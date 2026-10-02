시민이 직접 돌보는 공원, 가로등 하나도 예사롭지 않다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

2026년 7월 7일~31일까지 이탈리아 볼로냐(Bologna)에 머물었던 이야기며를 씁니다.

큰사진보기 ▲공원 내 위치한 젤리떼리아 마우리티우스(Gelateria Mauritius)는 저녁 시간 동네 사람들의 집결지가 된다. ⓒ 김현경 관련사진보기

큰사진보기 ▲가든스 공원(Parco dei Giardini)은 볼로냐 공원 중 최북단인 코르티첼라(Corticella)에 위치하고 있다. ⓒ arte-4-you.com 관련사진보기

큰사진보기 ▲갈로티 벽돌공장(Fornace Galotti Battiferro)의 가마 복원 현장 ⓒ 볼로냐 산업유산박물관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공원 주변에는 현재도 아파트 등 공동주택 단지가 많다. ⓒ 김현경 관련사진보기

큰사진보기 ▲공원 운영을 책임지는 시민단체 카부라 APS의 본부는 가든스 공원 내 위치하고 있다. ⓒ 김현숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲9헥타르에 달하는 가든스 공원은 시간대에 따라, 시설에 따라, 찾는 이에 따라 다채로운 모습을 보인다. ⓒ 김현경 관련사진보기

큰사진보기 ▲마실 물이 귀한 나라에서 물 자판기는 동네 약수터나 다름 없다. ⓒ 김현숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲날씨 좋은 봄가을에는 공원 잔디밭에서 요가클래스와 같은 프로그램에 손쉽게 참여할 수 있다. ⓒ 김현숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 9월, 볼로냐 비건 축제가 가든스 공원에서 열렸다. 도시 안팎의 많은 시민들이 지구 환경을 돌보고 자연에 더 가까워지기 위한 생활문화를 나누었다. ⓒ 김현숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 9월, 볼로냐 비건 축제가 가든스 공원에서 열렸다. 도시 안팎의 많은 시민들이 지구 환경을 돌보고 자연에 더 가까워지기 위한 생활문화를 나누었다. ⓒ 김현숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.