시민이 직접 돌보는 공원, 가로등 하나도 예사롭지 않다

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2026년 7월 7일~31일까지 이탈리아 볼로냐(Bologna)에 머물었던 이야기며를 씁니다.
볼로냐(Bologna)에 와서는 거의 매일 가든스 공원(Parco dei Giardini)에 일없이 갔다. 이른 아침 매일 재잘대며 호수 주변에서 파워워킹 중인 중국계 모녀, 나를 계속해서 앞질러가는 몇몇의 러너들, 나무 아래 벤치에 앉은 지팡이든 노인들, 해 진 뒤 피크닉을 하고 있는 인도계 가족들, 똑같이 생긴 큰 개 두 마리를 데리고 매일 사람들의 주목을 받고 있는 쌍둥이 형제, 말은 안 통해도 늘 살가운 젤라떼리아 직원, 젤라떼리아 옆에서 매일 저녁 좌판을 펼쳐놓는 장난감 아저씨… 매일 보는 사람들이 이 동네의 인상이다.
공원이 품고 있는 마을의 역사
공원을 거닐며 마주치는 얼굴들을 떠올리며 동네에 대해 좀 더 깊이 있게 알기 위해 카부라 APS(www.cabura.it
)를 비롯해 볼로냐 광역시(www.comune.bologna.it
)와 살라보르사 도서관(www.bibliotecasalaborsa.it
), 볼로냐투데이(www.bolognatoday.it
), 워터온라인(www.wateronline.info)에서 공개되는 자료들을 폭넓게 찾아보았다.
역사적으로 19세기말부터 20세기 중반까지 이탈리아 북부에 위치한 볼로냐는 격동적인 산업 부흥기를 맞는다. 이 시기 코르티첼라(corticella)를 관통하는 나빌레 운하는 도시 물자 수송의 주요 인프라였고, 이 지역으로의 노동자 이주도 활발했다. 산업화 시대, 도시의 팽창과 더불어 건설 자재인 벽돌 수요도 늘어났다.
지금은 '볼로냐 산업유산박물관(Museo del Patrimonio Industriale)'으로 활용되고 있는 갈로티 벽돌공장(Fornace Galotti Battiferro) 역시 1887년 나빌레 운하변에서 가동을 시작하여 볼로냐 일대에 붉은 벽돌과 기와를 공급했다.
볼로냐가 '붉은 도시'로 일컬어지는 데 기여한 셈인데, 이때 벽돌의 원재료가 되던 붉은 점토는 현재의 가든스 공원이 위치한 카부라(Ca'Bura)에서 채취했다. 그러나 1950년대 전후 경제호황 속에서 도시는 계속해서 외곽으로 확장되고, 노동자들의 집단 거주지인 아파트가 채굴장을 둘러싸게 된다.
산업·물류 단지였던 코르티첼라가 주거지역으로 재편된 것인데, 갈로티 벽돌공장도 이 시기 자연스럽게 문을 닫게 된다. 벽돌 생산이 멈추자 카부라 채굴장은 그대로 방치되면서 이후 30여 년간 동네 주민들의 텃밭, 낚시터, 모토크로스장, 쓰레기 매립지로 전락된다.
1970년대 국가적 불황을 지나 1980년대는 물류의 역할이 더욱 커지던 시기였다. 이에 시 정부는 인근 산업단지 지원을 위해 카부라(Ca'Bura)에 대형 화물차 주차장 건설을 추진한다. 이때 몇몇 인근 주민들이 이에 맞서는 조직 운동을 시작한다. '경제 효용 대 주민 삶'의 대립이 드러나기 시작한 것이다.
그러나 이들은 주차장 건설 반대를 전면에 내세우기보다는, 공원 조성을 담은 구체적 계획을 청원하여 1993년 근린공원 조성을 이끌어내는 데 성공한다. 그 공원이 코르티첼라 가든스 공원(Parco dei Giardini di Corticella)이다. 당시 주민들이 청원한 계획에는 볼로냐 시가 공원 부지를 소유하고 조성을 하되, 이후 관리와 운영은 주민들이 직접 한다는 내용을 포함하고 있었다.
