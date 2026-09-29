세종 보림사·재난참사피해자연대, 사회적참사 희생자 합동 위령제 연다

큰사진보기 ▲세종 보림사와 재난참사피해자연대 관계자들이 9월 28일 사회적참사 희생자 합동 위령제 협약식을 갖고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 협약식에는 4·16세월호참사 가족협의회, 6·9 광주 학동참사 유가족협의회, 7·18 공주사대부고 참사 유가족 대표가 참석해 사회적참사 희생자 합동 위령제에 동참하기로 했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세종 보림사와 재난참사피해자연대는 9월 28일 사회적참사 희생자 합동 위령제를 갖는데 뜻을 함께 했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다. 글쓴이는 뉴스피치 시민기자입니다.

사회적참사로 희생된 이들을 기억하고 유가족의 아픔을 함께 위로하기 위한 '사회적참사 희생자 합동 위령제'가 첫 개최를 앞두고 본격적인 출발을 알렸다.세종 보림사와 재난참사피해자연대는 28일 세종 보림사에서 사전 만남을 갖고, 사회적참사 희생자 합동 위령제의 지속적인 개최와 공동 협력을 위한 협약식을 가졌다.이번 협약은 세종 보림사의 제안으로 시작됐다. 보림사는 우리 사회가 재난과 참사로 소중한 생명을 잃는 아픔을 반복해 온 현실을 돌아보며, 희생자들의 넋을 위로하고 깊은 슬픔 속에 살아가는 유가족들을 정서적으로 위로하기 위한 합동 위령제를 마련하겠다는 뜻을 밝혀왔다.특히 보림사는 올해부터 사회적참사 희생자들을 추모하고 유가족의 상처를 보듬는 사회적 치유의 장을 마련해 매년 이어가겠다는 계획을 세웠다.이러한 제안에 재난참사피해자연대 소속 유가족들도 뜻을 같이했다. 이날 협약식에는 4·16세월호참사 가족협의회, 6·9 광주 학동참사 유가족협의회, 7·18 공주사대부고 참사 유가족 대표가 참석해 보림사의 제안에 감사의 뜻을 전하고, 사회적참사 희생자들을 함께 기억하고 추모하는 자리에 흔쾌히 동참하기로 했다.이날 자리에는 세종 보림사 신도회와 위령제 준비를 함께하고 있는 봉행위원회, 재난피해자권리센터와 4.16연대를 비롯한 4.16세종시민모임 관계자들도 함께했다.참석자들은 한 차례의 행사에 그치지 않고, 매년 같은 날 희생자들을 기억하고 추모하는 자리를 이어가는 것에 의미를 두었다. 매년 음력 9월 9일을 사회적참사 희생자들을 기억하는 날로 삼아 종교계와 유가족, 시민사회가 함께 추모와 연대의 마음을 이어가기로 했다.특히 이번 위령제는 보림사 주지스님을 비롯한 신도회의 정성과 참여로 준비되고 있다. 보림사는 개산 35주년을 맞기까지 지역사회를 위한 봉사와 나눔을 이어온 데 이어, 이번 위령제를 통해 사회적참사 희생자와 유가족을 위한 사회적 치유의 장을 마련한다는 뜻을 밝히고 있다.'기억하겠습니다'라는 마음에서 시작된 이번 협약은 종교계와 유가족, 시민사회가 함께 희생자를 기억하고 생명과 안전의 가치를 되새기는 약속으로 이어졌다.첫 번째 합동 위령제는 오는 10월 19일(월) 오전 10시, 세종 보림사에서 열린다. 오전에는 위령제를 봉행하고, 이어 추모식을 통해 희생자들을 추모하고 유가족과 참석자들이 함께 기억의 시간을 갖는다.보림사와 재난참사피해자연대는 이번 첫 위령제를 시작으로 매년 음력 9월 9일 사회적참사 희생자들을 기억하고 추모하는 자리를 이어가며, 다시는 같은 아픔이 반복되지 않는 안전한 사회를 향한 기억과 연대의 뜻을 지속적으로 이어갈 예정이다.