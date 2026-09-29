송편에서 엄마 냄새가 났다

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큰사진보기 ▲앞마당에 피어있는 꽃무릇 ⓒ 이지현 관련사진보기

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큰사진보기 ▲텃밭에서 자라는 모싯잎 ⓒ 이지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲송편 반죽에 참깨를 넣어 빚은 송편. 찜기에 익히기 전의 모습이다. ⓒ 이지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲솔잎을 깔고 쪄낸 모시송편. 솔향과 모시 향을 머금은 송편은 색깔도 진해졌다. ⓒ 이지현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

며칠 동안 아들, 딸이 머물고 간 마당에 농익은 무화과와 울긋불긋 무지개 동산이 된 코스모스가 다시 주인이 되었다. 꽃무릇은 누구를 그리 기다리는지 아직도 길고 가녀린 목을 세운 채 침묵하고 있고, 행여 질세라 밤나무는 굵은 알밤을 던져 계절을 말하고 있다. 추석 연휴가 지나고 가을이 잘 익어가고 있는 시골의 아침이다.추석의 모습이 많이 바뀌었다. 40년 전 젊은 며느리였던 내가 바라던 가족 단위의 소그룹 명절로. 참 다행이다. 명절이면 남편은 서울에서 전북 익산까지 그 힘든 귀향길에 이어 군산 큰집에서 시댁 4형제 가족들과 하룻밤을 보내며 차례를 지내고, 나와 아이들을 데리고 2시간 이상 소요되는 산소에 갔다. 왕복 5시간의 성묫길은 얼굴 한 번 본 적 없는 시댁 어른들의 봉분만 바라보고 오는 나와 온갖 감회가 교차하는 남편 사이에 불편한 감정을 싣고 왔다.추석을 앞두고 냉동실에 보관하고 있던 모싯잎을 꺼내어 해동한 후 불린 쌀까지 챙겨 떡 방앗간으로 갔다. 송편 반죽을 하기 위함이다.모싯잎은 여름철 전통 의상 모시옷을 만들던 그 모시의 잎을 말한다. 다년생 식물인 모시의 껍질은 의복의 재료로 이용되었고, 칼슘과 식이섬유, 항산화 성분이 풍부한 잎은 떡 재료로 이용되고 있다. 잎은 크기와 모양이 깻잎과 비슷하고 봄에 어린줄기가 올라와 5월부터 9월까지 한 달에 한 번씩 1년에 5번 수확할 수 있다.봄철에는 쑥과 모싯잎을 반반씩 넣어 개떡이나 절편을 만들고, 추석에는 모시송편의 주원료가 된다. 어린 싯잎이 깻잎 크기만큼 자라면 수확을 하는데 잎을 따서 깨끗하게 씻은 후 끓는 물에 소금을 조금 넣어 삶고 찬물에서 헹구어 냉동 보관하면 된다.떡 방앗간에서는 쌀과 모싯잎을 섞어 기다란 면포처럼 만들어 주거나 원하면 반죽까지 해준다. 쌀 분쇄기에서 쌀을 먼저 빻은 후 모잎을 넣어 여러 차례 빻으면 연녹색의 아름다운 원단이 된다.퉁퉁 불은 쌀과 섬유질 덩어리 잎이 만나서 고운 가루가 되고 또 아름다운 원단이 되는 과정을 지켜보는 것으로 이미 추석은 시작된다.전에는 집에서 익반죽해서 송편을 만들었지만, 이제는 대부분 반죽까지 방앗간에 맡긴다. 양은솥처럼 생긴 둥근 반죽기가 돌아가면서 공예용 찰흙 반죽 질감의 송편 반죽을 만들어 준다.반가운 아들, 딸이 도착했다. 추석이지만 명절의 무게를 많이 줄였다. 차례상도 성묘도 없다. 시댁 형제는 추석 전에 4형제 부부가 만나서 식사를 했고, 친정 식구들은 추석 2주일 후 아버지 기일에 산소에서 만난다.친정 엄마를 끝으로 양가의 부모님이 모두 돌아가신 후 결정을 한 것이다. 추석 연휴에 미루고 있던 오디세이 영화를 같이 보았고, 외식도 하면서 산책하고, 전 부치고, 고기 굽고……. 젊은 날의 명절과 비교하면 많이 달라졌다.아들, 딸이 고향집에 도착하는 날 저녁 식사 후에는 변함없이 모여 앉아 송편을 빚는다. 