사천시의원 욕설 논란, 시의회 갑질 조례 첫 시험대

큰사진보기 ▲한 사천시의원이 공무원과 통화하던 중 욕설을 했다는 갑질 신고가 사천시의회에 접수됐다. 이에 시의회는 관련 조례에 따라 처리 절차에 들어갔다. 발언 직후 당사자 간 사과는 이뤄진 것으로 파악됐다. 그러나 공무원 사회 안팎에서는 "개인 간 사과로 끝낼 일이 아니"라며 제도적 대응을 요구하는 목소리가 나오고 있다. 사천시청 공무원 노조 게시판 화면 캡쳐. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시의회 전경. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자] 한 사천시의원이 공무원과 통화하던 중 욕설을 했다는 갑질 신고가 사천시의회에 접수됐다. 이에 시의회는 관련 조례에 따라 처리 절차에 들어갔다. 발언 직후 당사자 간 사과는 이뤄진 것으로 파악됐다. 그러나 공무원 사회 안팎에서는 "개인 간 사과로 끝낼 일이 아니"라며 제도적 대응을 요구하는 목소리가 나오고 있다.사천시의회와 사천시청 공무원노조에 따르면, 지난 23일 사천시청 공무원 노조 자유게시판에 한 시의원이 통화 중 공무원에게 폭언을 했다는 글이 올라왔다. 글에는 해당 의원이 "의원이 ㅁㅁ같이 보이나"라는 취지로 말했다는 주장이 담겼다. 첫 게시글에는 시의원 실명이 거론되지 않았으나, 댓글 등에서 해당 시의원이 박병준 의원임을 알 수 있는 표현들이 나왔다.공노조 게시판에 글쓴이는 피해 공무원 보호와 철저한 진상 조사를 요구했다. 게시판에는 "사과했다고 상처가 사라지지는 않는다", "공무원이 무슨 힘으로 시의원에게 사과를 받지 않겠다고 하겠느냐"는 취지의 댓글이 이어졌다. 사과를 받아들였다는 사실만으로 사안을 정리해서는 안 된다는 지적이었다.발언 당사자인 박병준 시의원은 뉴스사천과 전화통화에서 부적절한 표현을 한 사실은 인정했다. 다만 특정 직원을 겨냥한 발언은 아니었다고 해명했다. 박 의원은 "업무 협의 과정에서 적절하지 않은 표현이 나왔다"며 "해당 직원에게 진심으로 사과했다. 반성하고 성찰하겠다"며 "노조위원장도 만나 사과하고 재발하지 않도록 하겠다"고 밝혔다.사천시의회는 지난 2025년 사천시의회 의원과 공무원 등의 갑질 행위 근절 및 피해자 지원 조례를 제정한 바 있다. 이 조례는 박 의원이 대표발의했다. 해당 조례는 욕설·폭언 등 비인격적 언행을 갑질 행위로 규정하고 있다. 누구든지 갑질을 신고할 수 있다. 의원이 신고되면 의장은 고문변호사의 의견을 들어야 하고, 갑질로 판단되면 본회의 보고를 거쳐 윤리특별위원회에 회부해야 한다. 조례는 피해자에게 심리상담·법률자문을 지원하고, 신고자의 신분 비밀을 보장하도록 정하고 있다. 시의회에 접수된 갑질 신고서는 피해자가 아닌 제3자가 제출한 것으로 알려졌다.최용석 사천시의회 의장은 "갑질 신고서가 제출된 이상 절차에 따라 진행하겠다"며 "2차 피해와 재발 방지가 중요한 만큼 법과 규정대로 조치하겠다"고 말했다. 최 의장은 "현재 관련 위원장들과 윤리특위 소집 일정을 협의하고 있다"고 덧붙였다.사천시청 공무원노조는 29일 지부 운영위원회에서 의견을 들은 뒤 조만간 입장을 발표할 예정이라고 밝혔다.