인천시공직자윤리위, 기초의원 160명 재산 공개

큰사진보기 ▲인천광역시청 청사 전경. ⓒ 인천시 관련사진보기

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인천시공직자윤리위원회는 지난 6·3 지방선거를 거쳐 새로 선출됐거나 임기를 마친 인천 지역 기초의회 의원 160명의 재산등록사항을 29일 인천시보를 통해 공개했다.공개 대상은 6월 3일 지방선거에서 당선돼 7월 1일 임기를 시작한 기초의원과 6월 30일 임기를 마친 기초의원이다.새로 임기를 시작한 의원은 7월 1일, 임기를 마친 의원은 6월 30일을 기준으로 재산을 신고했다. 신고 대상은 본인과 배우자, 직계존·비속이 소유한 부동산, 예금, 주식 등의 재산과 채무다.공직자윤리법에 따라 공직자는 2개월의 등록 기간 안에 재산을 등록해야 하고, 공직자윤리위원회는 등록 기간이 끝난 뒤 1개월 이내에 공개 대상자의 재산등록사항을 공개해야 한다(제10조).이번 공개 대상자 160명의 신고재산 평균은 8억 2000만 원이다. 의원별 세부 내역은 인천시 누리집(incheon.go.kr, 인천소식→고시/공고/시보→인천시보)과 공직윤리시스템(peti.go.kr)에서 누구나 열람할 수 있다.가장 많은 재산을 신고한 의원은 한규창 검단구의원(국민의힘)으로 84억 1135만 원이다. 한 의원은 토지 66억 5533만 원, 건물 52억 2500만 원 등을 신고했고, 채무는 약 40억 1190만 원이었다. 서울 강남구 압구정동 아파트 지분과 검단구 당하동·마전동 일대 대지 등이 포함됐다. 2위는 김숙의 계양구의원(국민의힘)으로 63억 7233만 원을 신고했는데, 이 가운데 배우자 명의 비상장주식이 약 43억 8234만 원을 차지했다.반대로 김선아 연수구의원(더불어민주당)은 -2억 7641만 원을 신고해 가장 적었다. 채무(12억 8148만 원)가 자산보다 많았다. 남성훈 부평구의원(-6284만 원)과 김재성 계양구의원(-5270만 원)도 채무가 자산을 웃도는 '마이너스' 신고자였다.주택을 2채 이상 가진 다주택자는 7명이었다. 장수연 부평구의원은 본인과 배우자 명의로 주택 9채(지분 보유 4채 포함)를 신고했다.7월 1일 인천 행정체제가 2군·8구에서 2군·9구로 바뀌면서 이번 명단에는 새로 생긴 제물포구·영종구·검단구 의회와 이름을 바꾼 서해구(옛 서구) 의회 의원들이 포함됐다.인천시공직자윤리위는 이번에 공개한 재산등록사항 전체를 오는 12월 말까지 심사한다. 공직자윤리법은 공개 뒤 3개월 안에 심사를 마치도록 하고 있다.심사 결과, 재산을 거짓으로 신고했거나 중대한 과실로 빠뜨리거나 잘못 신고한 경우, 부당·위법한 방법으로 재산을 형성한 경우에는 경고·시정조치, 과태료 부과, 해임·징계의결 요청 등 엄정하게 조치할 계획이다.윤대기 인천시 감사관은 "재산등록 및 공개는 공직자의 부정한 재산 증식을 방지하고 공무집행의 공정성을 확보하기 위한 제도"라면서 "이번 재산등록사항 공개와 심사를 통해 공직윤리를 더욱 확립하고, 시민이 신뢰할 수 있는 공직사회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편, 인천시장과 군수·구청장, 인천시의원 등 정부공직자윤리위원회 관할 선출직 공직자의 재산등록사항은 같은 날 관보에 공개됐으며, 대한민국 전자관보(gwanbo.go.kr)와 공직윤리시스템(peti.go.kr)에서 확인할 수 있다. 박찬대 인천시장은 29억 542만 원을 신고했다.