80세 참전군인이 꺼낸 지갑 속 신분증에서 본 전쟁

참전군인, 국가무형유산, 농민운동가, 한 사람의 삶과 전쟁
남해로 가는 1박2일 답사(7.11.-12.)는 참전군인 이호원을 만나는 것부터 시작했다. 먼 길이라 점심 약속을 하기는 어려워 차를 한잔 대접하고 집에 모셔드리기로 했다. 그는 뇌졸중으로 쓰러진 이후 말하고 걷는 일이 어려워졌다. 매일 주간보호센터를 다니며 돌봄을 받는다. 그와는 2024년 ‘참전군인을 만나러 갑니다’ 활동으로 처음 만났다. 그해 여름에는 건강 악화로 센터 맞은편에 있는 병원에 입원했고, 병원 복도에서 이야기를 나누기도 했다. 그 외에는 늘 고성실버 주간보호센터에서 만남을 시작했다. 이제 그곳도 익숙해져 도착하자마자 건물 입구로 들어가 1층 자동문 안으로 들어갔다. 들어갈 수는 있지만 나올 수 없는 문 앞에서 기다리고 있으니 십여 분 후에 이호원 참전군인이 지팡이를 짚고 엘리베이터에서 천천히 내렸다. 지난해 4월에 만나고 근 1년여 만이었다. 서로 반갑게 인사했다.
우리는 찻집으로 향하며 얼마 전 재개관한 탈박물관을 들르기로 했다. 그곳에는 전국의 다양한 탈 문화가 전시되어 있다. 고성은 ‘오광대놀이’가 유명한 곳으로 이호원 참전군인은 젊어서부터 원양반 역할을 맡아 양반탈을 쓰고 공연을 했다. 덤덤한 그는 박물관 안에서 말뚝이에게 호령하는 구절을 노래하고 읊었다. 그리곤 "잘 만들어놨네" 말하며 활짝 웃었다. 곧이어 지갑을 주춤주춤 꺼내더니 무언가를 보여준다. ‘국가무형유산 이호원’이라고 적힌 신분증이었다. "국가무형유산이 되면 어떤 점이 좋아요?" 나는 질문했다. "100만 원이 나오지" 그의 답이 간결했다. 그는 박물관이 높은 곳에 있어서 혼자 올 수 없었는데 덕분에 잘 보았다며 인사했다.
탈박물관을 나와 언덕 아래에 자리하고 있는 찻집에 들어가 빙 둘러앉았다. 이곳은 평소 잘 아는 곳이라 우리를 위해 음악을 낮추고 공간을 배려해 주었다. 이날은 그가 먼저 말을 시작했다. "내가 한 30년 만에 청춘남녀들과 처음 만나 본다." 그는 탈춤을 출 때는 학생들과 많이 만났지만 몸이 아프고 나서는 그런 자리를 갖지 못했다며 오랜만에 젊은 사람들에게 기를 받아야겠다고 말하며 웃었다. "내가 고엽제 환자로 심혈관 협심증이라 그러더라고. 중풍, 뇌졸중으로 다리도 쓰지 못하게 되었는데, 나중에 오광대 공연 갔다가 춤을 추는데 쓰러져서 숨을 못 쉬는 거라. 그래 나와서 보니까 협심증이라, 심폐소생술 받아서 살아났는데 대번에 (고엽제후유증) 6급 2항으로 전상군경 됐어. 내가 80까지 살겠나 싶었는데 이제 79세니까 한 5개월 있으면 80살이야."
그는 오랜만에 만남이 반가운 듯 했다. 근육이 굳어 발음이 어려웠지만 말을 잘 전하려고 노력했다. "여러분들 만나 가지고 좋은 이야기도 많이 듣고 행복했어요. 내가 만나고 나서 한번 생각을 해봤어. 내가 월남 갔다 온 지가 72년도에 왔으니까 54년 전이야. 돌이켜 보면서 ‘야 참 월남전은 너무 명분 없고 그런데 승산이 없는 전쟁이야. 이길 수도 없고 질 수도 없고. 누구를 위해 싸우는 건지도 모르고 미국 놈들 종놈으로 밖에 안 된 것 같아. 뭐 때문에 그렇게 피를 흘리고 그러는지 모르겠어. 근데 그때 전쟁할 때는 명분이 있는 건가, 실리가 있는 건가, 모르겠다. 모르고 그냥 알았었다 했지. 근데 이제 와서 솔직히 여러분들 만나고 생각을 해보니까 왜 갔나 싶고 그런 생각이 들더라고."
