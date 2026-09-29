논란의 '암살자(들)' 본 역사교사의 민망한 고백

큰사진보기 ▲서울의 한 영화관에 걸린 '암살자(들)' 홍보물. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲영화 <암살자(들)> 스틸 컷 ⓒ ㈜하이브미디어코프 관련사진보기

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'음모론을 부추기는 영화 같았다'는 지인의 말에 곧장 티켓을 끊었다. 추석 연휴에 맞춰 개봉한 영화 <암살자(들)> 이야기다. 그렇잖아도 육영수 여사(이하 존칭 생략) 피격 사건을 소재로 한 영화라기에 눈길이 가던 차였다. 명색이 역사를 가르치는 교사로서, 아이들 앞에서 한 줄 영화평 정도는 할 수 있어야 하지 않나 싶은 마음도 있었다.육영수 피격 사건은 역사에 기록될 만한 충격적인 사건임에도 현행 교과서에서 거의 다뤄지지 않아 현대사에 무관심한 아이라면 그의 이름조차 낯설 수 있다. 주위 어르신들로부터 전해 들어서 알고는 있었지만, 나 역시 학창 시절 학교에선 공식적으로 배운 기억이 없다. 박정희가 중앙정보부장 김재규에 의해 피살되었을 때, 부모님이 나를 껴안고 황망하게 우셨던 건 어렴풋이 기억한다. 고작 아홉 살 때여서 10.26 사건에 대한 기억은 그게 전부다. 하물며 육영수 피격 사건은 철이 들고서야 알게 됐다.고백하자면, 현대사를 공부했지만, 육영수 피격 사건에 대해서 아는 게 별로 없다. 유신 독재에 반대한 재일교포 문세광이 밀입국한 뒤 1974년 8.15 광복절 기념식장에서 박정희를 살해하려다 미수에 그친 사건으로 알고 있을 뿐이다. 하나 더 보탠다면, 단상 위에 앉아 있던 육영수와 행사에 동원된 여고생 합창단원이었던 장봉화가 유탄에 맞아 숨졌다는 정도다.국내외에서 유신 독재 반대 투쟁이 들불처럼 일어났고, 초헌법적인 대통령의 긴급 조치가 남발되던 시대였으니 박정희에 대한 암살 시도는 언제 일어나도 이상할 게 없었다. 문세광이 박정희가 아닌 멀찍이 떨어져 앉아 있던 육영수를 쓰러뜨렸다는 게 조금 의아하긴 했다. 죽기를 각오했을 암살범이 그 정도로 허술했다는 게 선뜻 이해가 되지 않았다.그러고는 더 이상 관심을 가지지 않았다. 1974년은 기억해야 할 일들이 차고도 넘치는 데다 육영수 피격 사건은 그것들과는 무관한 독립적인 사건일 거라고 지레짐작했기 때문이다. '긴조(긴급 조치) 시대'가 시작된 해이고, 민청학련 사건과 인혁당 재건위 사건 등 대규모 조작 사건이 횡행하던 때여서 맥락을 따져 볼 경황조차 없었다는 게 맞을 성싶다.1974년은 대한민국 민주화운동 역사에서 기념비적인 해다. "유신헌법은 무효"라고 외친 지학순 주교가 구속되었고, 이를 계기로 천주교 정의 구현 전국 사제단이 결성되었다. 재야인사와 대학생은 물론, 종교계까지 반독재 투쟁에 나서게 된 것이다. 이처럼 유신 독재정권이 퇴진 압박에 시달리며 국내외적으로 고립되어 가는 와중에 육영수 피격 사건이 일어났다.온 국민이 충격에 휩싸였지만, 진상규명은 애초 기대할 수 없었다. 기자들은 취재 자체가 쉽지 않았던 데다 이미 정부로부터 '보도 지침'이라는 재갈이 물려진 상태였다. 유신 반대 운동과 관련된 보도는 일절 금지됐고, 언론사마다 중앙정보부의 기관원들이 출입하며 언론 보도를 상시 검열했다. 정부의 발표를 그대로 받아쓸 수밖에 없는 야만의 시대였다.숱한 의혹이 풀리지 않은 채 남겨졌지만, 독재정권의 폭압과 무심한 세월 속에 반세기가 흘렀다. 비명에 간 육영수의 죽음을 애도할 뿐, 이젠 그 누구도 당시의 역사적 진실을 묻지 않는다. 지금 우리가 진실인 양 알고 있는 건 당시 정부가 발표한 최종 수사 결과 보고서의 내용이다. 진상규명이 명확히 되지 않은 '짜깁기 보고서'를 지금도 온 국민이 곧이곧대로 믿고 있는 셈이다.