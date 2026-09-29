사람은 9배나 몰리는데, 단양에 다시 오는 사람은 왜 적을까

▲드론으로 하늘에서 바라본 단양강 일대 전경. 2026.09.23. 충북에서 체류인구 배수가 가장 높은 단양은 충북 인구 문제를 압축해 보여준다. 최영길 관련영상보기

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큰사진보기 ▲충북 청년인구 전망(2022년 40만9108명→2052년 21만5153명, -47.4%).자료: 국가데이터처 「장래인구추계 시도편: 2022-2052년」 ⓒ 최영길 관련사진보기

"사실 제 친구들을 보면 대부분 단양에 오고 싶어 하지 않는다고 합니다. 저도 물론 그렇습니다."

"뭔가 소득이 있어야 하는데 일자리가 없고, 문화적인 측면에서도 단양은 상당히 열악합니다."

"예를 들어 지역 공무원들을 채용할 때 단양에 거주 3년 이상 하면 인센티브를 준다든지 하면 좋을 것 같습니다."

"아마 회사에서 숙소를 주지 않았다면 제천이나 원주 등에 원룸을 얻어서 통근을 했을 겁니다. 단양에 정착하게 된 동기도 주거가 가장 큰 이유입니다."

큰사진보기 ▲단양 인구·관광정책이 던져야 할 질문의 전환 자료.「충청권 초광역권 인구 통계」 지표 재구성. ⓒ 그래픽 최영길 관련사진보기

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충북 단양은 사람이 없는 도시가 아니다. 오히려 사람이 많이 찾아오는 곳이다.그런데 이상한 숫자가 있다. 단양의 등록인구보다 훨씬 많은 사람이 이곳을 찾지만, 다시 단양을 찾는 사람의 비율은 충북에서 가장 낮다.사람을 끌어들이는 힘은 분명한데, 사람을 다시 오게 하고 머물게 하는 힘은 충분한 것일까.국가데이터처가 2025년 발표한 '생활인구(2024년)'에 따르면 단양의 체류인구는 약 25만2000명으로, 등록인구 대비 9배에 이른다. 충북 11개 시군 가운데 가장 높은 수치다. 괴산이 6.8배, 보은이 5.8배로 뒤를 잇는다. 전국 인구감소지역 89개 시군구 평균인 4.7배와 비교해도 단양의 체류인구는 두 배 가까이 많다.여기서 체류인구는 단순히 단양에 주소를 둔 주민을 뜻하는 것이 아니다. 통근·통학·관광 등의 목적으로 방문해 하루 3시간 이상 머문 날이 월 1일 이상인 사람을 말한다. 단양은 등록인구만 보면 3만 명이 채 되지 않는 작은 도시지만, 생활인구라는 관점에서 보면 전국에서 사람들이 찾아오는 관광도시인 셈이다.같은 생활인구 자료에서 단양의 재방문율을 보면 전혀 다른 모습이 나타난다.2024년 단양의 분기별 재방문율은 1분기 22.3%, 2분기 19.3%, 3분기 23.3%, 4분기 23.4%였다. 네 분기 모두 충북 11개 시·군 가운데 가장 낮았다. 충북 전체 재방문율은 같은 기간 34.5%, 31.8%, 33.7%, 35.8%였다. 단양보다 10%포인트 이상 높았다. 특히 10월 재방문율은 17.1%로 가장 낮았다. 5월도 18.1%에 그쳤다. 관광객이 몰리는 시기에 오히려 다시 찾는 사람의 비율은 낮았던 셈이다.단양에 사람이 오지 않는 것이 문제가 아니다. 많은 사람이 오지만 그 방문이 반복적인 방문이나 관계로 이어지지 않는다는 점이 눈에 띈다.이 문제는 인구 구조와도 맞닿아 있다.