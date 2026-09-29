주민 반대 부딪힌 '여명학교', 그 옆 공립고의 색다른 행보

▲지난 17일 오후 진행된 ‘폐교 부지(옛 서울염강초 터)에 여명학교 교사 건립'에 대한 주민 설명회에서 세현고 하의진 교장이 발언을 시도했지만, 반대 목소리에 묻혔다. ⓒ 독자 관련사진보기