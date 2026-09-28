우원식 "그만들 하시라, 사람들이 아주 힘들다"

연일 갈등의 골이 깊어가는 당내 상황에 안타까움을 표했던 우원식 전 국회의장(더불어민주당)이 28일 다시 한 번 목소리를 냈다. 그는 "너무 분열이 심하다"며 국민 삶의 문제를 해결하는 데에 정치권이 힘을 모아야 한다고 강조했다.
우 전 의장은 이날 페이스북에 "이제 그만들 하십시오"란 제목의 글을 올렸다. 그는 "국민의 삶은 팍팍하고, 정부와 여당이 풀어야 할 문제는 산적해 있다. 추석 밥상도 온통 먹고 사는 문제였다"며 "그런데 우리는 지금 무엇을 하고 있는가"라고 물었다. 이어 김민석 당대표, 유시민 작가, 추미애 경기도지사, 송영길 의원, 조국혁신당 등을 일일이 호명하며 '더 이상의 분열은 없어야 한다'라고 당부했다.
"김민석 대표께 말씀드립니다. 당대표는 서로 다른 목소리를 듣고, 이견을 조정하며, 당을 하나로 이끄는 자리입니다. 당이 국민 앞에 무엇을 보여줄 것인지 답해야 합니다.
유시민 작가께도 말씀드립니다. 이만하면 충분히 전달되었습니다. 누구보다 말의 힘을 잘 아시는 분 아닙니까. 그 말이 어떤 결과를 낳고 있는지도 이제는 돌아볼 때입니다.
추미애 지사와 송영길 의원 등 당내 주요 인사들께도 말씀드립니다. 당의 큰 리더로서 보다 큰 책임감을 가지고 임해주시기 바랍니다. 공방이 아닌 대화하고 조율하며 타협할 수 있는 위치에 있지 않습니까.
조국혁신당과의 관계도 마찬가지입니다. 민주대연합을 논의하면서 정작 서로에게 날을 세워서야 되겠습니까."
우 전 의장은 "국민은 당장 물가와 집값, 일자리와 노후를 걱정하고 있다. AI 대전환에 대비해 경제와 산업의 미래를 준비해야 하고, 급변하는 국제질서 속에서 외교와 안보의 해법도 찾아야 한다"며 "이렇게 할 일이 산더미인데, 범여권이 서로의 자존심을 건 말싸움만 벌여서야 되겠나"라고 지적했다. "자존심을 세우는 데 쓸 힘이 있다면, 우리 앞에 놓인 민생문제를 해결하는 데 써주시라"고도 덧붙였다.
"정치는 말로 상대를 이기는 일이 아닙니다. 국민의 삶을 바꾸는 일입니다. 국민에게 필요한 건 말싸움의 승자가 아니라 삶을 바꾸는 정치입니다."
우 전 의장은 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "사람들이 아주아주 힘들어 한다"며 "성장률이 몇 퍼센트라고 해도 다 다른 곳 얘기"라고 말했다. 그는 거듭 "지금은 국민의 민생이 가장 중요할 때"라며 "경제 지표나 이런 것들은 괜찮은데 결국 사람들한테 성장의 성과가 돌아가지 않는 구조니까 그걸 어떻게 제대로 잘 만들어낼 거냐에 방점을 찍고 가야 된다"고 강조했다.
하지만 여권은 몇 달째 내분 중이다. 우 전 의장은 "속상하다. 너무 분열이 심하다"며 "다 통합해서 잘 상의하고 조율해도 참 어려운 시기인데 각자 따로 얘기하고, 서로 막 부닥치고. 이재명 정부의 성공도 그렇지만, 앞으로 어떻게들 하려고 그러는지"라며 걱정했다. 또 "민주주의가 국민의 삶으로 입증되지 않으면 금방 무너진다"며 "(정치권이 노력해서) 사회경제적 민주주의를 통해 사람들이 효능감을 느끼게 해줘야 한다"고 당부했다.
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