전쟁에 휘말린 이들을 생각한다
그는 해병이지만 1971년 청룡부대 의무병으로 1년 동안 월남을 갔다. 작전과 전투 현장을 따라다니며 다친 병사를 수습하는 일이 그의 역할이었다. 가방에는 치료를 위한 약품보다는 조각난 신체를 모으는 데 쓰이는 것들을 담았다. 캄란, 투이호아, 다낭으로 진지를 옮기며 작전을 수행하는 중에 많은 이들이 죽었다. 그에 따르면 통신병과 위생병의 90퍼센트가 사망할 정도로 위험한 일이었다. 일이 벌어지면 숨지 못하고 다친 병사에게 달려가야 하는 터라 위생병이 많이 희생되었다고 한다. 그는 그 순간의 두려움을 ‘대뇌의 명령을 다리가 받지 않아서 발이 떨어지지 않는 경험’이라고 말했다. 나는 떠올리고 싶지 않은 고통스런 기억을 묻는 것이 미안하다고 말했다.
"아니야. 가만히 생각해 보니까 (...) 그래도 뭐 와서 그런 부분들에 대해 사람들을 변화시키고 또 새로운 질서를 잡기 위해서 하는 이야기고. 가만히 생각해 보니까 아 이거 잘못된 일들도 많다 이런 생각이 들더라고. 근데 어쨌든 고의적인 사항은 아니고 감정적인 부분이나 이런 부분들이 상당히 많은 것을 만들어내는 그런 상황이 아니었나." 그는 힘들게 전쟁을 겪고 돌아온 후 고향에서 평생 농사를 지었다. 고성 농민회장을 하며 농민운동을 시작해 전국농민회 경남도연맹 의장, 총연맹 부회장까지 지낸 잔뼈 굵은 농민운동가다. 불의의 사고로 아들을 잃는 고통을 겪었고, 아들이 떠난 후 받은 재해사망금 1억 원을 농민운동에 기탁한 미담의 주인공이기도 하다. 스스로 개척한 농민운동의 삶에서부터 국가에 의해 강제되거나 부여된 유공자와 문화유산 계승자까지, 복잡하고 긴 삶 가운데 전쟁에 휘말린 존재를 생각한다.
그렇게 80세를 바라보는 한 사람의 인생으로 전쟁을 본다. 그의 몸에는 두 개의 국가가 있다. 하나는 국가유공자이고, 또 하나는 평생의 탈춤 활동이 만들어 준 국가무형유산이다. 마치 보상과도 같은 국가가 부여한 유공의 ‘지위’는 어떤 의미일까. 그 지위가 보상의 이름을 가진 또 다른 ‘통제’로 쓰임을 갖는 건 아닌지 생각해 본다. 참전군인 스스로도 ‘명예’라는 이름을 붙이고 있지만, 궁극적으로 등급화 된 ‘신체’와 그에 따라 부여되는 ‘돈’이라는 편리가 그 지위를 저울질하는 게 현실이다. 그것을 부정하지 않으면서 직시하는 것은 전쟁 이후의 문제를 이야기하는데 중요하다. 동원된 병사, 다친 병사, 죽은 병사, 붙잡힌 병사, 도망간 병사, 돌아온 병사, 그리고 병사의 가족까지 전쟁을 겪은 병사의 몸은 전쟁 이후에도 통제의 대상이자 정치적 쓸모를 가진다. 적어도 파병에 대한 논쟁이 끓어오르는 현재, 사람이 겪는 전쟁이 어떤 것인지가 중요한 쟁점이 되어야 한다.-우크라이나에 포로로 잡힌 북한군 병사의 송환 기사를 보면서 나는 또다시 전쟁에 휘말린 존재를 생각한다-전쟁과 파병을 이야기하는데 ‘이익’으로 점철된 논쟁 사이에 ‘사람’은 없다.