반죽은 떡 방앗간의 도움을 받아 준비되었고 송편 소를 만든다. 송편 소는 참깨를 볶아 믹서로 살짝 갈아서 소금과 설탕을 넣어 잘 섞어주면 되고 콩도 준비한다.완두콩이나 가을에 수확하는 동부 콩을 넣는데 동부가 더 맛있게 느껴진다. 어려서는 깨 송편을 좋아해서 송편 채반에서 손가락으로 꾹 눌러 깨 송편만 골라 먹었는데 이제 나이가 들어 콩 송편이 담백해서 더 좋다.우리 아이들과 함께 송편을 만들 때면 어린 시절 엄마가 준비해 준 반죽으로 나의 형제들과 만들었던 그 추석이 생각난다. 송편을 만들 때마다 우리의 경쟁심을 유발하는 단골 멘트가 있었다. 송편을 예쁘게 잘 만들어야 나중에 시집가서 예쁜 딸을 낳는다고.손재주가 없던 나는 언니가 만든 송편 모양을 따라 하느라 애썼고, 만들다 지치면 미래에 나올 예쁜 딸을 포기한 채 별도 만들고, 초승달도 만들고, 둥글게 편 반죽 위에 송편 속에 넣어야 할 콩을 꽂아 놓았다.송편의 반란이다. 이런 장난에 송편을 쪄서 채반에 펼쳐놓으면 그 모양에 따라 누가 만들었는지 말하지 않아도 알 수 있었고 그것이 내 것이라고 소유권을 주장하며 즐겁게 찾아 먹었다.세월이 흘러 70 나이를 한 뼘 남기고 있지만 추석 송편 만들기를 포기한 적이 없다. 할머니가 준비해 둔 송편 반죽으로 우리 아이들이 보름달에 로켓 송편까지 만들었지만 이제 누구도 보름달, 초승달을 만들지 않는다.초승달 대신 주식 이야기, 아파트 가격, 직장 상사, AI가 등장하면서 제각각 예쁜 송편을 빚는다. 앞마당의 소나무는 사계절 모두 예쁘지만, 추석이면 특별한 임무도 있다. 송편을 완성하는 역할을 한다. 찜기 바닥에 솔잎을 펼쳐놓고 만든 송편을 올려놓으면 15분 후에 맛있는 송편이 완성된다.솔잎은 소나무의 피톤치드 성분이 해충과 곰팡이의 번식을 막아주어 냉장고가 없던 시절 방부제 역할을 했다. 주방에서 거실까지 송편이 익어가는 소리가 들린다. 그윽한 소나무 향기와 모시 향이 거실에 가득 차면 나도 모르게 눈가에 눈물이 고인다. 모시송편이 익어가는 향기는 나에게 엄마 냄새다.2001년 유럽 여행길에 바티칸 시국을 방문했다. 성 베드로 성당 관람을 위해 수백 미터씩 줄을 서야 했다. 배가 고프지만 대기 줄을 이탈할 수 없으니 덥고 지루한 기다림 속에 김밥이 생각났다. 그리고 돌아와 학생들에게 말했다."얘들아! 유럽에서 김밥 장사를 하면 좋을 것 같아. 김밥 재료인 당근, 햄, 시금치, 달걀은 유럽에서 쉽게 구할 수 있고 김은 가벼워서 항공우편으로 받아도 수송비 부담이 크지 않을 테니까". 그 김밥이 26년이 지난 지금 유럽에서, 미국에서 인기 짱이라니.교사로 재직할 때 학교에 영어 원어민 교사가 미국에서 왔는데 나이가 같고, 교육청에서 마련해 준 오피스텔이 우리 집 근처라서 출퇴근을 함께 하면서 주말이면 집에 자주 놀러 왔다. 고등학교 졸업 후 영어 사전을 가장 사랑했던 시기다.한국에 관하여 알고자 하는 마음이 진심이라 한글을 가르쳐주고, 김밥도 만들었는데 김발을 선물로 주었다. 그리고 어느 날 원어민 교사가 참치김밥을 만들어왔다. 옆구리 터진 참치김밥을 먹으며 교무실은 감동의 물결이었다. 그해 추석에는 떡 방앗간부터 송편 완성하는 모든 과정을 원어민 교사와 함께했다.아들, 딸이 어릴 때 출근 전 김밥을 자주 만들었다. 그 시절 채소를 즐겨 먹지 않는 아이들을 위해 엄마들이 선택한 방법이었다. 그때는 전혀 몰랐다. 우리가 만드는 김밥이 미국에서 한 줄에 35,000원을 지불해야 살 수 있는 식품이 될 것을.가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것이라고 가르쳤지만 김밥을 냉동해서 수출할 것을 그때는 몰랐다. 혹시 20년 후에 송편이 김밥처럼 전 세계의 인기 식품이 될 수 있지 않을까? 나는 내년 추석에도 송편을 빚으리라. 또 텃밭에 모싯잎이 있는 한 추석이면 송편을 빚고 싶다.