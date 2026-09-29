의사 평균 연봉 2억8500만원… 의사 56% 수도권에 몰렸다

큰사진보기 ▲서울 시내 한 대형병원에서 의료진이 이동하고 있는 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지역별 활동 의사 수 현황 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2013년 대비 2023년 보건의료인력 연간 보수 현황(요양기관 근무) ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲2023년 기준, 보건의료 활동인력 수 및 연평균 증가율 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

보건의료 인력의 수도권 쏠림 현상이 10년 사이 더욱 심해진 것으로 나타났다. 의사 10명 중 5명 이상이 수도권에 집중된 반면, 비수도권 도 지역의 의사 비중은 모두 하락했다. 또한 직종 간 임금 격차도 현저히 벌어져 있는 것으로 조사됐다. 의사의 연평균 보수는 2억8000만 원을 넘어선 반면, 간호사는 5000만 원 선에 머물며 5배 이상의 격차를 보였다.보건복지부는 29일 이 같은 내용을 담은 제2차 보건의료인력 실태조사 결과를 발표했다. 이번 조사는 복지부와 한국보건사회연구원, 국민건강보험공단이 공동으로 수행했으며, 지난 10년간(2013~2023년) 보건의료인력 20개 직종 232만4000명의 행정자료를 연계·분석한 결과다.조사 결과에 따르면 지역별 편중은 의사에서 특히 두드러졌다. 요양기관에서 근무하는 의사는 2013년 8만2000명에서 2023년 11만2000명으로 늘었다. 10년 전보다 약 3만 명 많아졌지만, 수도권 의사 비중은 53.2%에서 55.6%로 1만9000명 증가했다.반면 비수도권 광역시 5곳의 비중은 22.9%에서 21.5%로, 도 지역은 23.8%에서 22.5%로 각각 떨어졌다. 지방 의료 공백이 수치로 확인된 셈이다.세종을 제외하면 의사 수가 가장 적은 지역은 2013년과 2023년 모두 충북·울산·제주였다. 특히 최근 3년간 의사 수가 감소세로 돌아선 지역도 있었다. 강원·경북·전북 지역은 2021~2023년 의사 수가 감소한 것으로 조사됐다.의료기관별로는 중소 규모 병원과 종합병원, 대규모 요양병원의 의사 증가세가 상대적으로 높았다. 100~299병상 종합병원은 연평균 5.7%, 30~99병상 병원은 4.4%, 300병상 이상 요양병원은 12.8% 증가했다. 반면 상급종합병원은 2.0%, 300~499병상 종합병원은 0.8% 증가에 그쳤다.간호사는 14만3000명에서 25만2000명으로 10년간 10만9000명 늘었다. 특히 상급종합병원과 종합병원 근무 비중이 각각 27.4%→28.4%, 33.6%→34.0%로 증가했다.치과의사는 2만1000명에서 2만8000명으로 늘었지만, 84.4%가 치과의원에서 근무해 의원급 중심 구조가 이어졌다. 한의사는 한의원 근무 비중이 81.1%에서 73.6%로 낮아진 반면 한방병원과 요양병원 근무 비중은 높아졌다. 약사는 80.8%가 약국에서 근무했다.보수에서도 직종별 격차가 컸다. 건강보험 보수월액 기준으로 산정한 2023년 요양기관 근무 인력의 연평균 보수는 의사가 2억8518만 원으로 가장 높았다. 이어 치과의사 2억277만 원, 한의사 1억368만 원, 약사8426만 원, 간호사 5195만 원, 간호조무사 3217만 원 순이었다. 의사와 간호사의 연평균 보수 격차는 약 5.5배에 달했다.10년간 연평균 임금 증가율 역시 의사가 5.6%로 가장 높았으며, 간호사(3.5%), 치과의사(3.1%), 약사(2.7%), 한의사(0.6%)가 뒤를 이었다.의사의 경우 근무하는 의료기관에 따라 차이가 뚜렷했다. 개원의가 포함된 의원급 근무 의사의 연평균 보수가 3억2599만 원, 병원이 3억5427만 원인 반면, 상급종합병원은 1억9976만 원, 종합병원은 2억5145만 원으로 집계됐다. 중증 환자를 치료하는 대형병원보다 중소병원 및 의원급의 보수가 더 높은 기형적 구조가 유지되고 있는 것이다.2023년 기준 20개 직종의 면허·자격 보유자는 모두 232만4000명으로, 이 중 실제로 보건의료 분야에서 일하는 활동 인력은 155만7000명(67.0%)이었다. 활동률은 10년 전(61.7%)보다 5.3%p 상승했으나, 여전히 면허 보유자 10명 중 3명 이상(76만 6000명)은 유휴 인력 등 비활동 상태인 것으로 파악됐다.의료 현장의 고령화 현상도 짙어졌다. 요양기관 근무 인력의 평균 연령은 의사가 2015년 44.6세에서 2023년 47.1세로 상승했고, 치과의사(47.7세), 한의사(45.4세), 약사(48.5세), 간호사(36.0세) 등 주요 직종 전반에서 연령대가 높아졌다. 특히 의사의 경우 수도권보다 비수도권 도 지역에서 고령화 추세가 더 빠르게 진행되는 것으로 분석됐다.임을기 보건복지부 의료자원정책관은 "이번 실태조사는 의료 현장에서 활동하는 인력의 실제 수급 상황과 근무 환경을 정밀하게 파악해보는 데 의미가 있다"며 "정기 조사를 통해 현장 변화를 점검하는 한편, 우수 인력을 체계적으로 양성하고, 지역과 분야별로 원활한 인력 수급이 이뤄질 수 있도록 정책 수립의 근거로 삼겠다"고 밝혔다.