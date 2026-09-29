대한민국 모빌리티 혁신이 나아가야 할 길

큰사진보기 ▲MaaS체험단2023년 12월에 모집했던 '전국 MaaS 시범서비스 앱 체험단 모집 포스터' ⓒ 국토교통부 대도시권광역교통위원회 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲정진혁9월 1일 취임한 국가철도공단 정진혁 이사장 ⓒ 국가철도공단 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 제민일보에도 실립니다. 글쓴이는 고창남 제주건설환경포럼 회장/제주특별자치도 교통위원회 위원 입니다.

우리는 지금 이동의 패러다임이 근본적으로 재편되는 거대한 변곡점에 서 있다. 과거의 교통 정책이 개별 교통수단의 속도와 공급 확대에 초점을 맞추었다면, 오늘날의 화두는 '어떻게 끊김 없이(Seamless) 연결할 것인가'로 완전히 이동했다. 이 중심에 바로 MaaS(Mobility as a Service)가 존재한다. MaaS(서비스로서 모빌리티)는 출발지부터 목적지까지 다양한 교통수단을 하나의 서비스처럼 통합하여 최적의 이동 경로를 제공할 뿐만 아니라 교통수단의 예약에서부터 결제까지 하나의 앱으로 연결하는 통합모빌리티 서비스로서, 이는 이제 단순한 교통 편의를 넘어 국가 경쟁력을 좌우하는 핵심 인프라로 자리 잡고 있다.이러한 시점에서 9월 1일 취임한 국가철도공단 정진혁 이사장이 제시한 '철도 중심의 모빌리티 혁신 방안'은 매우 시의적절하며 깊은 울림을 준다. 정 이사장은 철도를 중심으로 사람, 지역, 그리고 산업을 유기적으로 연결하는 미래 모빌리티 허브 인프라 조성을 천명했다. 대한교통학회 회장 시절부터 교통수단 간 시스템 연계의 중요성을 줄기차게 설파해 온 그의 철학이 공단의 실천적 비전으로 구체화하고 있는 것이다.실제로 유럽 선진국들은 이미 철도를 중추로 삼은 MaaS 생태계 구축을 통해 모빌리티 혁신을 가속하고 있다. 핀란드의 수도 헬싱키는 대표적인 선구자로, 철도 및 대중교통망을 기반으로 공유 자전거, 택시, 카셰어링을 하나의 앱(Whim 등)에서 통합 예약·결제할 수 있는 모델을 안착시켜 자가용 이용률을 획기적으로 낮추었다. 또한 오스트리아 빈의 'WienMobil' 사례 역시 공공 주도의 오픈 플랫폼을 통해 철도와 도시 대중교통, 공유 모빌리티를 촘촘히 엮어냄으로써 이용객의 편의를 극대화하고 대중교통 분담률을 크게 끌어올린 모범적인 성공 모델로 평가받고 있다. 이처럼 글로벌 대도시들의 공통된 해법은 언제나 '철도라는 강력한 척추' 위에 다양한 모빌리티를 접목하는 데 있었다.정진혁 이사장이 강조한 모빌리티 혁신의 핵심은 명확하다. 철도를 단순한 '대량 고속 이동 수단'에 가두어 두지 않고, 대한민국 전역의 교통 생태계를 묶어내는 거대한 중심축(Pivot)으로 재정의하겠다는 것이다.오늘날 도시 문제와 교통 혼잡을 해결하기 위해 도심항공모빌리티(UAM), 자율주행차, 개인형 이동수단(PM) 등 수많은 신규 교통수단이 쏟아져 나오고 있다. 그러나 이러한 첨단 모빌리티가 기존 교통망과 유기적으로 결합하지 못한다면, 그것은 또 다른 파편화된 섬에 불과하다. 