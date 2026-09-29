8점 vs. 2점, 논란의 '암살자(들)' 평점이 보여주는 비극

큰사진보기 ▲영화 <암살자(들)> 공식 포스터대중의 두터운 신뢰를 받는 유명 배우들이 전면에 나서면서, 영화 속 허구의 배후설이 관객들에게 더욱 묵직한 '진짜 역사'로 각인될 수 있다는 우려를 낳고 있다. ⓒ 하이브미디어코프 관련사진보기

큰사진보기 ▲극장가에 걸린 <암살자(들)> 상영 시간표한 영화관 전광판에 영화 상영 안내가 띄워져 있다. 1974년의 끔찍했던 역사적 비극이 오늘날 상업 영화관에서 소비되고 있다. ⓒ 김성근 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲극단적으로 엇갈린 <암살자(들)> 평점 현황2점대인 네이버 네티즌 평점과 9점대에 달하는 실관람객 평점이 극명한 대조를 이룬다. 진실을 탐구하기보다 자신의 정치적 신념을 확인받으려 하는 우리 사회의 뼈아픈 '확증 편향'을 단적으로 보여준다.(AI생성이미지) ⓒ 김성근 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자 김성근은 저서 <경계에 선 나날들>의 작가이다. 이 글이 소모적인 진영 논리를 넘어, 우리 사회가 역사적 비극을 대하는 태도를 한층 성숙한 시각으로 돌아보는 계기가 되기를 바랍니다.

