'빛 좋은 개살구' 생활임금, 전재수 부산시장은 다를까

큰사진보기 ▲9월 8일 생활임금 증언대회 발언하고 있는 에릭. 민주노총 부산본부는 9월 8일 시민운동지원센터에서 '생활임금 당사자 증언대회'를 열고, 2027년 생활임금 인상과 제도개선을 요구했다. ⓒ 민주노총 부산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월 8일 생활임금 증언대회에서 발언 중이 박춘열씨. 박춘열씨는 9월 8일 생활임금 증언대회에서 공공기관 위탁,하청 업체 등에도 부산시가 생활임금을 적용해야 한다고 주장하고 있다. ⓒ 민주노총 부산본부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲허명신씨는 9월 9일 열린 민주노총 부산본부 집회에서 생활임금의 산정기준을 통상임금에서 기본급으로 변경할 것을 부산시에 요구하고 있다. ⓒ 민주노총 부산본부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 민주노총 공공운수노조 부산지역본부 소속입니다.

생활임금은 임금의 최저선인 최저임금과 달리, 노동자와 그 가족이 인간적·문화적인 생활을 영위할 수 있도록 보장한다는 취지로 도입됐다. 1994년 미국 볼티모어에서 현대적 의미의 생활임금 조례가 최초로 제정된 뒤 미국 여러 지방정부로 빠르게 확산됐다. 국내에서는 2013년 성북구와 노원구가 지방자치단체 최초로 생활임금제를 시행했다. 광역자지단체 중에서는 서울시가 2015년 최초로 시행했다. 부산시는 2017년 조례를 만들고 2018년부터 시행했다.올해 부산시 생활임금은 시급 1만2275원이다. 구 단위에서도 15곳이 생활임금 조례를 제정해 적용하고 있다. 다만 (부산시) 강서구와 금정구에는 생활임금 조례가 없다. 부산시 생활임금과 15개 구의 생활임금이 다르다. 시 산하 생활임금 적용 대상자에 비해 구 단위 적용대상자는 낮은 생활임금을 받고 있고, 구 별로 적용범위도 천차만별이라 이중의 차별을 받고 있다.지난 3월 부산시에 따르면, 생활임금 적용 대상자인데도 불구하고 미달하는 급여를 받은 노동자들이 지난해 부산시 관련 기관에서만 400명이 넘는다. 전체 비율로 따지면 5% 남짓이나, 대부분 예산이 부족한 민간위탁 기관에 쏠려 있다. 구 단위의 기관에서도 똑같은 일이 벌어지고 있다.민주일반노조 외국어교육지회 조직부장 에릭은 기장군이 설립한 '기장거점영어센터'에서 일하고 있다. 기장군은 복지어학원 프로그램 노동자들에게도 생활임금을 적용하고 있다. 지난 8일 생활임금 증언대회에서 에릭은 "현재 영어 프로그램의 원어민 교사들은 생활임금을 적용 받지만, 한국인 지원 인력과 아이들의 통학을 책임지는 버스 노동자와 원활한 프로그램 운영을 맡고 있는 학부모 상담사들은 적용대상임에도 생활임금을 받지 못하고 있습니다"라고 증언했다.에릭은 "프로그램 예산을 직접 통제하는 기장군이 올해 예산이 확정되어 변경할 수 없다는 말만 되풀이하고 있다"며 "심지어 그들은 내년에도 이 노동자들에게 생활임금을 지급하지 않을 수 있음을 암시하기도 했다"고 말했다.부산관광공사가 민간위탁해서 운영 중인 태종대 다누비열차에서 일하고 있는 민주일반노조 태종대 지회장 박춘열씨와 그의 동료들은 공공기관 민간위탁 사업장이라는 이유로 생활임금 적용 대상에서 제외되고 있다. 박춘열씨는 "같은 부산시의 공공서비스를 제공하고 같은 현장에서 시민을 위해 일하고 부산시 산하 공공기관의 업무를 수행하는 노동자인데, 고용형태가 하청이라는 이유만으로 생활임금에서 제외된다면 이것이야 말로 차별"이라고 강조했다.부산시는 생활임금 조례 적용대상으로 '산하 공공기관 자회사 노동자와 시 민간위탁사무 직접 수행노동자'로 한정지었다. 따라서 공공기관이 발주한 하청, 용역 노동자는 적용대상에서 제외됐다. 반면 대구광역시는 공공기관이 발주한 하청·용역 노동자에게까지 생활임금을 적용하고 있다. 17개 광역지자체 적용범위가 다 다르지만, 전반적으로 적용범위가 넓어지는 추세다.허명신씨는 부산지하철에서 청소노동을 하고 있다. 지난 9일 민주노총 부산본부 집회에 참석한 부산지하철노조 운영서비스 지부장 허명신씨는 "생활임금 도입 초기 최저임금을 상회하는 임금을 설정하여 긍정적 역할을 했지만, 점차 현장의 생활임금은 '빛 좋은 개살구'가 되어가고 있다"고 토로했다.허명신씨는 "부산시 생활임금은 통상임금으로 책정이 된다. 기본급, 식대, 명절상여금 세 가지만 통상임금에 포함되었는데 2024년 12월 대법원 판례 이후 잡다한 모든 수당들이 통상임금에 포함되면서 받는 임금은 변함 없는데 통상시급이 생활임금보다 높아지는 상황이 되었다"고 밝혔다.허명신씨는 "임금인상의 기준점이었던 생활임금이 의미가 없게 됐다. 이런 문제를 부산교통공사가 알면서도 관성적으로 부산시 생활임금을 기준으로 임금설계를 하고 있다"고 지적했다. 상황이 이렇다 보니 지난해 부산시 생활임금 인상률은 3%였지만 허명신씨와 그의 동료들은 1.8% 인상된 급여를 받았다.부산시 생활임금위원회는 10월 1일 회의를 열고 2027년 생활임금액과 적용범위 등을 결정한다. 민주노총 부산본부는 ▲시급 1만5200원 인상(해당연도 적정 생계비의 90%) ▲산입범위를 통상임금 대신 기본급으로 적용 ▲ 위탁·용역, 하수급, 외주계약까지 적용 범위 확대 ▲ 부산시 생활임금을 16개 구·군에 동일 적용 등을 주요하게 요구하고 있다.그동안 국민의 힘에서 부산시장을 맡아왔다. 위와 같은 제도개선 요구에는 묵묵부답이었다. 민주당 부산시장 전재수라면 달라야 하지 않을까. 서울특별시, 광주광역시의 경우 구까지 동일한 생활임금이 적용되고 있다. 시장이 나서서 구청장을 설득해서 이뤄진 일이다. 소위 정권교체가 이뤄진 부산에서 저임금을 받는 노동자에게도 훈풍이 불어야 하지 않을까. 따뜻한 시정을 기대해 본다.