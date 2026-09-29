반도체 산단에 군 공항 비우는데… 이전비는 '10년 전 계산'

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시가 공개한 광주 군공항 이전후보지 선정 홍보 이미지. 무안군 망운면 일대가 이전후보지로 선정되면서 군공항 이전과 첨단산업 개발 구상을 함께 제시하고 있다. 최종 이전부지는 주민투표와 유치 신청 등의 절차를 거쳐 결정된다. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

정부가 광주 군공항 부지를 호남권 반도체 산업단지로 활용하기로 한 가운데, 군 시설 이전을 서둘러 2028년 하반기부터 부지를 조기에 활용한다는 계획을 내놨다.지난 7월 광주 군공항 부지 약 250만 평을 국가산업단지 후보지로 우선 지정한 데 이어, 군 시설 이전과 임시 분산배치를 2028년 하반기까지 마치고 부지 활용을 앞당긴다는 것이다. 그런데 현재 광주 군공항 이전사업비는 2016년 자료를 토대로 산정돼 있다. 임시 분산배치 등 달라진 사업 여건을 반영한 사업비 재산정은 아직 이뤄지지 않은 것으로 확인됐다.국회 국방위원회 소속 성일종 국민의힘 의원(충남 서산·태안)이 국방부에서 제출받은 '광주 군공항 이전사업 총사업비 추정치 및 상세비용 내역'에 따르면 군공항 이전 총 소요비용은 5조7480억 원이다. 이전사업비 4조791억 원, 지원사업비 4508억 원, 종전부지사업비 8356억 원, 자본비용 3825억 원을 합친 금액으로, 산정 근거는 2016년 광주시가 제출한 군공항 이전건의서 평가자료다.<서산시대>가 28일 광주 군공항 이전사업 담당 부서에 확인한 결과, 담당 관계자는 5조7480억 원이 2016년 이전건의서를 토대로 산정된 금액이라고 밝혔다. 10년 사이 물가·공사비와 종전부지 활용계획이 달라진 만큼 재산정이 필요하지 않느냐는 질문에는 "다시 재산정하는 용역을 해야 한다"며 "아직 하지 않았고 이제 하려고 하고 있다"고 답했다2016년 당시 광주시는 군공항이 떠난 부지를 주거·상업시설 중심의 신도시로 개발할 구상이었다. 사업은 새 군공항을 지어 국가에 기부하고 기존 부지를 넘겨받는 '기부 대 양여' 방식으로 추진돼 왔다.지금은 종전부지가 호남권 반도체 생산거점으로 바뀌었다. 정부는 새 군공항 완공을 기다리지 않고 광주기지 기능부터 다른 기지로 옮긴 뒤, 먼저 확보되는 부지부터 정비해 반도체 팹 착공을 앞당긴다는 방침이다.임시 분산배치 역시 2016년 산정에는 없던 절차다. 기존 기지의 시설 보완과 장비 이전 등이 필요하지만, 여기에 실제 얼마가 들고 재산정될 사업비에 어떻게 반영될지는 아직 확인되지 않았다.<서산시대>는 국방부 대변인실 등에 최신 총사업비 산정 여부와 임시 분산배치 비용 산정 계획을 여러 차례 문의했으나 답을 듣지 못했다.성 의원은 10년 전 자료를 근거로 대규모 군공항 이전을 추진하면서 일정부터 앞세우는 것은 적절하지 않다는 입장이다. 성 의원실은 <서산시대>와의 통화에서 "광주 군공항 기능의 서산기지 임시배치에 강하게 반대한다"며, "이전 비용과 재원조달, 안보 영향부터 면밀히 검토해야 한다"고 밝혔다.정부가 언제 군공항을 비울지는 정했지만, 이를 위해 필요한 비용은 아직 새로 계산되지 않았다.한편, 6월 삼성과 SK가 발표한 중장기 국내 투자계획을 합치면 약 4755조 원에 이른다. 하지만 이 숫자에는 기존·신규 투자와 전국 단위 사업, 반도체·인공지능 등 여러 분야가 섞여 있어 실제 신규 투자 규모를 그대로 보여주는 것은 아니다.그렇다면 기업이 발표한 반도체 투자액과 별도로, 이 투자를 가능하게 하기 위해 정부와 공공기관이 부담해야 할 비용은 얼마나 될까.<서산시대>는 이번 보도를 시작으로 '4700조의 계산서'를 연재한다. 4755조 원의 산출 근거와 실제 신규투자 규모, 기업 자체 투자와 외부 조달의 차이, 그리고 산업단지·전력·용수·송전망 등에 국가와 공기업이 부담해야 할 몫을 차례로 확인한다.