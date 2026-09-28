안민석, '100권 읽기' 넘어 '101번째 책' 스스로 고르는 경기 독서교육 추진

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 28일 경기도교육청 조원청사에서 열린 '경기 독서교육 대전환' 선포식에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲28일 경기도교육청 조원청사에서 '경기 독서교육 대전환' 선포식의 일환으로 열린 '경기 독서교육 비전 토크’에서 안도현 시인을 비롯해 학생, 교사, 학부모, 안민석 교육감 등이 참여해 AI시대 독서의 의미를 되짚고, 경기 독서교육이 나아가야 할 방향에 대해 교육 주체별 다양한 시각과 생각을 나눴다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 28일 경기도교육청 조원청사에서 열린 '경기 독서교육 대전환' 선포식에서 학생, 교사, 학부모, 교육장, 지방자치단체장 대표들과 함께 ‘경기 독서교육 비전 선언문’을 낭독한 뒤, 기념 촬영을 하고 있다. 참석자들은 독서교육의 새로운 비전을 공유하고, 독서가 학교를 넘어 가정과 지역사회로 확산돼 학생의 일상과 삶 속에 자연스럽게 자리 잡을 수 있도록 교육공동체가 함께 실천해 나갈 것을 다짐했다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 28일 경기도교육청 조원청사에서 열린 ‘경기 독서교육 대전환’ 선포식에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

안민석 경기도교육감이 '100권 읽기'에 머무르지 않고 학생이 스스로 읽을 책을 선택하고 질문하는 힘을 기르는 독서교육을 경기교육의 주요 정책으로 구체화하고 있다. 학교 독서교육을 넘어 가정과 지역사회까지 독서 환경을 연결하고, '독서이력제'와 '폰 OFF, 북 ON', RAS 경기 문예체 교육 등을 연계해 학생들의 일상에 독서 습관을 정착시키겠다는 구상이다. 28일 '경기 독서교육 대전''을 공식 선포한 것도 이 같은 정책 방향을 현장에 확산하기 위한 행보다.경기도교육청은 이날 조원청사에서 학생·학부모·교원·교육장·마을교육공동체와 도서관·출판·독서교육 관계자 등 700여 명이 참석한 가운데 '경기 독서교육 대전환 선포식'을 열었다.'책에서 시작하는 상상과 질문'을 주제로 열린 선포식은 인공지능(AI) 시대에 필요한 독서교육의 비전과 방향을 공유하고 학교·가정·지역사회를 잇는 독서교육 생태계를 만들기 위해 마련됐다. 안민석 교육감은 학생·교사·학부모 등과 함께 '경기 독서교육 비전 선언문'을 낭독하며 독서교육을 학생들의 일상으로 확산하겠다는 의지를 밝혔다.안 교육감은 행사에서 "오늘의 선언이 말로 끝나지 않고 학생들의 일상 속 실천으로 이어져야 한다"며 "아이들이 책 읽은 습관을 자연스럽게 기르기 위해서는 학교의 독서교육뿐 아니라 가정과 지역사회가 함께해야 한다"고 말했다.행사 뒤 페이스북에서는 자신이 추진하려는 독서교육의 목표를 더욱 구체적으로 설명했다.안민석 교육감은 "100권의 책을 함께 읽습니다, 101번 책을 스스로 고르는 힘을 기릅니다!"라는 제목의 글에서 "권수가 목적이 되면 책 읽기는 금세 숙제가 된다"며 "100권은 목표가 아니라 과정"이라고 강조했다.이어 "우리가 바라는 것은 101번째 책, 누가 권하지 않아도 아이가 스스로 골라 드는 그 한 권"이라고 했다. 일정한 독서량을 채우는 데 그치지 않고, 학생이 독서 경험을 축적한 뒤 자신의 관심과 질문에 따라 다음 책을 선택할 수 있도록 하겠다는 것이다.안민석 교육감은 AI 시대 독서의 의미도 '질문하는 힘'에서 찾았다.그는 "좋은 시, 좋은 책은 답이 아닌 물음을 먼저 건넨다. 독서는 내가 나를 깨우는 일"이라며 "내가 읽을 책을 스스로 고른다는 것은 지금 나는 무엇을 궁금해하는지 스스로 질문하는 과정"이라고 밝혔다.스마트폰과 AI를 통해 정보가 쏟아지는 환경에서는 정보를 얼마나 많이 얻느냐보다 그 정보를 어떻게 판단하고 어떤 질문을 던지느냐가 중요하다는 설명이다. 안 교육감은 "스마트폰은 주체할 수 없이 범람하는 정보의 홍수로 '생각의 주체'를 '소비하는 객체'로 전락시킨다"고 지적했다.그러면서 "남이 골라주는 게 아니고, 주체적으로 내가 판단하는 힘, 책을 고를 수 있는 힘을 기르는 것. '폰 OFF, 북 ON'이 가 닿으려는 자리"라며 "AI가 순식간에 답을 내놓는 시대가 되었지만, 무엇을 질문할지는 사람이 정한다"고 강조했다.이는 안민석 교육감이 취임 이후 추진해 온 '폰 프리 스쿨'과 RAS 교육을 독서교육과 연결하는 방향이기도 하다. 도교육청은 스마트폰 사용을 줄이고 확보한 시간을 독서(Reading)·예술문화(Arts)·스포츠(Sports) 활동으로 채우는 방식으로 정책을 추진하고 있다.안민석 교육감은 독서교육의 공간을 학교 밖으로 넓히겠다는 뜻도 분명히 했다.그는 "책 읽는 가정, 책 읽는 학교, 책 읽는 마을"을 제시하면서 "언제 어디서든, 우리 아이들이 편하게 책을 펼칠 수 있어야 한다"고 밝혔다.독서이력제도 독서량을 경쟁하는 방식이 아니라 학생의 성장 과정을 기록하는 장치로 설계하겠다는 구상이다. 안 교육감은 "몇 권을 읽었는지 겨루는 장부가 아니라, 한 아이의 질문이 자라 온 길을 담는 기록"이라고 설명했다.특히 "집안 형편이나 사는 곳 때문에 책에서 멀어지는 아이가 없도록 학교와 지역 사이의 벽을 허무는 일, 저와 우리 교육청이 해야 할 일"이라고 밝혔다.안민석 교육감이 이번 '경기 독서교육 대전환 선포식'에서 제시한 것은 단순한 독서 권수 확대가 아니다. 100권을 읽는 과정에서 독서 습관을 만들고, 그 경험이 학생 스스로 101번째 책을 선택하는 힘으로 이어지도록 학교·가정·지역사회의 독서 환경을 함께 바꾸겠다는 정책 구상이다.안 교육감은 페이스북 글을 "100권은 읽는 습관을 남기고, 101번째 책은 스스로 고르는 힘을 남깁니다"라며 마무리했다. 독서교육을 별도의 독서 프로그램에 머물게 하지 않고 학생의 자기주도적 성장을 뒷받침하는 경기교육의 한 축으로 만들겠다는 정책 방향이 선포식 이후 실제 학교 현장에서 어떻게 구현될지가 남은 과제다.