청원에 참여한 주민들은 4천여 명에 달했다. 이를 계기로 비영리 단체인 '카부라 APS(Ca' Bura APS(Associazione di Promozione Sociale))'가 결성된다. 당시는 전국적으로 정치 부패 스캔들(탄젠토폴리, Tangentopoli)이 절정을 이루고 있던 시점이었는데, 기성 정치에 대한 대안 모델이자, 지방정부 재정난에 대한 대응법 중 하나로도 주목받았다.
시민이 직접, 함께 돌보다
공원 조성으로부터 33년이 훌쩍 지났다. 기나긴 서사를 떠올리며 가든스 공원을 둘러보니 가로등 하나도 예사롭지 않다. 공원 한복판에 불룩하게 솟은 두 개의 언덕은 채굴굴과 폐토사를 파묻어 만든 것이고, 호숫가에 자리 잡은 누각은 사람보다는 고니, 오리, 거위, 기러기와 같은 새들의 안식처로 쓰이고 있다.
호수변 트레일 한 켠으로 깨끗한 물이 나오는 수도가 있어 손을 씻을 수 있고, 그 옆으로는 저렴한 비용으로 마실 물을 받을 수 있는 자판기가 있다. 플라스틱병 없이 물만 나오기 때문에 과거 우리네 약수터 마냥 물통 든 사람들의 행렬이 이어진다. 물이 귀한 나라에서 오아시스 같은 곳이다. 어린아이부터 청소년까지 즐길 수 있는 놀이시설이 곳곳에 자리 잡고 있고, 잘 정돈된 잔디밭 위로 적당히 쉴 만한 벤치가 군데군데 놓여 있다.
주차장 대신 공원 조성에 앞장선 그 시절의 주민들은 상당수 이미 세상을 떠났다고 한다. 그러나 그 당시 마을 사람들을 하나로 뭉치게 했던 원칙들은 세대를 뛰어넘어 이 공간을 지키고 가꾸는 데 여전히 큰 힘이 되는 것 같다(www.cabura.it).
그것은 첫째, 공동체 정신이다. 지역 전체를 위한 공원을 가꾸는데 주민들이 자발적 자원봉사로 참여하고 있다. 두 번째는 도시 녹지 공간 확보다. 그리하여 무분별한 개발에 맞서는 그린 트러스트 운동은 여전히 지속 중이다. 세 번째는 모두를 위한 오아시스를 만드는 것이다. 누구나 차별 없이 공원을 이용할 수 있도록 한다.
마지막은 문화로 지역 사회를 더 풍요롭게 한다. 녹지의 유지, 관리뿐만 아니라 공원에서 문화와 엔터테인먼트 활동을 지속하는 이유가 된다. 문화적 오픈스페이스로서 공원이라는 공간 기능을 다시 한번 생각하게 해 준다.
공원을 중심으로 이렇게 만들어진 원칙들은 이 동네를 숨 쉬게 하는 모두의 유산이 된 듯하다. 그리하여 걸음이 불편한 어르신도, 갓난아이를 양육하는 부모들도, 언어와 문화가 낯선 이민자도, 고된 노동으로 하루를 보낸 직장인도, 또 길 위에서 무시로 만나게 되는 다른 동물들도 제 집 마냥 이곳에서 머물고, 거닐며, 춤추고, 노래할 수 있다.
잠시나마 머물고 있지만 굳게 닫힌 대문 안팎에서 동네를 접하기가 쉽지 않았다. 그 가운데, 가든스 공원을 들락날락하며 지역 사회의 면면을 엿보게 된다. 닫힌 대문만 봐서는 알 수 없는 개방성과 연대감 그리고 무엇보다 마을공동체 일원이 지니고 있는 깊이 있는 책임감이 느껴진다.
효율을 중시되는 대의민주주의 사회에서 '시민이 직접 도시를 돌보는' 모델이 이렇게 성공할 수 있다는 것은 이곳을 돌보는 시민들에게 스스로 만들어 낸 분명한 동기와 사명이 있기 때문일 것이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.