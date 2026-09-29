막내 아들 결혼식에서 눈물 흘린 '에겐남' 아버지

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큰사진보기 ▲강 건너에서 본 브리즈번 시내 ⓒ 최승우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲주례의 집전 아래 결혼식을 하고 있는 신랑과 신부 ⓒ 최승우 관련사진보기

큰사진보기 ▲결혼식 피로연 중 결혼 축사와 인사 ⓒ 최승우 관련사진보기

"아버지! 신랑이 혼인증명서를 쓰레기통에 버렸어요!"

"이게 무슨 말이야?"

"아침에 일어나 혼인증명서를 보려고 찾았더니 없어서 살펴보니 쓰레기통에 있었어요."

"무슨 생각으로 혼인증명서를 쓰레기통에 버렸데. 결혼식 하루 만에 결혼을 물리자는 거야! 앞으로 두고두고 혼을 낼 일이네."

"결혼은 서로 사랑하는 사람이 알콩달콩 잘 사는 것이기도 하지만 어쩌면 서로 생각이 다른 남녀가 최선을 다해서 잘 살아내는 것이 아닌가? 라는 생각이 든다. 어떤 상황에서도 맞잡은 두 손을 놓지 말고 서로를 믿고 의지하며 한 걸음 한 걸음 뚜벅뚜벅 걸어 나가길 바란다."

지난 12일 오후 8시 5분 오후 브리즈번행 비행기에 몸을 실었다. 밤새 쉬지 않은 비행기 엔진과 함께 불면의 밤을 지새운 나는 무사히 공항에 도착했다.막내아들이 밝은 모습으로 우리를 맞이한다. 막내는 군 제대 후 2016년 4월 형이 있는 멜버른에서 워킹 홀리데이를 경험하고 호주에서 정착을 원했다. 그 방법의 하나로 대학에서 공부를 선택했다. 초기 영어에 대한 어려움이 있었으나 정작 힘들었던 것은 학업과 일의 병행이었다고 한다. 주중에는 20시간이 넘게 아르바이트하고 방학 중에는 60시간의 일을 통해 용돈과 방값을 충당했다. 형이 있는 곳에 대한 궁금증과 호기심으로 호주를 간 것이 어느덧 10년 6개월이 됐다.오래된 사진첩의 어린아이였던 막내가 영혼의 짝을 만나 지난 17일 결혼했다. 호주에서 결혼 예식은 우리의 혼인과 다르게 법적 자격을 가진 주례가 예식을 집전한다. 아들이 입장하는데, 눈물이 난다. 다정도 병이다. 어쩌면 호르몬의 변화로 여성성이 발현된 것일지도 모르겠다.주례가 혼인의 법적 고지를 하고, 두 사람의 혼인 의사와 법적 혼인 서약을 한다. "오늘 이 자리에서, 내 가장 친한 친구이자 앞으로 인생의 모든 순간을 함께 하고 싶은 사람과 결혼하게 되어 정말 행복합니다…. 매일이 늘 쉽다고 약속할 수 없지만, 어떤 순간에도 혼자라고 느끼지 않게 하겠다고 약속합니다.…."라고 막내는 서약했다.며느리도 "…. 꽃이 만발하는 계절과 의심의 겨울을 통해 당신을 사랑하고, 세상이 너무 빨리 돌아갈 때 당신의 평온함이 되어주고, 삶이 차가워질 때 당신의 불꽃이 되어주겠다고 맹세합니다…."라고 서약했다.반지 교환과 서약으로 주례자가 혼인 성립을 선언하고, 신랑과 신부는 혼인 증명서에 서명을 한다. 혼인 증명서에는 호주 혼인법에 의해 적법하게 주례하였음을 증명하고, 혼인 장소, 날짜, 혼인 당사자와 주례자 그리고 혼인 증인 서명이 들어간다.결혼 예식 중 아들과 며느리는 중매한 부부에게 '사랑의 오작교 상'을 주었다. '위 사람은 소개팅을 성공적으로 성사시켜 두 사람의 소중한 인연을 이어준 공로가 크므로 이에 감사의 마음을 담아 이 상장을 수여합니다.' 행복하고 소중한 자리에 모두가 웃음 넘치는 즐거운 장면이었다.2주 행사에서 신부 아버지의 축사가 이어졌다. 딸에 대한 기억과 사위에 대한 첫인상과 느낌, 잘 살라는 격려가 이어졌다. 말씀 중에 울컥한 장면이 있었는데 시간의 차이만 있을 뿐 여러 가지 감정이 복받쳐 올라오는 것은 당연하리라 생각한다.이어진 결혼 축사에서 나는 서로 다름을 인정하고 배려하는 마음과 일상에서 '고마워', 잘했어', 사랑해' 등과 같은 따뜻하고 긍정적인 말을 쓰라고 당부했다. 식전 영상과 식사가 이어지고 잠시 후 케이크 커팅이 이어진다. 케이크 앞에서 멈칫거리는 신랑 신부에게 사회자가 무서운 말을 던진다."칼을 드십시오." 또 한 번의 웃음 그렇게 시간은 무중력의 상태로 우리가 머무는 공간을 배회했다. 저녁 9시 이제는 퇴장할 시간! 나머지는 젊은이들의 파티 타임이다. 다음날 아침, 피로연으로 자정을 넘어 집에 들어갔다는 아들은 피곤한 목소리로 어젯밤 소식을 전한다. 재미있었노라고, 신났노라고, 취했노라고.무사히 결혼식이 끝나고 지난 19일 아침 브리즈번 공항을 출발해 한국에 무사 귀환했다. 인천공항에서 아들에게 전화하는데 며느리가 갑자기 웃음기 머금은 목소리로 통화에 동참한다. 두 살 때 이민을 간 며느리는 한국인의 모습을 지닌 호주 사람이나, 완벽에 가까운 한국어를 구사해 의사소통에 어려움이 없다.며느리의 이야기가 이어진다.며느리의 편을 들었다. 문제의 '혼인증명서 쓰레기 투척' 사건 경위를 알아보니 '술에 취하면 청소하는' 막내의 특별한 주사 때문이었다. 피로연에서 상당량 음주를 한 아들은 집에 돌아가 변함없이 청소하던 중 다른 종이 뭉치들과 함께 혼인증명서도 버린 것. 오랫동안 기억할 결혼식 에피소드! 가끔 꺼내보는 재미있는 사진 같은 기억으로 남을 것 같다.결혼 전에 물어보아야 할 질문을 한국에서 돌아와서야 물어보았다. "결혼에 대한 소감이나 각오가 뭐야?" 아들은 주저 없이 답했다. "아빠! 더욱 열심히 살아야 할 이유가 생긴 것 같아!"라며 무거운 책임감을 전한다. 나도 격려와 응원의 마음을 담아 아들에게 당부했다.