민망한 고백이지만, 문세광의 권총에 실탄이 다섯 발 장전되어 있었고 그중 한 발이 불발탄이었다는 걸 영화를 통해 처음 알았다. 여섯 발의 총성과 현장에서 발견된 네 발의 탄피와 탄흔 사이의 불일치가 영구 미제로 남았다는 것조차 모르고 있었다. 고작 암살범 문세광의 공범 여부를 끝내 밝히지 못했다는 정도만 귀동냥으로 알고 있었을 뿐이다.이제 와 되짚어보면, 그가 거사를 준비하고 실행할 때까지 쓴 막대한 자금의 출처가 어디이고 권총까지 휴대한 그가 대통령이 참석한 행사장에 어떻게 들어갈 수 있었는지 등도 정부의 발표만으론 해명되기 힘들다. 사건 발생 당일과 전후의 사정을 고려하면, 미심쩍은 대목이 한둘 아니다. 당시 일본 측의 대응과 사뭇 대조적인 기사들도 의혹을 키운다.영구 미제로 남은 육영수 피격 사건은 '팩션' 영화의 소재로 안성맞춤일 테다. 철저하게 진상규명이 된 사건의 경우라면, 차라리 다큐멘터리 작품에 더 어울린다. 각색할 내용도, 가공의 인물도 만들어내기가 쉽지 않기 때문이다. 얄궂게도, 사건의 진실이 지금까지 명확하게 밝혀지지 않았다는 게 이 영화의 몰입도를 높이는 배경으로 작용했다.'나는 왜 육영수 피격 사건에 대한 궁금증이 문세광이라는 암살범 이름 석 자에서 멈췄을까.'음모론을 부추기는 작품이라고 혹평한 지인조차 영화를 보는 내내 이렇게 자문했다고 한다. 그는 해당 사건에 중앙정보부, 그리고 그 윗선이 연관돼 있는 듯한 뉘앙스를 풍기는 건 너무 나간 거라고 말하면서도, 허술하기 짝이 없는 당시의 사건 조사에 대해선 도무지 이해하기 힘들다고 했다.영화는 혼을 쏙 빼놓을 만큼 흥미진진했지만, 한편으론 가슴에 커다란 돌멩이 하나를 얹은 듯 불편하기도 했다. 장면마다 끊임없이 '왜'라는 질문을 던지면서 내게 납득할 수 있게 설명해 보라고 채근하는 것처럼 느껴졌다. 정보과 형사인 철구(유해진 분)와 신문사 사회부장 재환(박해일 분), 취재 기자 영일(이민호 분)의 대사 하나하나가 허투루 들리지 않았다.만약 아이들이 이 영화를 본 뒤 관련 질문을 쏟아낸다면 어떻게 답해야 할지 난감해졌다. 적어도 육영수가 맞은 총알이 명확하게 문세광이 쏜 것이라고 단정할 수 없다는 정도로는 말할 수 있을 듯하다. 그의 두부를 관통한 탄환에 대해서 정부가 침묵했던 건 사실이니까 말이다.당장 영화에서 사건이 일어난 원인 중 하나로 그려진 '김대중 납치 사건'에 관한 질문부터 나올 성싶다. 교과서에도 일언반구 언급이 없어 아이들은 처음 듣는 이야기일 게 분명하다. 당시 정부가 일본에 망명 중이던 그의 숙소까지 찾아가 납치한 뒤 바다에 수장시키려고 했다는 사실이 탄로가 나면서 정권의 도덕성에 치명상을 입었다.이는 일본과의 심각한 외교 갈등을 불러왔고, 전 세계가 구명 운동에 나서면서 김대중은 일약 거물 정치인으로 거듭나게 된다. 문세광의 밀입국과 박정희에 대한 암살 시도는 이러한 국내외 정세를 배경으로 한다. 이를 설명하는 데 이 영화만큼 실효적인 교재는 없을 듯하다. 때론 잘 만든 영화 한 편이 열 교과서보다 나은 법이다.공교롭게도, 우리 현대사에서 대통령 경호실과 중앙정보부 등과 관련된 사건은 교과서에 일절 언급이 없다. 5.16 군사 정변으로 집권한 박정희가 권력 유지를 위해 중앙정보부를 창설했다는 내용이 전부다. '김대중 납치 사건'뿐만 아니라 '동백림 사건', '코리아 게이트 사건' 등 독재정권의 치부를 드러낸 주요 사건들을 약속이라도 한 듯 학교에선 배울 수 없다.애초 교과서에서부터 음모론이 배태될 수밖에 없는 토양이었던 셈이다. 시민들이 음모론에 쉽게 경도되는 건 막강한 권력을 바탕으로 정보를 독점하고 있으면서도 온갖 이유를 들어 공개를 꺼리고 있기 때문이다. 남북 분단의 현실과 국가 안보의 필요성은 정통성 없는 독재정권이 전가의 보도처럼 제시하는 이유다.개봉 직후부터 국민의힘과 개혁신당 등 보수 정당 소속 국회의원들이 역사를 왜곡했다며 이 영화를 앞다퉈 성토하고 있다. 역사 왜곡을 주장하기에 앞서 무소불위의 권력을 손에 쥐고도 진상을 명확하게 밝혀내지 못한 당시 정부를 향한 질타가 우선이다.