며칠 전, 영화 <암살자(들)>을 관람하고 극장 문을 나섰다. 1974년 육영수 여사 피격 사건 배후로 박정희 대통령을 연상하게 해 논란이 된 영화다.스크린의 강렬한 잔상이 채 가시기도 전에 현실에서 마주한 것은, 정치권의 상영 중단 요구와 누리꾼들의 극단적인 평점 테러라는 또 다른 전쟁터였다. 팝콘을 들고나온 관객들이 "어디까지가 진짜일까?"라며 나누는 소박한 호기심은 극장 문을 넘는 순간, 어느새 보수와 진보가 맞붙는 살벌한 이념 전쟁으로 돌변해 있었다.영화가 던진 역사적 질문보다 극장 밖의 정치적 소음이 더 큰 이 기이한 풍경을 보며, 이 사태가 단순히 영화 한 편의 흥행을 넘어 우리 사회의 뼈아픈 구조적 민낯을 비추고 있다는 생각이 들었다.영화를 보며 머릿속을 맴돌았던 가장 큰 우려는 가짜 이미지가 진짜 역사를 대체할지도 모른다는 서늘함이었다. 프랑스의 철학자 장 보드리야르는 실재하지 않는 가짜 이미지나 환영이 어느새 현실인 것처럼 행세하며 원본을 밀어내는 현상을 가리켜 '시뮬라크르'라고 짚은 바 있다.책장을 넘기며 스스로 사유해야 하는 역사책의 건조한 활자와 달리, 스크린 속 웅장한 음악과 훌륭한 연출은 관객의 감각을 순식간에 장악한다. 특히 대중의 두터운 신뢰를 받는 유명 배우들의 친근한 얼굴과 목소리가 덧입혀질 때, 영화 속 음모론은 한낱 가설을 넘어 '숨겨진 진실'이라는 막강한 권위를 얻게 된다. 1974년의 시대를 직접 겪지 않은 세대에게는, 교과서에 남은 객관적 사실보다 훌륭한 배우들이 열연한 '정권 내부 배후설'이 훨씬 더 강렬한 진짜 역사로 뇌리에 각인될 위험이 크다.이러한 영상 매체의 무서운 파급력은 자연스럽게 역사적 사실에 상상력을 덧댄 '팩션' 장르가 짊어져야 할 윤리적 책임 문제로 이어진다. 역사의 빈 공간을 상상력으로 채우는 것은 분명 창작자의 자유다. 그러나 실존 인물의 죽음과 흔적이 뚜렷한 근현대사를 다룰 때는 그 무게가 달라져야 한다.여기서 우리는 뼈아픈 질문 하나를 스스로에게 던져보아야 한다. 만약 누군가 김대중 전 대통령의 도쿄 납치 사건을 두고, 극적 재미를 위해 '정치적 동정표를 얻기 위한 자작극'이었다는 식의 근거 없는 음모론을 스크린에 올린다면 우리는 과연 그것을 '창작의 자유'라며 가벼이 박수 칠 수 있을까. 이는 단순히 진영 논리를 넘어, 누군가의 끔찍한 비극이 상업적인 오락거리로 전락했을 때 우리가 느껴야 할 최소한의 윤리적 참담함을 되돌아보게 하는 날카로운 질문이다.극적 전개를 위해 스크린에서 재현된 죽음은 허구의 텍스트가 아니라 누군가의 실재했던 비극이며, 그 유족들은 여전히 우리와 같은 시대를 살아가고 있다. 상업 영화가 역사적 사건을 스릴러 장르의 문법이나 시각적 '스펙터클'로 가공하여 소비할 때, 필연적으로 타인의 고통을 흥행 도구로 환전한다는 윤리적 딜레마가 발생한다. 이는 창작의 자유를 넘어, 우리 사회가 역사적 비극을 상업적으로 어디까지 허용하고 소비할 것인지에 대한 묵직한 질문을 던진다.답답한 마음으로 극장 밖 현실로 눈을 돌려보면 상황은 더 씁쓸하다. 이 영화가 포털 사이트에서 8점대와 2점대라는 극단적인 평점으로 쪼개진 것은, 우리 사회가 자신의 기존 신념과 일치하는 정보만 선택적으로 받아들이는 '확증 편향'에 얼마나 깊이 빠져 있는지 증명한다. 관객들은 역사의 진실을 성찰하기 위해 극장을 찾기보다, 이미 자신이 굳게 믿고 있는 정치적 성향을 확인받고 위로받는 도구로 영화를 소비한다. 영화가 다른 생각을 가진 이들을 이어주는 대화의 창구가 되기는커녕, 비슷한 성향의 사람들끼리 갇혀 자신들의 목소리가 세상의 전부인 양 착각하게 만드는 거대한 반향실, 이른바 '에코 체임버'의 벽을 더욱 높이고 있는 셈이다.그렇다면 우리는 거대 자본이 빚어낸 이 위험한 상업적 허구에 어떻게 맞서야 할까. 분명한 것은 그 해답이 정치권의 '상영 중단' 요구나 법적인 제재에 있지 않다는 점이다. 국가가 정답을 미리 정해두고 특정 이념만을 주입하는 북한식 체제 선전물인 '프로파간다'나, 마음에 들지 않는다고 가위질해대던 과거 권위주의 독재 시절의 검열 체제로 돌아갈 수는 없다. 국가의 통제와 낙인찍기는 오히려 평범한 상업 영화에 '탄압받는 진실'이라는 불필요한 신화만 씌워줄 뿐이다.강제적인 억압 대신 지금 우리에게 절실한 것은, 스크린 속 숨은 의도와 정보를 비판적으로 분별하여 수용하는 시민들의 '미디어 리터러시' 역량이다. 거창한 학술적 용어 같지만, 실천은 우리의 평범한 일상 속에 있다. 영화가 끝난 뒤 스마트폰을 꺼내 실제 사건의 기록을 검색해 보고, 가족이나 지인들과 커피 한잔을 나누며 "어디까지가 사실이고 어디부터가 감독의 상상력일까"를 자유롭게 토론하는 그 풍경들이 바로 미디어 리터러시가 살아 숨 쉬는 현장이다.성숙한 민주 시민들은 유명 배우의 얼굴과 매체가 던져주는 자극적인 상상력을 맹목적으로 삼키지 않고, 스스로 묻고 따지며 역사의 진실을 주체적으로 찾아갈 힘이 있다. 영화 <암살자(들)> 논란은 상업 자본의 무책임한 역사 소비를 꾸짖는 동시에, 그것을 걸러낼 수 있는 깨어있는 시민들의 매체 감수성이 그 어느 때보다 중요하다는 것을 다시 한번 확인시켜 주었다. 극장 문을 나서는 우리의 발걸음이 향해야 할 곳은 편을 가르는 소모적인 정치 싸움터가 아니라, 치열하고 이성적인 역사적 성찰의 공론장이어야 한다.