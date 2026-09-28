추미애, 3기 신도시 '속도전' 제도화 나선다… 13개 개선과제 국회 제시

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 28일 국회의원회관에서 진행된 3기 신도시 자족강화와 신속추진을 위한 정책 토론회에서 환영사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사를 비롯한 참석자들이 28일 국회 의원회관에서 열린 3기 신도시 자족강화와 신속추진을 위한 제도개선 과제 토론회에서 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 28일 국회의원회관에서 진행된 3기 신도시 자족강화와 신속추진을 위한 정책 토론회에서 환영사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 3기 신도시 현장에서 확인한 사업 지연 요인을 제도개선 과제로 구체화해 국회와 중앙정부에 제시했다. 주택 공급 속도를 높이는 데 그치지 않고 광역교통과 보상, 기업 유치까지 신도시 조성 과정에 함께 묶어 추진하겠다는 구상이다.특히 추미애 지사는 신도시 입주에 앞서 교통망을 구축한다는, 이른바 '선 교통, 후 입주' 원칙이 현행 제도에서는 제대로 작동하기 어렵다고 지적하며 광역교통시설에 대한 예비타당성조사 면제를 요구했다. 현장에서 드러난 문제를 국회 논의 테이블로 가져가 제도 자체를 바꾸겠다는 것이다.경기도는 28일 국회의원회관 제1세미나실에서 '정부 8·13 대책 후속, 3기 신도시 자족 강화와 신속 추진을 위한 국회 정책토론회'를 열었다. 국회와 경기도, 국토교통부, LH, GH, 경기연구원 관계자와 전문가, 도민 등 150여 명이 참석했다.추미애 지사는 "교통 대책과 더불어 들여다본 것이 3기 신도시의 적기 입주가 가능한지를 살피는 것이었는데, 살펴보니 정말 제도개선이 시급하다는 점이 많아 우선 추리고 추려 13개의 제도개선 과제를 마련했다"고 밝혔다.그는 특히 광역교통시설의 예비타당성조사 절차를 문제로 들었다. "늘 '선 교통, 후 입주'를 이야기하지만 실제로 광역교통시설을 추진하려면 예비타당성 조사를 거쳐야 하고, 그러다 보면 1~2년, 3~4년의 시간이 훌쩍 지나 현재 제도로는 '선 교통, 후 입주'가 사실상 불가능하다"고 말했다.그러면서 "국가가 도시계획을 발표해 놓고 나중에 '교통 대책은 따로 예비타당성조사를 거치세요'하는 것은 말이 안 된다"며 신도시 계획 단계에서 교통 대책을 함께 확정하고, 신도시와 연계된 광역교통시설은 예비타당성조사를 면제할 수 있도록 법률을 마련해야 한다고 주장했다.경기도가 제시한 13개 과제는 광역교통뿐 아니라 사업 초기 보상 절차와 기업 이전, 지방정부의 사업 참여까지 폭넓게 다룬다.공공주택지구 보상을 앞당기기 위해 토지·건축물 관련 서류를 전산 자료로 활용하고, 공공주택사업에 지방정부의 참여와 권한을 확대하는 방안이 포함됐다.또 공공주택지구 지정 단계부터 이전 대상 기업과 이전단지 계획을 함께 마련해 주택지구와 기업이전단지를 동시에 지정하는 방안도 제안했다. 신도시 조성 뒤 기업과 일자리를 별도로 유치하는 방식에서 벗어나 개발 초기부터 자족기능을 설계하겠다는 취지다.추미애 지사는 "경기도 전체가 공업 물량을 넉넉하게 확보해 기업을 유치할 수 있도록 하고, 도의 기업 추천권을 활용해 일자리를 확충함으로써 서울로 몰리는 출퇴근 교통수요도 줄일 수 있어야 한다"고 말했다.GH의 역할 확대도 요구했다. 추 지사는 "경기도에서 전개되는 공공주택사업인 만큼 경기주택도시공사가 역량에 맞게 충분히 참여할 수 있도록 해야 한다"고 밝혔다.이번 토론회에서 경기도가 제시한 과제들은 지난 4일 관련 대책회의에서 논의한 내용을 구체화한 것이다. 도는 이날 논의된 의견을 토대로 국회와 중앙정부, LH·GH 등 관계기관과 제도개선 협의를 이어갈 예정이다.정부는 8·13 대책을 통해 공공택지 조성 과정에서 순차적으로 진행하던 절차를 앞당기거나 동시에 진행해 2030년까지 기존 공공택지 8만 9000호를 신속 착공한다는 계획이다. 후보지 발표부터 착공까지 걸리는 기간도 기존 약 68개월에서 37개월로 줄이는 것이 목표다.경기도가 이번 토론회에서 주택 공급 속도뿐 아니라 교통과 기업 유치, 지방정부 권한 확대를 함께 요구한 것은, 이 같은 공급 가속화가 실제 입주 시점의 생활 여건 개선으로 이어져야 한다는 판단에 따른 것으로 보인다.특히 추미애 지사는 이날 오전 고양 창릉지구를 직접 찾아 2027년 12월 첫 입주를 앞둔 주택 건설 현황과 군부대 이전, 토양정화 등 사업 지연 가능성이 있는 현안을 점검했다. 현장점검에서 확인한 문제를 같은 날 국회 제도개선 논의로 연결한 셈이다.3기 신도시의 핵심 과제가 '얼마나 빨리 집을 짓느냐'에서 '입주 시점에 교통·일자리·생활기반까지 갖출 수 있느냐'로 확대되는 가운데, 경기도가 제시한 13개 과제가 실제 법·제도 개선으로 이어질 수 있을지가 향후 관건이다.