어디까지가 참전일까
글로벌 에너지 공급망을 위한 ‘건설적 기여국 연대’는 이재명 대통령이 제 81차 유엔 연설에서 사용한 ‘참전’과 ‘파병’의 다른 말이다. 연설문에는 평화 공존의 지향을 담은 여러 말들과 그의 트레이드 마크가 되어버린 ‘페이스 메이커’가 함께 등장했다. 유엔 총회 참석을 위해 미국으로 가기 며칠 전 열린 기자회견에서도 "전쟁에 관여 또는 개입하는 파병은 없다"고 밝히면서도 "자국의 상선과 원유 수송로, 국민의 생명 안전을 보호하기 위한 최소한의 활동으로 청해부대의 임무를 강화하는 것을 검토 중"이라고 답변했다. ‘파병은 없다’는 호언장담과 구구절절한 답변 사이에서 저 ‘건설적 기여국 연대’라는 말이 탄생했지 싶다. 전쟁에 개입하지 않는데 군대를 보내겠다니, 어불성설이 아닐 수 없다.
사람의 마음을 움직여야 하는 모든 활동은 말을 요리한다. 특히 정치가 그렇다. 어떤 언어를 등장시키며 프레임을 만들고 오염도 시킨다. 그래서 그것이 요리가 되어 상에 오르기 전에 재료가 뭔지 무슨 양념을 쳤는지를 따져봐야 한다. 그렇지 않으면 결국 맛에 홀려 원재료가 뭐였는지 까먹기 십상이다. 지금 우리 사회가 논쟁하는 미국의 이란 전쟁에 대한 개입과 호르무즈 파병 논의를 보며 기시감을 느낀다. 문재인 정부 때에도 같은 일이 있었다. 노무현 정부 시기 이라크전쟁에 대단위 부대를 파병하며 겪은 사회적 갈등을 기억한다. 사회적으로 반복되는 파병 논쟁에 대해 세대별 엇갈리는 찬반 여론과 높은 파병 찬성 입장에 눈길이 멈춘다. 이익으로 점철된 전쟁과 파병 논리가 나를 멈칫하게 만든다.
과연 어디까지가 참전일까. 이것은 지난해 아카이브평화기억이 제작한 평화교육 교재 <전쟁기념관, 평화의 눈으로 만나기> 워크북
두 번째 주제 제목인데, 내용은 이러하다.
‘참전’이란 무엇일까? 전투 병력을 보내지 않고 평화유지 활동을 위한 병력이나 인도적 지원 물품을 보내는 것은 참전이 아닐까? 무기와 장비를 지원하는 것은 참전일까, 아닐까. 참전의 기준을 단지 ‘전투병을 보내는 것’으로만 제한적으로 이해해서는 안 될 것이다. 어느 한편에서 전쟁에 물리적, 구조적으로 동참했는가, 그로 인해 전쟁을 지속하거나 확대시키는데 기여했는가, 그 과정에서 인간의 존엄성과 생명이 침해되었는가를 기준으로 삼아야 한다.
참전에 대한 기준을 이렇게 보자면, 베트남전쟁부터 지금까지 계속된 우리나라의 파병은 전쟁 수행의 일부로서 한 적극적 참여였다. 미국의 이란 전쟁으로 인해 여전히 전쟁 중인 호르무즈 일대에 군대를 보내는 것은 여하불문 ‘파병’이고 ‘참전’이다. 한국은 베트남전쟁 파병 8년 6개월 동안 연인원 3만 2천여 명, 1991년 걸프전부터 현재까지 UN평화유지군과 PKO라는 이름으로 6만 5천 7백여 명(2025년 12월 기준), 현재도 1천여 명의 군인과 부대가 해외 파병이라는 이름으로 세계 각지에 나가 있다. 끊임없이 전쟁과 파병을 경제와 이익으로 환원시키는 방식, 파병에 대한 협소하고 짧은 사유, 국가를 위한 파병이라는 논리 앞에 정권마다 불가피한 선택인 듯 가볍고 경박한 파병 논의가 끊임없이 반복되고 있다.
