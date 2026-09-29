"사람들의 두려움에 응답한 유일한 정당이 극우였다"

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큰사진보기 ▲녹색청년(Grune Jugend) 헨리에테 헬트 공동대표. ⓒ Grune Jugend 제공 관련사진보기

- 최근 독일의 선거 결과를 두고 해외에서는 독일의 젊은 세대가 '우경화하고 있다'는 평가가 자주 나온다. 독일 청년층의 정치적 변화를 바라볼 때 가장 흔히 놓치는 부분은 무엇이라고 생각하나.

- AfD와 같은 극우 세력은 사회 변화에 대한 불안을 파고들며 과거의 익숙한 질서와 정체성으로 돌아갈 수 있다는 인상을 주기도 한다. 일종의 '미래로부터의 도피'라고도 볼 수 있다. 진보정치는 이에 대응해 어떤 미래상을 제시해야 하나.

- 과거 '진보'와 '변화'에는 사회가 앞으로 나아갈수록 더 나은 미래가 올 것이라는 기대가 있었다. 하지만 지금의 젊은 세대는 기후위기와 전쟁, 경제적 불안, 급격한 기술 변화를 경험하고 있다. 변화와 진보는 이제 희망의 언어가 아니게 된 것일까.

- 동독의 체제 전환과 독일 재통일은 자유와 민주주의의 역사로 기억되지만, 동독 지역에서는 실업과 산업 붕괴, 인구 유출과 같은 급격한 변화의 기억이기도 하다. 통일 이후 태어난 젊은 세대에게도 이런 경험이 영향을 미친다고 보나.

- 작은 도시에 사는 20세 청년을 가정해 보자. 학교를 졸업하고 고향에 남을지 대도시로 떠날지 고민하고 있다. 5년 뒤 이 청년이 "여기에 남고 싶다"고 말하게 만들려면 무엇이 바뀌어야 할까.

- 이전 인터뷰에서 진보세력이 긍정적인 미래상과 소속감을 만드는 데 실패했다고 지적했다. 녹색당에는 어떤 책임이 있다고 보나. 구체적으로 어떤 실수나 부족한 점이 있었으며, 지금 무엇부터 바꿔야 한다고 생각하나.

- 한국에서도 2012년부터 녹색당이 활동하고 있다. 독일의 경험을 바탕으로 아직 규모가 작은 한국의 녹색당에 조언한다면.