충청지방통계청이 2025년 12월 발표한 '충청권 초광역권 인구 통계'에 따르면 2024년 충북 청년층(20~39세)은 1374명 순유출됐다. 반면 40~64세 중장년층은 4141명, 65세 이상 고령층은 636명 순유입됐다. 충북 전체로는 3245명이 순유입됐지만, 연령별로 들여다보면 청년층은 빠져나가고 중장년층과 고령층이 들어온 것이다.충청권 4개 시도 가운데 2024년 청년층이 순유출된 곳도 충북이 유일했다.충청지방통계청이 국가데이터처 장래인구추계를 분석한 결과 충북 청년인구는 2022년 40만9108명에서 2052년 21만5153명으로 47.4% 감소할 전망이다. 25~29세 인구는 같은 기간 10만9227명에서 4만3410명으로 60.3% 줄어들 것으로 전망됐다.청년이 떠나는 이유를 단순히 일자리 부족 만으로 설명하기도 어렵다. 2024년 충북 청년층(20~39세) 고용률은 71.4%로 전국 평균 71.2%보다 높았다. 그런데도 청년은 순유출됐다.국무조정실 '청년삶실태조사'에서도 변화가 나타난다. 2022년 충북 청년이 다른 지역으로 이사하고 싶은 이유 가운데 '더 나은 일자리 기회·구직'은 53.2%였지만 2024년에는 37.9%로 떨어졌다.반면 '문화'를 이유로 꼽은 비율은 19.7%에서 29.1%로 높아졌다. 일자리가 여전히 가장 큰 이유이지만, 청년들이 지역에서 살아가기 위해 원하는 조건이 일자리 하나만은 아니라는 뜻이다.단양을 떠나 다른 지역에서 공부하고 있는 김형수씨에게 단양으로 돌아올 생각이 있는지 물었다. 대답은 선뜻 긍정적이지 않았다.이유를 묻자 그는 일자리와 문화를 꼽았다.청년들이 지역에 정착할 수 있도록 보다 적극적인 유인책이 필요하다는 생각도 밝혔다.반대의 사례도 있다.강릉이 고향인 정환철씨는 대학 졸업과 동시에 전공을 살려 단양의 회사에 취업했다. 그리고 회사에서 제공한 숙소에 머물면서 주소까지 단양으로 옮겼다. 그에게 단양에 정착하게 된 가장 큰 이유를 묻자 '주거'라고 답했다.두 사람의 이야기는 단양이 안고 있는 문제를 잘 보여준다.김형수씨에게 단양은 일자리와 문화 때문에 돌아가기 어려운 곳이었다. 정환철씨에게는 일자리가 있었고, 숙소가 제공됐기 때문에 실제 거주로 이어졌다.청년을 지역에 정착시키는 데 필요한 조건이 무엇인지 보여주는 두 사례다.단양은 이미 사람을 끌어들이는 힘을 갖고 있다. 등록인구의 9배에 달하는 체류인구가 이를 보여준다. 전국에서 관광객이 찾아오는 것도 분명한 자산이다. 그러나 체류인구가 많다는 사실만으로 지역의 미래가 보장되는 것은 아니다.한 번 찾아온 사람이 다시 오는가. 하루 머물던 사람이 더 오래 머무는가. 관광객이 지역에서 소비한 돈이 지역 상인의 소득과 새로운 일자리로 이어지는가. 그 일자리를 찾아온 청년이 단양에 집을 구하고 실제 주민으로 살아가는가.단양의 재방문율 22% 안팎이라는 숫자는 이런 질문을 던지게 한다.사람이 많이 찾아오는 것과 사람이 계속 찾아오는 것은 다른 문제이기 때문이다. 청년 문제도 마찬가지다.충북 청년인구는 앞으로 30년 동안 47.4% 감소할 전망이다. 단양의 청년이 지역을 떠나는 이유 역시 일자리만으로 설명하기 어렵다. 문화와 주거, 생활환경 등 지역에서 살아가는 데 필요한 조건이 함께 갖춰져야 한다.단양에는 사람이 온다.하지만 그 사람이 다시 오고, 머물고, 결국 살아가는 도시가 될 수 있을지는 다른 문제다. 이제 단양의 인구·관광 정책도 질문을 조금 바꿔볼 필요가 있다.'얼마나 많은 사람이 오는가'에서 '온 사람 가운데 누가 다시 오고, 누가 머물고, 누가 결국 살아가는가'로.