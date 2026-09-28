"충청 상생발전 위한 광역연합, 권한·재정·체계 갖추는 게 중요"

큰사진보기 ▲지역정책포럼은 28일 오후 대전기독교연합봉사회관 2층 컨벤션홀에서 '충청 지역발전의 대전환, 어떻게 할 것인가'라는 주제로 창립 20주년 기념 제107차 지역정책포럼과 창립기념식을 열었다. 사진은 '충청권 상생발전과 충청광역연합의 역할 강화 방안'이라는 주제로 발제를 하고 있는 신희권 충남대 교수. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지역정책포럼은 28일 오후 대전기독교연합봉사회관 2층 컨벤션홀에서 '충청 지역발전의 대전환, 어떻게 할 것인가'라는 주제로 창립 20주년 기념 제107차 지역정책포럼과 창립기념식을 열었다. 사진은 '충청권 메가 프로젝트의 전략과 과제'라는 주제로 발제를 하고 있는 김형준 충남대 교수. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲지역정책포럼은 28일 오후 대전기독교연합봉사회관 2층 컨벤션홀에서 '충청 지역발전의 대전환, 어떻게 할 것인가'라는 주제로 창립 20주년 기념 제107차 지역정책포럼과 창립기념식을 열었다. 사진은 창립 20주년 기념식에서 개회사를 하고 있는 서기자 지역정책포럼 공동대표. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

지역의 현안을 진단하고 발전 방향을 모색해 온 지역정책포럼이 창립 20주년을 맞아 충청권의 새로운 미래를 논의했다. 발제자들은 충청권 상생발전을 위해 광역연합의 권한과 재정을 강화하고, 주민들의 합의를 바탕으로 장기적인 통합 구상을 마련해야 한다고 강조했다. 행정통합 논의와 함께 지역의 정체성을 살리고 문화교류를 확대해 주민들이 먼저 가까워질 수 있도록 해야 한다는 제안도 나왔다.지역정책포럼은 28일 오후 대전기독교연합봉사회관 2층 컨벤션홀에서 창립 20주년 기념 제107차 지역정책포럼을 열었다. 제25회 사회공헌포럼과 공동 개최한 이날 행사는 '충청 지역발전의 대전환, 어떻게 할 것인가'를 주제로 지난 20년의 활동을 돌아보고 충청권이 함께 풀어야 할 과제를 살피는 자리로 마련됐다.지역정책포럼은 2006년 9월 28일 지역 전문가와 지식인들이 지역 현안을 진단하고 대안을 모색하자는 취지로 출범했다. 이후 교수와 연구자뿐 아니라 시민사회·언론·문화예술계 인사들이 참여하는 민간 정책 네트워크로 활동하면서 지방자치와 지역경제, 문화와 복지, 균형발전 등을 논의해 왔다. 최근에는 지방소멸과 지역혁신, 대전·충남 통합 등 변화하는 지역 의제를 다뤘다.첫 발제에 나선 신희권 충남대 교수는 '충청권 상생발전과 충청광역연합의 역할 강화 방안'을 통해 공동의 비전을 실제 사업으로 옮길 수 있는 권한과 재정, 집행체계를 갖추는 것이 중요하다고 강조했다.신 교수는 대전·세종의 과학·행정 기능과 충남·충북의 산업 기반을 연결하고 도시와 농어촌이 함께 성장해야 한다면서, 충청권 협력이 특정 도시를 중심으로 한 위계가 아닌 도시 간 연결과 역할 분담으로 이루어져야 한다고 설명했다.특히 충청광역연합의 재정에 대해 4개 시·도가 연간 14억 원씩 부담하는 56억 원 규모로는 제시된 비전을 실행하기 어렵다고 지적하면서 "사무 권한을 구체화할 필요가 있다", "재정 기반을 확충해야 된다"고 강조했다.