한국 남자 400ｍ 계주, 아시안게임 2회 연속 동메달

큰사진보기 ▲(나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 28일 일본 아이치현 나고야 미즈호 공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400m 계주 결선에서 동메달을 획득한 대한민국 대표팀이 기뻐하고 있다. 2026.9.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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대한민국 육상 남자 400ｍ 계주 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 한국 신기록을 세우며 동메달을 획득했다.서민준(서천군청), 나마디 조엘진(예천군청), 이재성(전남광주시청), 비웨사 다니엘 가사마(안산시청)로 구성된 대표팀은 28일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 육상 남자 400ｍ 계주 결선에서 38초43을 기록했다.한국은 중국(38초17), 대만(38초32)에 이어 세 번째로 결승선을 통과했다. 종전 한국 기록은 지난해 5월 아시아육상선수권대회에서 서민준, 나마디 조엘진, 이재성, 이준혁이 세운 38초49였다. 이번 기록으로 한국 대표팀은 한국 기록을 0.06초 단축했다.1번 주자로 나선 서민준은 출발 직후 속도를 끌어올린 뒤 2번 주자 나마디 조엘진에게 배턴을 안정적으로 연결했다. 나마디 조엘진에 이어 이재성이 레이스를 이어갔고, 마지막 주자 비웨사 다니엘 가사마가 배턴을 넘겨받았다.비웨사는 대만의 마지막 주자 양쥔한과 치열한 경쟁을 펼친 끝에 3위로 결승선을 통과했다. 이번 대회 남자 100ｍ와 200ｍ를 석권한 태국의 마지막 주자 푸리폴 분손도 비웨사를 거세게 추격했지만, 비웨사는 끝까지 3위 자리를 지켜냈다.우승 후보로 꼽혔던 태국은 38초49로 4위에 올랐고, 개최국 일본은 38초57로 5위를 기록했다.한국 대표팀은 결선 진출 과정에서 한 차례 큰 위기를 겪었다.전날 열린 예선 2조 경기에서 1번 주자 김시온(국군체육부대)과 2번 주자 나마디 조엘진이 배턴을 주고받는 과정에서 배턴 인계 구역을 벗어났다는 판정을 받아 실격 처분을 받았다. 그러나 대표팀은 즉각 항소 절차를 거쳐 구제됐고, 극적으로 결선 무대에 올랐다.이후 대표팀은 결선을 앞두고 전술적 변화를 택했다. 세계육상연맹 규정상 계주 종목은 제출된 엔트리 안에서 예선과 결선 사이 최대 2명까지 선수를 교체하거나 주자 순서를 바꿀 수 있다. 이에 따라 대표팀은 예선 1번 주자였던 김시온 대신 컨디션과 조합을 고려해 서민준을 결선 1번 주자로 전격 교체 투입했다.전열을 다듬은 결선 나선 네 선수는 마지막까지 역주를 펼친 끝에 한국 신기록과 함께 값진 동메달을 목에 걸었다.경기 후 선수들은 가족과 감독을 비롯한 코칭스태프에게 감사의 뜻을 전했다. 특히 마지막 주자 비웨사 다니엘 가사마는 한 방송과의 인터뷰에서 "어제가 엄마 생신이었는데, 축하드린다"고 말해 경기장을 훈훈하게 했다.동메달이 결정된 이날 오후 11시경 비웨사 선수의 어머니 버지니아씨는 기자와의 통화에서 "100m 결승은 일본 현지에서 직접 봤고, 오늘 귀국해 400m 남자 계주 결승을 지켜봤다"고 말했다. 실격 위기 끝에 예선을 통과한 데 이어 오늘 동메달까지 땄다며 소감을 묻자, 흥분된 목소리로 "예선에서 실격 위기를 딛고 결선에 올라 동메달까지 따고 한국 신기록까지 세운 것은 하나님의 은혜였다"고 답했다.한국 남자 400ｍ 계주 대표팀은 2022 항저우 아시안게임 동메달에 이어 아시안게임 2개 대회 연속 메달 획득에 성공했다.