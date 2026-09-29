"멜버른에서 소녀상 지키는 한인들에게 응답하고 싶었다"

큰사진보기 ▲김부미사회 활동가 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

"현지에서 소녀상을 지키려는 분들에게 한국에서도 힘이 되고 싶었습니다."

"멜버른에 있는 한인들이 도움을 요청하고 있습니다. 제가 할 수 있는 일이 많지는 않지만, 그분들의 목소리에 조금이라도 힘이 되어주고 싶었습니다."

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"제가 멜버른에 사는 것도 아니고 그곳 한인회의 구성원도 아닙니다. 그런데 현지에서 소녀상을 지키고 싶어 하는 분들이 도움을 요청하고 있다는 이야기를 들었습니다. 그분들에게 '당신들만의 일이 아니다'라는 마음을 전하고 싶었습니다."

큰사진보기 ▲전시장풍경 ⓒ 멜소연 제공 관련사진보기

"현지에서는 전시를 열고 청원을 하는 등 각자의 방식으로 소녀상을 지키려고 노력하고 있습니다. 그분들이 도움을 요청하고 있는데 한국에 있는 우리가 관심을 두지 않는 것이 맞을지 생각했습니다."

"제가 대신 결정할 수는 없습니다. 다만 그분들의 요청에 응답하고, 한국에서도 관심을 두고 있다는 것을 보여주는 정도는 할 수 있다고 생각했습니다."

"한인회장은 한인사회를 대표하는 것이 자리잖아요. 멜버른 한인사회에서 이런 논쟁이 벌어지고 있다면 대표로서 어떤 생각을 하고 있는지 듣고 싶었습니다."

"소녀상에 대해 찬성하는 사람도 있고 반대하는 사람도 있을 수 있다고 생각합니다. 의견이 다른 것 자체가 문제라고 생각하지 않습니다. 다만 왜 이런 안건이 다시 올라왔는지, 그 과정에서 교민들의 의견을 충분히 들었는지, 한인회가 그 내용을 어떻게 설명하고 있는지는 묻고 싶습니다."

큰사진보기 ▲2019년도개막 당시 소녀상 전경 ⓒ 멜소연 제공 관련사진보기

"서로 생각이 다르면 더 이야기해야죠. 특히 대표성을 가진 사람이라면 구성원들의 이야기를 듣고 설명하는 과정이 필요하다고 생각합니다."

"소녀상을 어떻게 볼 것인지는 사람마다 다를 수 있습니다. 하지만 그 안에는 우리 사회가 과거의 아픈 역사를 어떻게 기억할 것인가 하는 문제도 있다고 생각합니다."

"과거의 아픈 역사를 기억하고 다시는 그런 일이 반복되지 않도록 하자는 의미가 있잖아요. 그것을 후대에 전하는 것도 우리가 해야 할 일이라고 생각합니다."

"그분들이 왜 그렇게까지 하는지 한번 들어줬으면 좋겠습니다. 소녀상을 지키자는 사람들이 무엇을 요구하는지, 왜 전시까지 열면서 기억을 이어가려고 하는지 말입니다."

"저는 특별한 사람이 아닙니다. 한 사람에다 한국인일 뿐입니다. 그래서 제가 할 수 있는 방식으로 이야기하는 겁니다."

"한국에서도 여러분의 목소리를 듣고 있다고, 혼자 목소리를 내고 있는 것이 아니라고 말해주고 싶었습니다."

"해외 한인들이 모국을 찾아오는 행사잖아요. 그런데 그중 한 곳에서는 지금 한인사회가 소녀상 문제로 논쟁을 벌이고 있습니다. 저는 그 문제를 그냥 지나치고 싶지 않았습니다."

"결과가 어떻게 되든 현지 교민들의 목소리가 충분히 반영됐으면 좋겠습니다. 그리고 서로 다른 의견을 가진 사람들이 충분히 이야기했으면 합니다."

"멜버른 한인들이 왜 이런 목소리를 내고 있는지 한번 직접 들어주셨으면 합니다. 그리고 한인회장으로서 교민들에게 충분히 설명해 주셨으면 합니다."

