 지뢰 폭발 사고의 조사 결과 발표까지 상당한 시간이 걸린 사례가 있었다. 2015년 경기도 파주 DMZ에서 북한군이 매설한 목함지뢰가 폭발해 국군 장병 2명이 부상을 입었을 당시에도 합참은 사고 발생 엿새 만에 조사 결과를 발표했다.