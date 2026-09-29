이 대통령 "농수축산업은 안보전략 산업, 조만간 만나 뵙겠다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일(현지 시간) 멕시코 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 조만간 농축수산업 종사자들을 직접 만나 의견을 듣겠다고 밝혔다. 특히 "전략안보산업으로서의 농어업 축산 산림업의 중요성을 누구보다 잘 알고 있으니 너무 걱정 마시기 바란다"고도 밝혔다.산업통상부·농림축산식품부·해양수산부·중소벤처기업부·산림청이 관계 연구 기관과 함께 진행해 지난 28일 발표한 '포괄적·점진적 환태평양동반자 협정(CPTPP) 가입에 따른 경제적 영향 분석 잠정 결과'에 대한 언급이었다.해당 조사에 따르면 CPTPP 가입 시 국내 제조업 생산은 연평균 6조 원 대로 증가하지만, 농림수산업 분야 생산은 연평균 8500억 원 정도 감소하는 것으로 나타났다. 자유무역협정 체결 등에 따른 시장 개방 때마다 피해를 보았던 농축수산업계 입장에서는 우려될 만한 결과였다.이에 이 대통령은 29일 엑스(X·옛 트위터)에 "농·수·축산업은 안보전략 산업, 국민 여러분. 걱정 마십시오"란 글을 올린 것.이 대통령은 "노무현 대통령 당시처럼 FTA(CPTPP)부작용에 대한 농민 등 피해 영역의 반발이 심하다"면서 과거와 다르게 CPTPP 가입 시 예상되는 피해 보전 대책을 확실히 하고, 의견 수렴도 충분히 하겠다고 했다.이에 대해 이 대통령은 "지금까지는 FTA가 체결되면 수출 업체들, 수출품 제조업체들은 이익을 보지만 농어축산어민들은 충분한 보상을 받지 못했다"고 짚었다.이어 "FTA 체결 당시 조성하기로 한 기금 1조 원도 자발적 조성에 맡기는 바람에 지금까지 3천억 원도 조성하지 못해 정책과 정부에 대한 신뢰가 떨어져 있다"며 "우리 정부는 신뢰 회복을 위해 우선 정부 재정으로 미조성 기금 1조 원을 채워 드리기로 하였고, CPTPP 관련 의견 수렴을 철저히 하도록 지시했다"고 강조했다.특히 'CPTPP 가입 이익의 일부를 활용해 피해 일부를 지원하는 방식'도 거론했다.이 대통령은 "대한민국은 무역에 의존하는 개방형 통상 국가이기 때문에 수출 시장 확대를 위해 FTA가 불가피하다"라며 "이로 인해 대부분은 이익을 보지만 피해를 입는 부문, 즉 농축수임산민들이 있다"고 지적했다.그러면서 "FTA 확대 정책에 따라 손익에 따른 갈등이 불가피하지만, 이 갈등은 조정 즉 이익을 보는 측에서 손실을 입는 측을 십시일반으로 지원하게 하면 된다"라며 "예를 들어 FTA로 인한 수출 증가액에 일정 비율의 부담금을 부과하여 피해 보전을 하면 된다"고 주장했다.이 대통령은 아울러 "피해 농수축산 업계를 직접 만나봐야 할 듯하다"며 그간 농축수산업계를 위해 많은 노력을 해온 점을 믿어 달라고 했다.이와 관련해 이 대통령은 "대규모 집회 시위하면서 하는 말이나 이메일 민원이나 달리 취급할 이유가 없고, 또 그렇게 하겠다고 약속하였으며 그 약속을 지켜왔다"고 밝혔다.이어 "농축수산업 종사자 여러분, 제가 유통 질서를 개선하고 쌀값을 지키기 위해 많은 노력을 기울였으며, 농어촌을 지키기 위해 농어민기본소득까지 도입하였던 것을 기억해 주시기 바란다"라며 "조만간 직접 만나 뵙고 의견을 충분히 듣도록 하겠다"고 했다.