참전군인을 만난 시민들, 아카이브기록전 ‘듣는 사이’를 열며
이러한 한국 사회의 파병에 대한 논쟁들은 전쟁과 폭력의 구조를 깊이 바라보는 우리의 활동이 더욱 필요하고 중요한 것임을 상기시킨다. 기억의 공간을 함께 답사할 사람들이 모이고 6~7월 뜨거운 여름을 누비고 다니던 시기에 사회적으로 전쟁 반대 목소리가 높았다. 길 위에서 이미 끝났거나 진행 중인 전쟁과 폭력을 마주한 우리의 논쟁도 뜨거웠다. 다니며 현장에서 함께 고민한 이야기들은 곧 글이 되었다. 연재글을 쓰고 완성하는 일은 집단의 힘으로 가능했다. 일요일 밤 주말마다 모여 온라인 회의를 열고 함께 원고를 검토했다. 참여한 7명이 각자 어떤 글을 쓸 것인가 아이디어를 나눌 때 비슷한 듯 다른 글이 완성되는 경험은 특별하고 소중했다. 같은 공간을 다녔지만 어떤 이는 그 공간에서 사람을 보았고, 굴절된 이야기를 생각했고, 기록과 기억의 주체에 더 관심을 기울이기도 했다. 이 공간과 저 공간을 넘나들며 써내려간 글을 보는 재미도 컸다.
그럼에도 전체 글을 관통하는 주제는 ‘기억의 공간’과 ‘사람’에 대한 관심을 담고 있으며, 국가 주도의 기념 공간에 대한 ‘국가주의’와 ‘전쟁’에 대한 옹호, 일상화를 경계하고 있었다. 국가가 주도하는 전쟁 서사에 익숙해진 우리가 놓치고 있는 것이 무엇인지 발견하는 순간도 있었다. 국가가 운영하는 기억 공간의 현실을 마주하며 숨이 막히고 무거운 마음이 드는 건 어쩔 수 없었다. 국가주의가 작동하는 기억 공간의 거대한 서사 앞에 무력감을 느끼면서도 어떻게 해야 변화를 만들어갈 수 있을지 생각하기를 멈추지 않았다.
이렇듯 기억의 공간을 유랑하는 여정은 기억의 현재를 바라봄으로써 생각을 흐트러뜨리는 기존의 관점을 벗어나려는 노력이었다. ‘눈과 발’로 상징되는 관점은 국가주의에 오염된 말과 서사를 거둬내고 ‘전쟁과 폭력’의 본질을 따지는 일이기도 했다. 나는 이러한 관점이 현재 파병을 둘러싼 논쟁에도 등장해야 한다고 생각한다. 이것은 그동안 아카이브평화기억이 추진해 온 전쟁을 겪은 이들의 이야기를 기록하고 소통하는 작업과도 연결되어 있다.
우리는 5년 동안 참전군인의 이야기를 만나며 전쟁의 다양한 모습을 마주했고, 그들을 만난 시간과 이야기를 어떻게 펼쳐야 할 것인가 고민했다. 그러므로 이 여정은 아카이브평화기억이 참전군인과 만남을 본격적으로 시작한 2022년에 이미 시작되었다. 과거의 전쟁 기억이 오늘의 삶과 어떤 관계를 맺고 있는지 평화 프로젝트 '참전군인을 만나러 갑니다'는 5년의 시간을 달려왔다. 그동안 전쟁 기억과 삶, 그들과 함께 살아가는 이들의 이야기를 듣고 기록하며, 만남의 '시간'과 '관계'를 담아 듣는 자리의 경험을 전하려 한다. 그리하여 이 연재는 아카이브기록전 ‘듣는 사이’에서 마침표를 찍으려 한다. 바라건대 마침표가 누군가에게 새로운 여정으로 이어지길 기대해 본다.
📌전시개요
아카이브 평화기억 홈페이지
전시명: 듣는 사이_참전군인을 만난 시민들, 5년의 기록
기간: 2026년 10월 13일(화) ~ 10월 31일(토) [일, 월 휴관]
장소: 박종철센터 1층 야외 공간 & 지하 1층
주최: 아카이브평화기억, 박종철센터
지원: 재단법인 바보의나눔
관람료: 무료
덧붙이는 글 | 이 기사는 아카이브평화기억 홈페이지에도 실립니다.글쓴이는 석미화 아카이브평화기억 대표 활동가입니다. 그는 평화활동가로 살며 과거와 현재를 잇는 일에 골똘한 사람으로 자신을 소개합니다. 아카이브평화기억에서 참전군인을 만나고, 전시기획단 ‘눈과 발 사이’에 참여하며 함께 유랑하고 공부하고 있습니다.