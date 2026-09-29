80세 참전군인이 꺼낸 지갑 속 신분증에서 본 전쟁

▲이호원 참전군인과 재개관한 탈박물관에서고성은 ‘오광대놀이’가 유명한 곳으로 이호원 참전군인은 젊어서부터 원양반 역할을 맡아 양반탈을 쓰고 공연을 했다. 덤덤한 그는 박물관 안에서 말뚝이에게 호령하는 구절을 노래하고 읊었다. 그리곤 “잘 만들어놨네” 말하며 활짝 웃었다. 곧이어 지갑을 주춤주춤 꺼내더니 무언가를 보여준다. ‘국가무형유산 이호원’이라고 적힌 신분증이었다. ⓒ 아카이브평화기억 관련사진보기