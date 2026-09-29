법이 다 바뀌어도, 두 담임의 짐은 줄지 않는다

▲최교진 교육부 장관이 28일 세종시 정부세종청사에서 현장체험학습 지원 방안을 발표하고 있다. 발표에 따르면 내년 상반기부터는 수학여행 등 현장체험학습에서 고의 또는 중과실이 없는 안전사고에 대해서는 교사에게 법적 책임을 묻지 않는다. 2026.5.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기