업계 전문가들이 신규 교통수단과 기존 철도·버스 간의 환승 및 연계 체계 구축을 최우선 과제로 꼽는 이유도 여기에 있다.국가철도공단이 건설하고 관리하는 전국의 철도망과 역사는 그 자체로 엄청난 자산이다. 철도역은 단순히 기차가 멈추는 곳이 아니라, 버스와 도로, 공항, 그리고 미래의 UAM이 만나는 교차로가 되어야 한다. 정 이사장이 "철도역을 중심으로 모든 교통수단을 유기적으로 연결해 국민의 이동이 끊김 없이 이어지도록 해야 한다"고 강조한 것은, 철도 인프라를 공간적 거점으로 활용하여 진정한 의미의 MaaS 생태계를 지상에 구현하겠다는 강력한 의지의 표명이다.철도 중심의 MaaS가 성공하기 위해서는 물리적인 하드웨어의 연결을 넘어, 이를 지능적으로 묶어내는 소프트웨어와 기술적 혁신이 필수적이다. 정진혁 이사장의 혁신 방안에 인공지능(AI)을 비롯한 신기술의 선제적 개발과 활용이 비중 있게 다뤄진 것은 매우 고무적이다.미래의 MaaS는 이용자의 실시간 위치, 선호도, 교통 혼잡도, 날씨 정보 등을 AI가 종합적으로 분석하여 최적의 경로와 복합 결제 서비스를 단 한 번의 터치로 제공해야 한다. 철도 공단이 보유한 방대한 철도 운영 데이터와 첨단 IT 기술이 결합할 때, 철도 중심의 MaaS는 비로소 지능형 교통 체계(ITS)의 정점에 이를 수 있다. 실시간 데이터 기반의 수요응답형 교통(DRT) 서비스와 철도를 연계한다면, 교통 소외 지역의 이동권 보장이라는 공공적 가치까지 동시에 달성할 수 있다.유럽의 최신 MaaS 동향 역시 개방형 데이터 플랫폼(Open Data Platform)과 AI를 기반으로 한 실시간 통합 연계에 방점을 찍고 있다. 공공이 철도와 대중교통의 기본 인프라와 데이터를 개방하고 민간의 창의적인 플랫폼 서비스와 결합할 때, 진정한 의미의 스마트 모빌리티 생태계가 완성된다는 교훈을 우리에게 던져준다.철도를 중심으로 한 MaaS의 확산은 단순히 출퇴근 시간을 몇 분 단축하는 것 이상의 거대한 사회적 파급효과를 낳는다. 첫째로, 대중교통 이용률을 극대화함으로써 탄소 배출량을 획기적으로 줄이는 탄소중립시대 친환경 녹색 성장의 기반이 된다. 둘째로, 수도권에 집중된 인프라와 경제력을 지방 주요 거점 철도역을 중심으로 분산시켜 지역 균형 발전을 견인하는 촉매제가 된다. 셋째로, 지방 소멸의 브레이크 역할이다. KTX·SRT 및 GTX 거점역을 중심으로 지선 교통망(수요응답형 버스 DRT 등)이 MaaS로 촘촘히 연결되면, 교통 소외 지역의 접근성이 획기적으로 개선되어 지방 소멸 위기에 대응하는 든든한 방어선이 구축된다.정진혁 이사장이 이끄는 국가철도공단의 행보는 철도가 과거 산업화 시대의 국토 개발을 이끌었던 것처럼, 이제는 스마트 모빌리티 시대의 국가 경쟁력 대동맥 역할을 충실히 수행할 수 있음을 보여준다.결론적으로, 철도 중심의 MaaS는 대한민국 모빌리티 혁신이 나아가야 할 유일무이한 정답이다. 파편화된 개별 교통수단의 한계를 뛰어넘어, 철도를 축으로 모든 이동 수단을 하나로 엮어내는 통합적 비전이야말로 국민 삶의 질을 극대화하는 지름길이다. 정진혁 이사장의 리더십 아래 국가철도공단이 그려나갈 미래 모빌리티 허브의 청사진이, 대한민국을 세계에서 가장 매끄럽고 효율적인 이동 복지 국가로 도약시키기를 기대해 마지않는다.