이를 위해 교통과 산업·인재, 관광, 환경·재난 등 공동으로 추진할 업무를 구체화하고, 사업비 부담과 편익 배분, 분쟁 조정 등을 담은 상생발전협약을 마련할 것을 제안했다. 기초자치단체와 주민의 참여를 보장하고, 사업을 얼마나 집행했는지뿐 아니라 지역별 혜택과 주민 생활의 변화를 평가해야 한다는 주문도 덧붙였다.이어 '충청권 메가프로젝트의 전략과 과제'를 발표한 김형준 충남대 교수는 통합의 범위와 방식에 대한 합의부터 점검해야 한다고 지적했다. 대전·충남 통합과 충청권 전체의 메가시티 구상이 함께 제기되고 있지만, 완전한 행정통합을 지향하는지, 경제와 자원을 공유하는 느슨한 협력체계를 원하는지조차 서로 다를 수 있다는 것이다.김 교수는 통합 논의가 선거를 앞둔 정치적 쟁점으로 소비되는 문제를 지적하면서 "30년, 50년의 미래를 내다보면서 어떤 형태로 만들어 갈 것인가에 대한 로드맵을 구축하고, 단계별 계획을 마련해야 한다"고 강조했다.또한 "지역 간 자원 교류를 통해 서로 이익을 얻는 성공 사례를 만들고, 이를 바탕으로 주민들의 합의를 넓혀가는 과정이 필요하다"면서 "결국은 혁신의 주체들이 갖고 있는 의지와 역량이 중요한 것"이라고 말했다.문화 분야에서는 충청의 정체성을 돌아보고 교류를 통해 지역 간 거리를 좁히자는 제안이 이어졌다. 이날 참석하지 못한 송기한 대전대 교수 대신 발표에 나선 서기자 공동대표는 송 교수의 원고에 자신의 견해를 더해 문학에 나타난 대전·충청의 정체성을 설명했다.그는 건축물뿐 아니라 문화와 문학도 지역을 드러내는 중요한 상징이 될 수 있다면서, 이문구의 '관촌수필' 등을 통해 충청의 언어와 정서를 살펴봤다. 아울러 충청의 정신을 관용과 포용, 조화에서 찾으며 지역 간 갈등을 끌어안고 조정하는 태도가 오늘날의 상생 논의에도 의미가 있다고 밝혔다.이어 '충청 정체성의 재탐색과 충청권 문화교류의 모색'이라는 주제로 발제에 나선 허정인 케이클래식 뉴던 대표는 "지역에는 예술이 있고, 예술에는 지역이 있는가"라는 질문으로 발표를 시작했다. 그는 "문화는 만나고 섞이고 연결되면서 새로운 힘을 만든다"라며 이해관계가 복잡한 행정통합에 앞서 문화교류가 주민과 지역을 연결할 수 있다고 강조했다.구체적으로는 현장 예술인과 기획자가 참여하는 상설 협의체를 구성하고, 2개 이상 시·도 예술인이 함께 만드는 공동 창작을 우선 지원하자고 제안했다. 이렇게 탄생한 작품을 충청권 4개 시·도에서 선보이고 보완해 충청을 대표하는 문화 콘텐츠로 키우자는 구상이다.인구감소 지역의 유휴공간에 예술가와 기획자가 머물면서 지역 축제·교육과 연결되는 활동을 이어가도록 지원하는 방안도 내놓았다. 허 대표는 이를 "일회성의 문화를 전달하고 배달하는 장치에서 이제는 문화가 지역에 머물게 하는 것"이라고 설명했다.그러면서 "지역의 정체성을 지키고 또 만들어 간다는 것은 지역을 구분 짓고 경계 짓는 것이 아니라 그곳에 뿌리를 두고 더 멀리 나아가는 출발점"이라며 "행정이 통합을 논의하면서 고민하는 동안 문화로 먼저 통합을 시도하길 바란다"고 말했다.한편, 포럼에 이어 마련된 창립 20주년 기념식 일정에는 지난 활동을 돌아보는 경과보고와 각계 축사, 지역공헌감사패 증정, 축하 연주와 회원들의 덕담 등이 포함됐다. 지역공헌감사패 수상자로는 김경희 더두레 상임대표와 김욱 배재대학교 총장이 이름을 올렸다. 이날 기념식에는 더불어민주당 장종태 대전시당위원장과 황정아 국회의원, 조국혁신당 황운하 국회의원, 정태희 대전상공회의소 회장, 지역정책포럼 한성일·서기자·김건하 공동대표와 신희권 이사장 등이 참석했다.