근 몇 년간 세계 정치의 주요 화두 가운데 하나는 '극우의 부상'이다. 특히 극우에 대한 역사적 경계가 강한 독일에서 극우 정당인 독일대안당(AfD)의 급성장은 국제적인 관심을 끌고 있다. 2015년 난민 위기를 전후해 지지세를 크게 확대한 AfD는 지난해 연방의회 총선에서 20.8%를 득표하며 제2당으로 올라섰다.AfD의 강세는 특히 옛 동독 지역에서 두드러졌다. 지난해 2월 치러진 연방의회 총선에서 AfD는 베를린을 제외한 옛 동독 5개 주(튀링겐·작센·브란덴부르크·메클렌부르크포어포메른·작센안할트)에서 모두 가장 많은 표를 얻었다.이번 달 잇달아 열린 주의회 선거에서도 AfD는 강세를 이어갔다. 지난 6일 열린 작센안할트 주의회 선거에서 AfD는 43.8%를 득표하며 제1당에 올랐다. 이어 지난 20일 메클렌부르크포어포메른 주의회 선거에서도 38.2%를 얻어 오랫동안 이 지역 제1당 자리를 지켜온 사회민주당(SPD)을 제쳤다.그렇다면 독일 동부에서 벌어지고 있는 이 같은 정치적 변화는 어디에서 비롯된 것일까. 미래에 대한 불안이 커지는 가운데 젊은 세대는 사회의 '변화'를 어떻게 바라보고 있을까. 해외에서 흔히 이야기하듯 독일의 청년층 역시 단순히 '우경화'하고 있는 것일까. 그리고 진보 정당들은 이처럼 급변하는 정치 지형에 어떻게 대응해야 할까.독일 녹색당의 청년조직 '녹색청년(Grüne Jugend)' 공동대표 헨리에테 헬트(Henriette Held)에게 물었다. 다음은 지난 28일 서면으로 인터뷰한 헬트 대표와의 일문일답이다."가장 큰 단순화는 젊은 사람들을 하나의 정치적 집단으로 바라보는 것이다. 정치적으로 하나의 '젊은 세대'란 존재하지 않는다. AfD를 지지하는 젊은이도 있고, 녹색당이나 좌파당을 지지하는 젊은이도 있으며, 어떤 정당에서도 자신을 대표한다고 느끼지 못하는 젊은이도 많다.우리가 보고 있는 것은 젊은 사람들이 특히 정치적 양극단에 있는 정당, 그리고 근본적인 변화를 약속하는 정당을 선택하고 있다는 점이다. 기존 정치가 자신들의 걱정에 너무 자주 답하지 못했고, 자신들이 정치적으로 대표되고 있다고 느끼지 못하기 때문이다.""안타까운 점은 AfD가 극우적이고 민족주의적인 서사를 통해 사람들의 두려움과 걱정을 명확하게 다루며, '우리는 여러분을 보고 있다'는 메시지를 보여준 유일한 정당이었다는 것이다. 민주주의 정당들은 그렇게 하지 못했고, 그 점에서 분명히 실패했다.물론 AfD는 사람들의 문제에 진정한 해결책을 제시하는 대신 난민과 이주민을 희생양으로 삼는다. 다른 정당들은 사람들의 불안을 그만큼 절박하게 받아들이면서 실제 해결책을 제시해야 한다. 사람들이 자신이 무언가를 잃게 될 것이라고 느끼지 않는 미래를 제시해야 한다. 그 핵심에는 무엇보다 물질적 안정이 있다. 감당할 수 있는 주거비, 좋은 일자리, 사회적 안전, 제대로 기능하는 공공 인프라가 필요하다.""진보나 변화라는 개념 자체가 우리 세대에서 희망의 상징으로서 의미를 잃었다고 생각하지 않는다. 수많은 젊은 사람들이 매일 더 나은 변화를 만들기 위해 시위에 참여하고, 청소년센터와 사회봉사활동, 여러 단체에서 활동한다는 사실이 그 반대의 증거다.동시에 젊은 사람들은 변화가 자동적으로 개선을 의미하지 않는다는 사실도 경험하고 있다. 기후위기와 전쟁, 경제적 불안 때문에 미래가 매우 불확실하게 느껴지는 것은 당연하다.따라서 정치는 단순한 변화가 아니라, 무엇이 어떻게 나아질 것인지에 대한 명확한 비전을 가진 긍정적인 변화를 제시해야 한다. 현재 독일 연방정부는 여러 개혁을 추진하고 있지만 그 부담은 불균등하게 분배되고 있다. 특히 여성과 한부모 가정, 청년과 빈곤층에게 불리하게 작용한다.우리는 미래에 대한 희망을 다시 구체적인 것으로 만들어야 한다. 감당할 수 있는 주거비, 충분한 임금을 주는 직업훈련 자리, 제대로 운행되는 버스와 철도, 사회적 안전망이 필요하다. 또 젊은 사람들이 서로 만나 직접 무언가를 만들고, 자신의 걱정을 혼자 떠안지 않으며 서로 조직할 수 있는 공간도 필요하다. 녹색청년이 바로 그런 공간 가운데 하나다.""1990년 이후 태어난 사람이라도 부모와 가족을 통해 당시의 경험 속에서 성장한다. 동시에 동서독 사이의 차이는 지금도 이들에게 직접적인 영향을 미친다. 예를 들어 동독의 젊은 사람들은 서독의 젊은 사람들과 비교해 거의 아무런 유산도 받지 못하는 경우가 많다. 독일에서는 부가 주로 상속을 통해 이전되고 있음에도 그렇다.직업훈련 과정에서 더 적은 임금을 받는 경우도 많고, 정부의 긴축정책 때문에 지역 청소년센터가 문을 닫는 일을 직접 경험하기도 한다. 생태 전환 역시 더 높은 비용이나 개인적인 불이익과 연결된다면 사람들이 이를 회의적으로 보는 것은 충분히 이해할 수 있다.반대로 좋은 일자리와 제대로 기능하는 대중교통, 지역에 대한 투자로 이어진다면 희망을 줄 수 있다. 그러기 위해서는 정치가 전환을 적절하게 설계하고, 지역 주민들의 목소리를 들으며 긍정적인 미래상을 제시해야 한다.""좋은 직업훈련 자리와 일자리, 감당할 수 있는 주거비, 제대로 기능하는 대중교통이 필요하다. 청소년센터와 문화공간, 친구들을 만나고 스스로 무언가를 만들어볼 수 있는 장소도 중요하다. 20세 청년이 5년 뒤 '여기에서 좋은 직장이 있고, 내 힘으로 집세를 낼 수 있고, 자동차가 없어도 어디든 갈 수 있으며, 내가 속해 있다고 느낄 사람들과 장소가 있다'고 말할 수 있다면 우리는 제대로 된 일을 한 것이다.""물론 녹색당에도 책임이 있다. 한 가지 실수는 너무 자주 여러 이해관계를 동시에 조정하려 했다는 점이라고 생각한다. 좌파와 보수 세력 사이의 '타협 정당'이 되려고 하면서, 정작 우리가 무엇을 위해 싸우는지, 우리의 정치로 누구의 삶이 더 나아지는지를 충분히 분명하게 보여주지 못했다.타협은 정치에 당연히 필요하지만, 타협 자체가 목적이 되어서는 안 된다. 녹색정치는 다시 더 과감하게 변화를 주장하고 동시에 지역 현장에 더 깊이 뿌리내려야 한다. 사람들의 말을 듣고, 좌파·진보 세력과 연대를 구축하며, 사람들이 함께 조직될 수 있도록 함으로써 구체적인 개선을 함께 쟁취해야 한다.""정당이 성공하기 위해서는 정당 자체의 성공을 그 자체의 목적이나 최종 목표로 삼아서는 안 된다고 생각한다. 목표는 사람들의 삶을 더 나아지게 만드는 것이어야 한다. 그러려면 지역에서 사람들을 조직하고, 일상의 구체적인 문제를 해결하며, 장기적인 좌파 연대를 구축해야 한다. 특히 작은 정당이라면 사람들이 찾아오기를 기다려서는 안 된다. 사람들이 실제로 생활하는 곳, 각종 단체와 청소년센터, 거리와 지역 시민단체로 직접 가야 한다.특히 녹색·생태 정당의 임무는 기후위기를 사회정의의 위기로 인식하고 그 관점에서 정치를 하는 것이다. 거대한 정치적 목표는 사람들의 삶에서 체감할 수 있는 구체적인 개선과 연결되어야 하고, 부유하고 권력을 가진 사람들에게 책임을 물어야 한다. 한쪽은 기후위기에 책임이 있고, 다른 쪽은 그 때문에 죽어가기 때문이다.기후 보호는 버스가 실제로 운행되거나 새로운 좋은 일자리가 생길 때 비로소 구체적인 현실이 된다. 민주주의 역시 사람들이 서로 만나고 스스로 조직할 수 있는 공간이 있을 때 비로소 현실에서 체감할 수 있다."