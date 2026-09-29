수강생으로 만났는데... 1년 뒤 나란히 강단에 섰습니다

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1년 전 이맘때, 나는 제주도민대학의 '나도 제주도민대학 강사' 프로그램을 통해 처음으로 본격적인 강의를 시작했다. 당시 내가 처음 기획한 수업의 주제는 'AI로 뚝딱! 인스타그램 브랜딩에서 릴스까지'였다. 직장 생활을 하며 익힌 온라인 마케팅 경험과 AI, SNS 활용법을 하나의 커리큘럼으로 묶었다.
강의는 6회차로 진행됐고, 11명의 수강생 중 9명이 개근했다. 수업이 끝난 뒤에는 재수강과 심화 수업에 대한 요청도 이어졌다. 그때의 경험과 감동은 <오마이뉴스> 기사로도 남겼다(관련 기사: 새내기 강사가 짠 AI 수업, 내 인생을 녹여냈습니다 https://omn.kr/2fgmm
).
그리고 당시 기사 마지막에 나는 이렇게 썼었다.
"나는 이제 이 무대에서, 강사와 수강생의 삶을 계속 이어갈 것이다."
그로부터 정확히 1년이 지났다. 결론부터 말하면 나는 여전히 강의를 하고 있다. 지난 1년 동안 감사하게도 하나의 강의는 또 다른 강의로 이어졌다. 평생학습관과 지역 교육기관에서 SNS, 콘텐츠 제작, AI 활용법을 주제로 수업을 진행했고, SNS를 통해 강의 제안을 받거나 지인의 소개로 장애인복지관과 아동복지관 등에서도 강의를 하게 됐다.
올해 7월과 8월에 수업을 들었던 한 수강생은 과정이 끝난 뒤 다른 강의에도 찾아왔다. 그는 "강의를 듣고 정말 많은 도움을 받았다. 다른 강의가 있으면 또 듣고 싶다"고 했다. 처음 만난 수강생이 다른 강의의 재수강생으로 이어지는 경험은 새내기 강사에게 생각보다 큰 의미로 다가왔다.
1년 전 수강생이 동료로
특별한 변화도 있었다. 2025년 9월, 첫 강의를 시작할 당시 수강생으로 만났던 한 수강생이 이제는 복지관 강의에서 나와 함께 활동하고 있다. 처음에는 강사와 수강생으로 만났지만, 지금은 내가 주강사를 맡고 그분이 보조강사로 참여하며 함께 수업을 진행하고 있다.
이 강의를 계기로 또 다른 강의를 진행하게 되었고, 내가 <오마이뉴스> 시민기자 활동을 추천한 이후에는 직접 기사를 쓰는 시민기자로도 활동하고 있다.
올해 9월, 나는 1년 만에 다시 '나도 제주도민대학 강사'에 도전했다. 이번 강의의 주제는 '나만의 캐릭터로 시작하는 인스타툰, AI로 캐릭터부터 에피소드, 연재, 릴스까지'였다. 이 강의 역시 그 수강생이자 동료의 추천으로 시작됐다. 1년 전 내 강의실에 앉아 있던 수강생이 1년 뒤 새로운 강의를 연결해 주는 사람이 된 셈이다.
4년 전 나는 직접 인스타툰(인스타그램에 연재되는 만화)을 제작했었다. 그림을 전문적으로 배운 적은 없었지만 일상의 에피소드를 캐릭터와 이야기로 만드는 작업을 좋아했다. 한 편을 제작하는 데 며칠씩 걸렸고, 9화까지 발행했지만 시간이 너무 많이 들어 결국 꾸준히 이어가지는 못했다. 몇 년 뒤 생성형 AI를 활용하게 되면서 과거 인스타툰을 만들었던 경험과 지금의 AI 활용법을 연결할 수 있게 됐다. 그렇게 이번 강의가 만들어졌다.
수강생의 작품으로 들어간 강사
총 6회에 걸쳐 진행한 이번 인스타툰 강의를 준비하면서 그동안의 AI 수업의 노하우와 직접 그려가며 제작해 보았던 인스타툰의 경험을 녹여내 수강생들이 자신의 경험이나 일상을 소재로 직접 콘텐츠를 제작할 수 있게 했다.
수업이 진행될수록 각자의 캐릭터와 이야기가 구체화 됐고, 완성된 작품을 공유하기 시작했다. 서로의 이야기가 작품으로 나오는 과정들을 함께 지켜보고, 각자의 스타일대로 완성되는 걸 보며 함께 감상을 나누고, 댓글로 소통도 하는 이 과정들 속에서 깔깔깔 웃기도 하고, 싱크로율에 놀라기도 했다.
9월이지만 아직 뜨거웠던 날들을 커다란 박수와 함께 꾸준한 연재를 다짐하며 무사히 마지막 강의를 마치고, 다음에 또 어디에선가 꼭 만나자며 인사 나누었다.
그리고 한 수강생의 작품에 강의실 풍경이 그대로 등장했다. 문을 열고 힘차게 들어오는 강사, 수업 시작 10분 만에 강사의 텐션에 지쳐버린 수강생, 다른 사람의 결과물과 자신의 결과물을 비교하며 고민하는 장면 등이 만화로 표현돼 있었다.
그럼에도 불구하고, 완성한 콘텐츠의 '공유하기' 버튼을 누르는 모습과 함께 "강사님 버프로 포기 안 하고 끝까지 완성"되는 엔딩. 조심스레 내 등장에 대한 허락을 구하고, 업로드를 하고, 수강생들에게도 공유하며 다른 수강생들의 후기도 자연스레 이어졌다.
수업 자체가 한 사람의 콘텐츠가 되어 돌아오는 경험. 수강생의 작품을 보고 또 보면서 지난 1년 동안의 강의들이 떠올랐다.
많이 알려주는 수업에서 직접 해보는 수업으로
처음 강의를 시작했을 때는 주어진 시간 안에 가능한 많은 정보를 전달하는 것이 좋은 수업이라고 생각했다. 실제로 첫 강의에서도 계정 설정부터 프로필, 피드 디자인, 릴스 기획과 촬영·편집, 계정 성장 전략까지 많은 내용을 한 과정에 담았다.
1년이 지난 지금은 기준이 조금 달라졌다. 많은 정보를 알려주는 것보다 수강생이 수업이 끝난 뒤에도 혼자 다시 해볼 수 있는지가 더 중요하다고 생각한다. 또 수준이 다른 수강생들이 한 강의실에 모였을 때, 어려워하는 사람도 쉬워하는 사람도 놓치지 않고 함께 갈 수 있는 방법을 생각한다.
수강생이 다시 다른 강의의 수강생으로 찾아오고, 때로는 동료가 되고, 또 자신의 작품 속에 수업의 경험을 남긴다. 지난 1년 동안 강의실에서 생긴 가장 큰 변화는 강의 횟수가 늘어난 것이 아니라, 한 번의 수업으로 끝나지 않는 관계가 생기기 시작했다는 것인지도 모르겠다.
1년 전의 나는 '내가 계속 강의를 할 수 있을까'를 고민했다. 지금의 나는 '다음에는 어떤 방식으로 더 잘 전달할 수 있을까'를 고민한다. 1년 뒤의 내가 또다시 기대된다. 나는 계속해서 이 길을 걸어보려 한다.