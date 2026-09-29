주민 반대 부딪힌 '여명학교', 그 옆 공립고의 색다른 행보

북한 이탈 청소년을 위한 대안학교인 서울 강서구 가양동의 여명학교와 붙어 있는 일반계 공립 세현고등학교. 이 고교가 "여명학교와 학교 축제, 학술제, 다양한 학생 자치·학술 교육활동을 더 많이 벌여나가기로 한 것"으로 확인됐다.
일부 주민이 여명학교가 빌려 쓰고 있는 옛 서울염강초 폐교 부지에 이 학교의 건물 건립을 반대하는 속에서도 세현고가 이 같은 계획을 추진하고 있어 눈길을 끈다(관련 기사: 무릎 꿇은 여명학교 교장 "죽음 넘어 온 아이들, 갈 데가 없어요"
https://omn.kr/2jvar).
세현고 교장 "학생들이 문화적 다양성을 체득하는 것은 정말 값진 경험"
28일, 세현고 하의진 교장은 <오마이뉴스>에 "올해 1월에 미국 MIT 공대 교수들이 여명학교에서 과학캠프를 열 때 이 학교가 우리 학생들을 초대해 우리 학생 2~3명도 이 캠프에 참여했다"라면서 "올해에는 우리 학교 축제 때 여명학교 학생들을 초청할 수 있도록 학생회와 협의하고 있다. 앞으로 우리 학교는 여명학교 학생들과 우리 학교 학생들이 교육 교류를 더 많이 할 수 있도록 노력할 생각"이라고 밝혔다. "서로 다양한 학생들이 만나 문화적 다양성을 자연스럽게 체득할 기회를 얻는 것은 '돈으로도 살 수 없는 정말 값진 교육적 경험'이 되기 때문"이라는 게 하 교장의 생각이다.
하 교장은 "만약 학생의 특성을 갖고 여명학교 건립을 반대하는 사람이 있다면 이것이야말로 차별이고 혐오"라고도 지적했다.
여명학교가 옛 염강초 부지에 둥지를 튼 때는 지난 2023년 8월이다. 이날 이후 여명학교와 세현고는 오누이처럼 사이좋게 지냈다. 중고교 과정 탈북 학생 대안학교와 일반 인문계고가 함께 어울려 운동회날에는 세현고가 체육관도 빌려주고, 빼빼로데이에는 세현고 학생들이 빼빼로를 나누면서 오순도순 지낸 것이다.
하 교장은 "여명학교가 이사 온 뒤 우리 학교 학생들과 마찰은 전혀 없었다"라면서 "오히려 서로를 이해하면서 서로 다른 다양한 교육 과정에 도움을 주고 도움을 받아 왔다. 이런 것이 바로 진정한 교육이 아니겠느냐"라고 말했다.
여명학교 교장 "바로 옆에 붙은 여명학교와 세현고는 서로 사이좋게 지내는데..."
여명학교 조명숙 교장도 <오마이뉴스>에 "바로 옆에 붙은 여명학교와 세현고는 서로 도와가며 사이좋게 잘 살고 있다"라면서 "그런데 (멀찌감치 있는 아파트에 사는) 일부 주민이 우리보고 사실상 나가라고 하니 마음이 아프다"라고 했다.
일부 주민들의 반발은 지난 17일 오후 진행된 '폐교 부지(옛 서울염강초 터)에 여명학교 교사 건립'에 대한 주민 설명회에서 터져 나왔다. 이 자리에서 세현고 하 교장은 자신이 미리 써온 글을 읽으려고 했다. 여명학교 학생들이 '다정한 이웃'이란 점을 말하기 위해서다.
하지만 당시 일부 주민은 "(여명학교 건립) 반대! 반대!"라는 구호를 큰 목소리로 외치며 하 교장의 발언을 가로막았다. 결국 하 교장은 자리에 앉을 수밖에 없었다. 이 즈음에 여명학교 조 교장이 무릎 읍소에 나선 것.
조 교장은 <오마이뉴스>에 "세현고 교장 선생님이 반대 구호 속에서 그냥 자리에 앉으시는 것을 보고, 이래서는 안 되겠다 싶어 무릎을 꿇게 됐다"라고 설명했다.
당시 하 교장은 어떤 말을 하려고 했던 것일까? <오마이뉴스>는 하 교장의 양해를 받아 당시 하 교장이 발언하려고 미리 적어놓았던 글 전문을 싣는다.
세현고등학교 교장 하의진입니다.
지역 주민 및 학부모님 여러분을 모시고, '여명학교' 설립과 관련하여 세현고등학교의 교육적 견해를 말씀드리고자 합니다.
우리 세현고등학교는 학생들의 감성과 창의성을 기르는 교육과정을 통해, 아이들을 미래 사회를 이끌어갈 글로벌 리더로 성장시키고자 노력하는 일반계 고등학교입니다.
아시다시피 우리가 맞이할 미래사회는 다양한 문화와 배경을 가진 이들이 함께 어울려 살아가는 사회입니다. 이러한 시대에 가장 필요한 역량은 바로 '다양성'을 인정하는 태도입니다. 나와 다른 것을 '틀린 것'으로 구별 짓지 않고 자연스럽게 받아들이며 조화롭게 살아가는 능력이 미래 인재의 핵심 기준이 될 것입니다.
실제로 OECD '학습나침반 2030'에서도 '이질적 집단 내에서의 상호작용 역량'을 미래 핵심역량으로 선정하며, 타인과의 협력과 갈등 관리를 통해 건강한 관계를 맺는 능력의 중요성을 강조하고 있습니다.
이러한 맥락에서 '여명학교'의 설립은 우리 세현고 학생들이 성장 배경과 문화가 다른 또래들과 교류하며, 서로의 다름을 존중하고 문화적 다양성을 자연스럽게 체득할 수 있는 '돈으로도 살 수 없는 값진 교육적 계기'가 될 것입니다.
학생들은 이 과정을 통해 공존의 가치를 삶에서 직접 경험하며, 차별 없이 더불어 살아가는 선진 민주시민의식은 물론, 향후 국제사회를 선도해 나갈 세계시민으로서의 단단한 자질을 갖추게 될 것입니다.
이를 위해 우리 세현고등학교는 학교 축제와 학술제, 다양한 학생 자치 및 학술 교육활동을 통해 배려와 공존을 실천할 수 있는 교육 프로그램을 적극적으로 기획하고 추진해 나가겠습니다.
지역 주민과 학부모님들께서도 우리 세현고등학교 학생들이 미래 사회를 따뜻하게 밝히는 글로벌 리더로 훌륭하게 성장할 수 있도록, 애정 어린 관심과 응원으로 함께해 주시기를 진심으로 부탁드립니다.
감사합니다.