"멜버른에서 보내온 목소리에, 한국에서도 누군가는 답하고 있다는 걸 보여주고 싶었습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

28일 오후 인천 송도컨벤시아 앞. 세계 각국의 한인회장과 한인 경제인 등이 모이는 '2026 세계 한인 주간' 행사장 앞에 한 여성이 섰다.푸른색 꽃무늬 원피스에 모자를 쓴 김부미 인천 시민 활동가. 손에는 노란색 피켓이 들려 있었다.피켓에는 '호주 멜버른 평화의 소녀상을 철거 말라!'는 문구가 적혀 있었다.김 활동가가 이날 송도컨벤시아를 찾은 이유는 멜버른 평화의 소녀상 때문이다.2019년 멜버른 한인사회에 세워진 평화의 소녀상을 둘러싸고 최근 현지에서 존치 여부와 정치적 중립성 등을 놓고 논쟁이 이어지고 있다. 오는 10월 17일에는 관련 안건을 다루는 임시총회도 예정돼 있다.김 활동가는 이 문제를 지켜보던 멜버른 한인들의 도움 요청을 외면하기 어려웠다고 했다.그래서 세계 한인 주간 행사가 열리는 인천 송도 컨벤시아 행사장으로 향했다.김 활동가가 주목하는 것은 소녀상 존치를 둘러싼 현지의 움직임이다.멜버른에서는 소녀상 존치를 요구하는 사람들이 청원 등을 통해 목소리를 내는 한편 예술을 통해 소녀상이 닮고 있는 기억을 이어가려는 움직임도 이어지고 있다.최근 열린 'Connecting Memory Through Art: 기억을 예술로 잇다' 전시도 그중 하나다. 멜버른 소녀상 연대(멜소연)와 Chinese Australians for Peace Association(CAPA)이 공동으로 마련한 이 전시는 전쟁과 여성, 인권과 평화가 주제로 열렸다.김 활동가는 이러한 현지의 움직임이 한국에서도 알려질 필요가 있다고 말했다.그가 세계 한상대회 행사장까지 와서 피켓을 든 것도 이 때문이다.김 활동가가 굳이 세계 한인 주간 행사장을 찾은 데에는 이유가 있었다.세계한인회장대회 에는 세계 각국의 한인사회 대표들이 모인다. 호주 빅토리아주 한인회 이창석 회장도 한국에 입국한 것으로 알려졌다.그는 이 회장에게 멜버른 한인사회에서 벌어지고 있는 논쟁에 관해 묻고 싶다고 했다.그가 궁금한 것은 단순한 찬반이 아니다.김 활동가는 소녀상 문제를 한인사회 내부의 갈등으로만 바라보지는 않았다.그는 평화의 소녀상은 단순한 조형물이 아니라고 말한다.그가 강조하는 것은 기억과 평화, 그리고 소통이다.그는 멜버른에서 소녀상을 지키기 위해 활동하는 사람들의 이야기도 직접 들어볼 필요가 있다고 했다.이날 김 활동가는 송도컨벤시아를 오가는 사람들 사이에서 한동안 피켓을 들고 서 있었다. 누군가는 피켓을 바라봤고, 누군가는 행사장으로 발걸음을 재촉했다. 그는 자신의 행동이 어떤 결정을 만들어내리라 생각하지 않는다고 했다.그가 멜버른에서 도움을 요청한 이들에게 전하고 싶은 메시지는 분명했다.오는 10월 17일 멜버른 한인회 임시총회를 앞두고 김 활동가가 바라는 것은 현지 교민들의 목소리가 충분히 논의되는 것이다.이창석 회장이 이것을 보게 된다면 전하고 싶은 말을 다시 한번 묻자 김 활동가는 잠시 생각한 뒤 말했다.이날 김부미 활동가가 송도컨벤시아 앞에서 들고 있던 피켓에는 '소녀상을 철거하지 말라'는 문구가 적혀 있었다. 하지만 그가 인천까지 가져온 이야기는 소녀상 존치 요구에만 머물지 않았다.멜버른에서 소녀상을 지키기 위해 전시를 열고, 청원하고, 목소리를 내는 사람들이 있다는 것. 그리고 그들의 목소리에 한국의 한 시민도 응답하고 있다는 것이다. 김 활동가는 그것을 알리기 위해 이날 송도컨벤시아 앞에 섰다.