수강생으로 만났는데... 1년 뒤 나란히 강단에 섰습니다

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큰사진보기 ▲제주도민대학 '인스타툰' 강의AI 를 활용한 인스타툰 기획부터 발행까지, 강의를 준비하며 내가 더 흥미로운 시간이었다. ⓒ 김태리 관련사진보기

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"나는 이제 이 무대에서, 강사와 수강생의 삶을 계속 이어갈 것이다."

큰사진보기 ▲제주도민대학 '인스타툰' 강의AI 를 활용한 인스타툰 기획부터 발행까지, 강의를 준비하며 내가 더 흥미로운 시간이었다. ⓒ 김태리 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주도민대학 '인스타툰' 강의수업시간 중 수강생들과 함께 뽑아 본 캐릭터시트 ⓒ 김태리 관련사진보기

큰사진보기 ▲수강생 눈에 비친 나수강생의 작품에서 내 강의실을 보게 되는 경험은 너무나 특별해서 기사를 쓰며 또 보는 지금도 감동이다. ⓒ 강지나 관련사진보기

큰사진보기 ▲수강생들의 인스타툰 작품세상에 자랑하고 싶은 수강생들의 개성과 이야기들이 담긴 인스타툰 ⓒ 김태리 관련사진보기